Визит Путина в Китай сразу же отодвинул на второй план открытие Олимпиады. Единственная популярная новость с открытия, опять-таки связана с Путиным. Украинцы обиделись, что он проспал прохождение их сборной (а может просто видеть их не хотел?)

Главным событием дня стало совместное заявление Путина и Си Цзиньпина. Уже вчера в лентах новостей пытались выделить «главное из главного», сделав акцент на каких-то отдельных моментах этого заявления. Но лучше всего с выделением главного справились американцы. Их реакция демонстрирует, что в Вашингтоне ничего не поняли и ничему не научились. Если до сих пор, мы могли только предполагать, что, усиливая давление на Россию и Китай одновременно, США ждут, что кто-то из их оппонентов сломается и, выведя его за скобки геополитической игры, можно будет сосредоточить усилия на оставшемся (более упорном), то сейчас американцы сами в этом признались.

В последние годы, международная политическая активность Соединённых Штатов, напоминает мне судороги обитателей фюрербункера, ожидавших в конце апреля 1945 года, что упорное сопротивление берлинского гарнизона и деблокирующий контрудар «армии Венка» с юга спасут рейх. Не то, чтобы они рассчитывали победить на поле боя. Это была бы совсем уж глупость. Но Гитлер на полном серьёзе считал (и даже сумел убедить в этом значительную часть своего окружения), что если продержаться чуть подольше, то союзники переругаются и начнут войну между собой. Вот тут-то рейх и воспрянет.

Впрочем, немцы хотя бы воевали за свою несбыточную мечту. Ожидания же американцев скорее похожи на мечты регионалов в конце 2004 года, между вторым и неконституционным третьим туром выборов президента, когда они уже сдали страну первому майдану, но ещё пытались хорохориться. Тогда один мой знакомый, зашедший в их штаб, так охарактеризовал состояние окружения Януковича: «Все сидят в ресторане, пьют коньяк и убеждают друг друга, что у Януковича есть секретное оружие «ФАУ-3», которое он вот-вот применит и победа будет за ними».

Вот и американцы тоже, сражаться за выигрыш дополнительного времени не хотят. Договориться и с Россией, и с Китаем пытаются чисто по-украински — на своих условиях и не допуская даже мысли о возможности компромисса, но при этом рассчитывают на то, что кто-то (либо Москва, либо Пекин) в конечном итоге переметнётся на их сторону, по непонятной причине предав надёжного союзника в пользу явного врага.

Олимпиада в Пекине: необычное требование Китая поставило Украину в тупик © CC0, Pixabay

Кстати, того же они ждут от Москвы. Россию американцы тоже регулярно упрекают в том, что она не хочет позитивно повлиять на Китай, а конкретно — подержать американские претензии к Пекину.

Я недавно уже писал о том, что создаётся впечатление, что США попали в собственную медийную ловушку, поверили собственной пропаганде и теперь смотрят на реальность сквозь её кривое зеркало. Своей реакцией на российско-китайское заявление США в очередной раз подтвердили данное предположение, давно перешедшее в уверенность.

Реакция США практически полностью посвящена Украине и тому, что Китай мог бы сделать, чтобы изменить российскую позицию по этому вопросу. Но в совместном заявлении Украина вообще не упоминается. Один раз упомянут Тайвань — подчёркнуто, что Россия признаёт его неотъемлемой частью Китая и выступает против его независимости в какой-либо форме. Упомянут недавно созданный антикитайский военный блок AUKUS. В связи с чем обе стороны выражают озабоченность американской военной активностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В свою очередь Китай «относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе».

И далее Россия и Китай декларируют полное единство в отношении к планам и действиям Запада, их оценке и не скрывают своего намерения прилагать коллективные усилия для воспрепятствованию реализации деструктивных планов Запада. В противовес западному видению перспектив развития цивилизации, Россия и Китай выдвигают свою концепцию поликультурного мира, с равным правом доступа народов к материальным благам, и с пониманием демократии, как вариативной системы управления, основанной на народовластии и не имеющей единого трафарета.

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Всё это вместе, делает заявление не более и не менее, чем заявлением о тесном союзе двух стран, не направленном против кого-то, не оформленном в виде письменного договора, но основанном на общих представлениях о текущих угрозах, способах их преодоления и перспективном будущем всего человечества. Россия и Китай открыто перечислили за что и против чего они будут бороться. Но в заявлении ни одна страна не определяется как экзистенциальный враг. Речь идёт о борьбе с негативными явлениями и тенденциями, присущими политике отдельных государств и блоков. При этом Москва и Пекин приглашают всех к сотрудничеству и к совместному разрешению существующих проблем. ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН, АТЭС и АСЕАН выделены в качестве перспективных площадок экономического и политического сотрудничества, в работе на которых обе страны будут координировать свои усилия.

В общем, перед нами российско-китайская программа создания нового мира, ставящая Запад (в первую очередь США) перед вопросом: готовы ли они присоединиться к процессам мирной трансформации или будут препятствовать ей вооружённым путём ибо другие способы, бывшие в их распоряжении, исчерпаны.

При этом форма, в которую облечён заявленный российско-китайский союз, сама по себе создаёт Западу большие проблемы с организацией противодействия. Заявлены исключительно позитивные цели, отрицать полезность достижения которых Запад не может. Даже понимание «мультикультурной демократии» более чем укладывается в модную западную теорию мультикультурного общества. Пути достижения поставленных целей Россия и Китай определяют как исключительно мирные (кто и что может против этого возразить?). Отсутствие структурированного договора и единой организации, которая (как в НАТО или ОДКБ) определяет кто, в каком порядке и при каких условиях обязан прийти на помощь союзнику, делает практически невозможным ответное развёртывание. Для определения необходимых и достаточных сил и средств, и военным, и политикам необходимо иметь конкретные параметры врага, с которым предстоит бороться, а не расплывчатые контуры какой-то объединяющей две страны идеи.

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Обращаю внимание, что и Китай, и Россия (каждый в отдельности) вначале открыто дали понять, что готовы к максимальному повышению ставок, вплоть до военной конфронтации с США, а только затем выступили с совместным заявлением, ставящим мир перед фактически существующим, но юридически отсутствующим российско-китайским союзом. То есть, объединение происходит на основе уже совершённых действий, а не на основе ожидания будущей общности.

Безусловно, поддержание эффективности такого союза требует постоянных консультаций, но, с другой стороны, непрерывное взаимодействие обеспечивает лучшее понимание друг друга и укрепляет союз.

И вот, на фоне этого глобального, эпохального события вдруг появляется Госдеп США, заявляющий, что Китай мог бы и заступиться за Украину перед Россией. Чувствуете степень неадекватности? Вот потому Россия и Китай вынуждены двигаться в Прекрасный новый мир не с цветами, флажками и шариками, а прокладывая себе дорогу бронированным кулаком (которым не обязательно бить, главное к месту демонстрировать), что Запад, пытающийся отстоять отжившие структуры, вдохнуть новую жизнь в умершие идеи, постепенно прекращает быть не только цивилизацией, но и частью человечества, переселяясь в мир им же созданной матрицы, ничего общего не имеющего с реальностью.