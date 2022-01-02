Сект сейчас более чем достаточно. Причём далеко не все они имеют чисто религиозный характер. Все мы знаем секты, например, «свидетелей путинской агрессии», разных направлений альтернативной истории и т.п. Эти сектанты вовсе не стремятся всё на свете объяснить при помощи свой системы верований, очень ограничены в смысле ритуалов и, главное, за пределами своей узкой темы они вполне функциональны и даже социализированы.
Для примера обратим взгляд на сравнительно безобидную секту свидетелей невысадки американцев на Луне. Ну не было такого — летели и не долетели. Или не летали вовсе.
Доказательства? Сколько угодно! Оказывается, «есть свидетели, с японского пассажирского самолёта, как эту капсулу Аполлона выбрасывали с парашютом с американского транспортного самолёта над Тихим океаном».
Оцените, вообще, степень адекватности «доказательства».
Во-первых, пассажирский самолёт попадает в место, где, вообще-то говоря, происходит страшное преступление — от человечества скрывают его «подлинную историю»! Вообще-то говоря, это должна быть закрытая зона, куда гражданский самолёт не пустили бы, а если бы он туда всё же залетел, он бы, скорее всего, никуда уже не прилетел.
Во-вторых, он не просто так залетел, он приблизился на достаточное расстояние, чтобы пассажиры поняли — там не просто с самолёта что-то бросают, а «с американского транспортного самолёта» сбрасывают «капсулу Аполлона». Как минимум нужно различить белые звёзды на фюзеляже — это не совсем впритык, но близко.
В-третьих, сами по себе японские туристы достаточно квалифицированы, чтобы понять, что сбрасывается именно спускаемый аппарат «Аполлона» (в полной версии говорится даже об «Аполлоне-13»). Я, например, как выглядит спускаемый аппарат «Аполлона» не помню. Правда, японские туристы могли иметь на борту журнал, в котором приводились фотографии упомянутой капсулы. Но ведь кроме собственно спускаемого аппарата может быть его массо-габаритный макет, на котором НАСА училось обнаруживать и вылавливать настоящие спускаемые аппараты (кстати, это многое объясняет).
Впрочем, это всё подробности. Главное другое — понятно, что сам человек, который это рассказывает, японским туристом не является. Т.е., он читал какой-то первоисточник. У него этот источник просят, на что он отвечает — я вам, НАСАботам ничего рассказывать не буду.
И это правильно. Речь идёт о веровании. Если люди не верят в то, что американцы не были на Луне, то и убеждать их ни в чём не надо. Они — еретики и их персональными делами должна инквизиция заниматься.
В вере этих сектантов абсурдно всё. По одной причине — СССР проиграл лунную гонку. И если бы у СССР была хотя бы тень сомнений в том, что американцы всё же высадились на Луну, то нам бы эту тень сомнения в школе рассказывали, как истину в последней инстанции. Но СССР своё поражение признал.
Сектанты же продолжают веровать в то, что две сверхдержавы специально договорились для того, чтобы Иван Непомнящий из Березников в Пермском крае считал, что американцы высадились на Луну. Зачем им это было им нужно науке неизвестно…
Повторюсь, что речь идёт о секте сравнительно безобидной. В конце концов, речь идёт о преданьях старины глубокой. Но есть ведь секты, касающиеся вопросов современных и очень важных.
Например — антиваксеры и ваксеры. Казалось бы — причём тут последние, если их верование вполне рационально и научно? В поведении. В то время как антиваксеры уверяют, что все вакцинированные умрут, потому что прививкой убивают свой иммунитет (сами они, по их же логике, уже «умерли», поскольку ещё в детстве получили массу прививок), ваксеры желают всем невакцинированным мучительной смерти от коронавируса…
Впрочем, противоречия между этими двумя группами редко выходят за пределы социальных сетей. Гораздо опаснее не это, а то, что сектантские сетевые структуры начинают создавать альтернативу государству. С одной частной идеи всё только начинается. На каком этапе для её отстаивания появятся организационные формы и силовые структуры мы не знаем. Может он, конечно, не появятся и останутся в маргинесе (как, например, было с движением уфологов и есть с движением исследователей трагедии на перевале Дятлова). А может и нет.