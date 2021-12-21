Сотрудники ФСБ РФ снова сообщили о задержании — на этот раз в Ростовской области — сторонника украинской неонацистской организации «М.К.У.», планировавшего убийство специализирующейся на украинской тематике журналистки. Это очередное подтверждение непрекращающейся террористической активности, исходящей с территории Украины

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Егором Красновым, который действует при покровительстве украинских спецслужб. И это далеко не первый арест ее сторонников: ранее они были выявлены в Краснодаре, Ставрополе, Уфе, множестве иных городов Российской Федерации. И сам Егор Краснов давно объявлен в федеральный розыск, однако деятельность преступного сообщества не прекращается.

Приверженность майданной Украины методам террористической борьбы является фактом доказанным. В частности, в проведении терактов были изобличены завербованные СБУ подрывники газопроводов в Крыму, а на днях в суд было передано дело замглавы запрещенного в России крымско-татарского Меджлиса Наримана Джелялова, обвиняемого в организации и координации этих диверсий. В осуществлении терактов против лидеров ЛДНР неоднократно признавалась сама украинская сторона, а в мартовской беседе двух известных украинских журналистов Дмитрия Гордона и Юрия Бутусова подробно и в восторженных тонах расписан механизм похищения людей спецслужбами Украины.

Причем — что важно — собеседники подтверждают, что отдельные операции организовываются при непосредственной поддержке западных спецслужб.

«Главным управлением военной разведки Минобороны, спецслужбами Соединенных Штатов Америки и Турции была запланирована уникальная по дерзости, по стратегии, по задумке спецоперация, результатом которой должна была быть поимка 33 вагнеровцев», — рассказывает Дмитрий Гордон, Бутусов вторит: «В этой операции принимают участие наши союзники — спецслужбы НАТО, США…».

Коллективный Запад инкриминирует Лукашенко («дело Протасевича») то, что с помощью киевского режима готовил сам — и в куда больших масштабах.

Похищение людей в принципе является излюбленным «коньком» действующего на Украине режима. Так в Молдове был похищен бывший судья Николай Чаус, из ДНР бывший ополченец Владимир Цемах, на нейтральной территории гражданин России, офицер Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на Донбассе Андрей Косяк.

Точка сброда. Террористический потенциал Украины © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк Сергей Кузяра. Его задержали в Стамбуле без объяснения причин и в сопровождении трёх человек в штатском отправили в Киев. «Министр МВД Украины Денис Монастырский <…> поблагодарил своего турецкого коллегу за содействие в доставке в Украину, внимание, важного свидетеля! Умолчав, что фактически это было похищение украинского гражданина в чужой стране!», — передал на волю своё заявление о случившемся Сергей Кузяра, — После посадки в Борисполе, я на весь салон объявил о своём похищении и обратился с просьбой к пассажирам вызвать полицию и сообщить моей беременной жене о моем нахождении. Таким образом моя жена спустя двое суток полного неведения, узнала где я…».

Призывы активнее продвигать террористическую деятельность на территорию России звучат постоянно. О том, что Украина давно поддерживает терроризм и связи с террористами мы писали давно и неоднократно. Бывший министр обороны Анатолий Гриценко призвал подрывать автомобили в Москве (и почему-то в Таганроге), терактами грозились Дмитрий Корчинский, Андрей Билецкий и прочие радикалы. «Бомба — она с вами спорить не станет, — угрожает своим бывшим землякам-москвичам Айдер Муждабаев, — Будете в руинах откапывать своих соседей, или они вас будут откапывать — война это такое, это тебе не сидеть на Чистых прудах со своим пудельком».

Другой видный деятель украинского политикума, бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала «Прямой» открыто призвал поддержать терроризм на государственном уровне: «Пока мы не перенесём войну на территорию России, мы не сможем её закончить и выиграть. За каждого убитого украинского солдата должны греметь теракты возле Кремля, организованные украинскими добровольцами».

Хватит ждать! Безнаказанность порождает терроризм © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк Михаил Головко, — Мы можем [её] применить против агрессора, врага». А окопавшийся на Украине российский «либерал» Борис Стомахин предлагает работать залпом: «Единственным способом разговора с Москвой и возможностью справиться с агрессией Москвы — было бы нанести по ней превентивный ядерный удар». Это вполне согласуется с его предыдущим заявлением о том, что «русских надо убивать».

На этом бесноватом фоне даже советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович, с его призывом перейти к активным террористическим актам против РФ лишь после открытого начала боевых действий, смотрится почти как «голубь мира».

«Нужно ли нам это сейчас прямо, есть ли у нас возможности зайти на российскую территорию и там что-то подорвать?.. И надо ли это делать сейчас?— задается философским вопросом советник руководителя ОП Украины, и отвечает самым нетерпеливым, — Когда будет большая война… тогда мы будем действовать жестко, в том числе на российской территории…». В общем: «весь мир в труху», но когда прикажут. А пока готовим впрок террористов и промышляем мелкими диверсиями.

Не пора ли призвать к ответу террористическое кубло и, слегка перефразируя Владимира Путина, начинать мочить вдохновителей террористов в сортирах их собственных офисов?