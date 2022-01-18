На Украине вступили в действие очередные дискриминационные нормы «мовного» закона, ограничивающие работу печатных СМИ на русском языке. Это далеко не первые и не последние акты национального угнетения по отношению к русскоязычным согражданам, которых на Украине сознательно и планомерно превращают в людей второго сорта

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Достаточно было открыть рот, как заткнуть эти фонтаны стало невозможно — как по причине истеричности самих самозванных учителей, так и заинтересованности национальной элиты в своей идеологической легитимизации через отрыв от Москвы. Со времён президентства Кравчука и до наших дней гуманитарная интеллигенция Украины пасётся на тучных полях грантоедства и русофобии. Причем когда еще не заработали программы Сороса и иностранных посольств финансирование получали непосредственно от украино-бандеровской диаспоры.

С начала девяностых на украинском небосклоне восходит целая плеяда «звёзд» журналистики, эстрады, литературы, надутых по нехитрой схеме: рекрутирование, парочка международных премий, информационный резонанс в отечественных СМИ, и — после «признания» на Западе — ранее безвестный имярек провозглашается национальным «гением», авторитетом для общественного мнения. Потом, с разной степенью искренности и вдохновения, начинает вещать.

Если «позади Москва», то впереди — Киев © AFP, JOHN THYS

Это заданное общественное мировоззрение и есть стратегическая цель заказчиков банкета — национальной политической элиты и иностранных правительств т.н. «развитых стран» Запада. А именно — в никакой форме не допустить развития центростремительных тенденций на пространстве бывшего СССР. И всё, что для этой цели годилось, шло в ход.

Если долго повторять одни и те же заклинания, в них может уверовать даже здравомыслящий человек. Я видел немало нормальных людей, которые под влиянием скоординированной многолетней пропаганды превращались в заядлых националистов, после 2014 года готовых оправдать самую откровенную мерзость. Это производная не только их собственной глупости или цинизма, но и тех персонажей, которые встроились в пищевую цепочку гораздо раньше.

Вина манипуляторов безмерна, и понимая, что в иной системе координат у них куда больше шансов на тюрьму, нежели на почёт, они готовы идти до конца — в своей ксенофобии, в ненависти к другим людям, в русофобском бреде. Это стало их второй натурой, частью естества.

Возьмём, к примеру, украинскую писательницу Оксану Забужко, признанную «живым классиком» украинской литературы. Буквально на днях, в большом интервью на «5 канале» бывшая коммунистка (а теперь заядлая националистка) устроила очередной сеанс вещания от истинного «патриота». В частности поведала, что в нынешнем плохом самочувствии народа Украины виноват… голод 1933-34 годов!

«Вот этот весь комплекс несчастности, когда по опросам украинцы видят себя самой несчастной нацией — это по большому счету комплекс Голодомора в третьем-четвертом поколении», — утверждает Забужко, а дальше — больше: «Немцы до мозга костей перепуганы, больше, чем мы Голодомором, на подсознательно уровне. У них в 1945 году Красная Армия всех бабушек изнасиловала». Понимаете степень мерзости этой, с позволения сказать, дамы!

Дежавю. Об украинских журналистах-«активистах» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Украинское издание «Klymenko Time» слегка обескураженно подводит итоги большого интервью «классика украинской литературы»: «Выскажем скромное мнение: чтобы произошли изменения к лучшему, для начала из программы стоит убрать произведения самой Забужко. Человек, настолько топорно перевирающий факты и настолько презрительно относящийся к ближним, по определению не способен научить молодое поколение ничему хорошему».

И ведь у пани Забужко это не случайные оговорки или плохое настроение: она и ранее высказывалась в том духе, что жителей Донбасса надо отправлять на «карантин» и лишать гражданских прав. Похожим образом рассуждает практически весь украинский «патриотический бомонд», и пока эти типы у власти — разговаривать с ними не о чем. А поскольку подобные «лидеры общественного мнения» во множестве внедрены в «коллективное бессознательное» народа, то и до обычных людей достучаться не просто.

Битва за человеческое сознание идёт уже давно. Россия не имеет права проиграть не только в информационной войне (которая, как справедливо заметил Сергей Шойгу, сегодня «идёт на всех фронтах»), но и в ещё более изощрённой войне смыслов. Национально-освободительная борьба против киевского режима — это не только не только сводки новостей с различных фронтов, но формирование альтернативного мировоззрения, продвижение новых лидеров общественного мнения и популяризация их идей в украинском социуме.