XX столетие было веком господства и краха идеологий. Уже в начале XXI века принадлежность к идеологии считалась чем-то неприличным, а идеологические государства, вроде Ирана или КНДР, были мировыми изгоями. Но свято место пусто не бывает. На место идеологий (которые, кстати, не исчезли – просто уступили часть своего пространства) пришли секты

Сект сейчас более чем достаточно. Причём далеко не все они имеют чисто религиозный характер. Все мы знаем секты, например, «свидетелей путинской агрессии», разных направлений альтернативной истории и т.п. Эти сектанты вовсе не стремятся всё на свете объяснить при помощи свой системы верований, очень ограничены в смысле ритуалов и, главное, за пределами своей узкой темы они вполне функциональны и даже социализированы.

Для примера обратим взгляд на сравнительно безобидную секту свидетелей невысадки американцев на Луне. Ну не было такого — летели и не долетели. Или не летали вовсе.

Доказательства? Сколько угодно! Оказывается, «есть свидетели, с японского пассажирского самолёта, как эту капсулу Аполлона выбрасывали с парашютом с американского транспортного самолёта над Тихим океаном».

Оцените, вообще, степень адекватности «доказательства».

Во-первых, пассажирский самолёт попадает в место, где, вообще-то говоря, происходит страшное преступление — от человечества скрывают его «подлинную историю»! Вообще-то говоря, это должна быть закрытая зона, куда гражданский самолёт не пустили бы, а если бы он туда всё же залетел, он бы, скорее всего, никуда уже не прилетел.

Во-вторых, он не просто так залетел, он приблизился на достаточное расстояние, чтобы пассажиры поняли — там не просто с самолёта что-то бросают, а «с американского транспортного самолёта» сбрасывают «капсулу Аполлона». Как минимум нужно различить белые звёзды на фюзеляже — это не совсем впритык, но близко.

В-третьих, сами по себе японские туристы достаточно квалифицированы, чтобы понять, что сбрасывается именно спускаемый аппарат «Аполлона» (в полной версии говорится даже об «Аполлоне-13»). Я, например, как выглядит спускаемый аппарат «Аполлона» не помню. Правда, японские туристы могли иметь на борту журнал, в котором приводились фотографии упомянутой капсулы. Но ведь кроме собственно спускаемого аппарата может быть его массо-габаритный макет, на котором НАСА училось обнаруживать и вылавливать настоящие спускаемые аппараты (кстати, это многое объясняет).

Впрочем, это всё подробности. Главное другое — понятно, что сам человек, который это рассказывает, японским туристом не является. Т.е., он читал какой-то первоисточник. У него этот источник просят, на что он отвечает — я вам, НАСАботам ничего рассказывать не буду. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

И это правильно. Речь идёт о веровании. Если люди не верят в то, что американцы не были на Луне, то и убеждать их ни в чём не надо. Они — еретики и их персональными делами должна инквизиция заниматься.

В вере этих сектантов абсурдно всё. По одной причине — СССР проиграл лунную гонку. И если бы у СССР была хотя бы тень сомнений в том, что американцы всё же высадились на Луну, то нам бы эту тень сомнения в школе рассказывали, как истину в последней инстанции. Но СССР своё поражение признал.

Сектанты же продолжают веровать в то, что две сверхдержавы специально договорились для того, чтобы Иван Непомнящий из Березников в Пермском крае считал, что американцы высадились на Луну. Зачем им это было им нужно науке неизвестно…

Повторюсь, что речь идёт о секте сравнительно безобидной. В конце концов, речь идёт о преданьях старины глубокой. Но есть ведь секты, касающиеся вопросов современных и очень важных.

Например — антиваксеры и ваксеры. Казалось бы — причём тут последние, если их верование вполне рационально и научно? В поведении. В то время как антиваксеры уверяют, что все вакцинированные умрут, потому что прививкой убивают свой иммунитет (сами они, по их же логике, уже «умерли», поскольку ещё в детстве получили массу прививок), ваксеры желают всем невакцинированным мучительной смерти от коронавируса…

Впрочем, противоречия между этими двумя группами редко выходят за пределы социальных сетей. Гораздо опаснее не это, а то, что сектантские сетевые структуры начинают создавать альтернативу государству. С одной частной идеи всё только начинается. На каком этапе для её отстаивания появятся организационные формы и силовые структуры мы не знаем. Может он, конечно, не появятся и останутся в маргинесе (как, например, было с движением уфологов и есть с движением исследователей трагедии на перевале Дятлова). А может и нет.