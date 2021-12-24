Украинские женщины должны воевать за безбедную жизнь Коломойского, Пинчука, Порошенко и прочих владетелей Незалежной. Этот факт явствует из приказа тамошнего министерства Обороны поставить на воинский учёт почти всех представительниц лучшей части Украины — от журналисток и сотрудниц музеев до искусствоведов и библиотекарей

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Приказ министерства Обороны уже зарегистрирован в Минюсте и обязателен к выполнению. Не желающих сразу становиться под боевые знамёна Зеленского женщин планируют штрафовать на сумму до 1700 гривен — таким образом и прохудившемуся бюджету Украины выйдет изрядная польза. Ещё больше штрафы для работодателей, если они не погонят своих сотрудниц становится на воинский учёт. А ежели уже военнообязанная дама будет уклоняться от службы, то выплатит штраф от 5100 до 8500 гривен или получит «исправительные работы» сроком до 2 лет.

Одновременно, в знак несгибаемой «воли нации к сопротивлению», Кабинет министров Украины принял постановление о переименовании военкоматов в «Центры комплектования и социальной поддержки»; «военные комиссары», соответственно, становятся «руководителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки». По задумке авторов, это значительно изменит суть призыва рекрутов для территориальный обороны, женских батальонов, партизанских отрядов и прочих форм утилизации «излишнего» населения Украины.

Всех под ружье. Украинские военные нашли, как использовать женщин © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Александр Турчинов разразился пламенной речью в лучших традициях министра пропаганды Геббельса образца 1945 года. «Нет договорнякам с Путиным!, — бился в падучей Турчинов на митинге 1 декабря, — Только когда они поймут, что подохнут тут, на Украине, они не поползут на нас со своим оружием, со своими угрозами. Только так мы можем остановить это скопление. Россия должна понять, что они умоются кровью на Украине! И за одного украинца погибнет десять обречённых русских…».

«Сразу шлите НАХРЕН аргументы из серии "а вот в Израиле…" — мы НЕ в Израиле, — ярится известный украинский публицист и общественный деятель Михаил Чаплыга, — Мы под прессом тарифов, безработицы, нищеты и скоццтва государства по отношению к гражданам. Почувствуйте разницу. Это нужно обладать гениальным интеллектом, чтоб сперва обобрав граждан и лишив их работы потом еще принудить их жен сходить в военкомат. РФ аплодирует стоя…» (орфография автора).

Россия не аплодирует, но наблюдает за последними приготовлениями к освободительному походу ВСУ на Владивосток, который последует в рамках планового отражения «агрессии РФ». Правда, здесь возникают некоторые противоречия в рядах украинских экспертов. Так бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что Россия даже связываться с Незалежной не будет, а все ее предупреждения не более чем пустые слова. «Демонстрация военной силы — это оружие Путина. И кроме демонстрации силы, перемещение войск, более гибкая тема — это доведение информации сценариями, — в эфире YouTube-канала «Politeka» рассуждает Маломуж, — Самое главное [для РФ] выторговать стратегические преимущества на переговорах с Байденом и представителями ЕС».

«Сама откосишь от армии?»: Зеленскую призвали повлиять на мужа и отменить воинский учет женщин © пресс-служба президента Украины

Однако если Россия все-таки ответит, то последствия для Украины окажутся настолько катастрофическими, что никакой фольксштурм не поможет. «Кто сказал, что возможная война будет только на Донбассе и в Луганске? Если в России будет принято решение о решении украинского вопроса военным способом, то стратегическая операция будет включать военно-космические силы, — в эфире интернет-канала «Апостроф» говорит бывший глава СБУ генерал Игорь Смешко, — Все, что у нас есть, это производство бывшего СССР. Является ли военной тайной для России тактико-технические характеристики, частоты, системы подавления радиоэлектронные?.. У них есть самолеты — те же Ту-160, Ту-90, которые могут поражать цели на расстоянии 3,5 тысячи километров. То есть дальность пуска крылатой ракеты до поражения — 3,5 тысячи километров. Они могут даже не заходить в воздушное пространство Украины».

Разумные люди понимают: на дипломатический торг с США и НАТО осталось не так уж и много времени, что со всей ответственностью и публично изложено Кремлем американской стороне. Гарантии безопасности России — здесь и сейчас. А если произойдёт провокация с украинской стороны и в случае необходимости остатки украинский авиации и ПВО сносятся передовыми системами вооружения, уничтожаются склады боеприпасов и ГСМ, перебиваются транспортные коммуникации, с воздуха истребляется бронетехника, начинается работа диверсионных групп и охота на главных военных преступников. Прочие меры по наведению порядка станут заботой нового правительства нейтральной и дружественной России Украины.

Именно этого сценария пытаются избежать в Киеве, сознательно втягивая в болото войны миллионы непричастных к конфликту жителей. Необандеровцы четко усвоили уроки своих нацистских предшественников: прикрываясь живым щитом из мирных людей продолжать обстряпывать кровавые делишки. Уже за эту позорную практику они достойны публичного трибунала и уголовного наказания, а ведь реальных преступлений против человечности на них числится куда больше.