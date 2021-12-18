В пятницу, 17 декабря, МИД России передал США проекты договора о гарантиях безопасности между РФ и США, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности между РФ и НАТО. И тут же опубликовал основные положения этих документов

Сказать, что до сих пор подобные утечки были не в правилах российского МИД — ничего не сказать.

Если после публикации МИД РФ содержания документов США хотя бы начнут переговоры о заключении соответствующего договора, это будет расценено в мире как полная и безоговорочная капитуляция Вашингтона. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Несмотря на то, что семь опубликованных пунктов договора с США формально предусматривают паритетные ограничения военной активности, на деле ряд пунктов требуют от США отказа от традиционной военной активности, коренного изменения их политики и фактически геополитического отступления на территорию Западного полушария.

Речь о требованиях «не использовать территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооружённого нападения против другой стороны», «отказаться от размещения вооружённых сил в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной, как угроза национальной безопасности», отказаться от расширения НАТО на Восток и создания военных баз на территориях государств, входивших в СССР и не являющихся членами НАТО, «воздерживаться… от нахождения боевых кораблей всех классов вне национальных территориальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны», «исключить развёртывание ядерного оружия вне своей территории».

Эти требования никак не ограничивают действие российского флота в Восточном Средиземноморье («калибры» и ракеты комплекса ПВО «С-400» оттуда не то что до США — до Франции не долетят, а атомные подлодки Россия в Средиземное море не посылает). Вся военная активность Москвы на постсоветском пространстве также ни под какие ограничения не подпадает.

Даже на том, чтобы убрать из Калининградской области «Искандеры», США не могут настаивать, ибо оттуда они не несут угрозу территории США, а с НАТО заключается отдельное соглашение.

С НАТО сложнее. Пункты, обязывающие не создавать условия или ситуации, которые другая сторона может воспринять в качестве угрозы, организовать горячие телефонные линии для экстренных контактов, подтвердить, что договаривающиеся стороны не считают друг друга противниками, отказаться от развёртывания ракет средней и меньшей дальности там, где они могут поражать цели на территории другой стороны, формально равноценны. В этом случае НАТО даже может потребовать убрать пресловутые «Искандеры» из Калининграда. Марков рассказал об ответных шагах Америки на российский «договор о ненападении» © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Но требование от НАТО обязательства исключить дальнейшее расширение блока и отказаться от военной деятельности на территориях Украины, других стран Восточной Европы и Центральной Азии фактически ограничивает суверенные права стран блока.

Некоторые из них считают дальнейшее расширение альянса залогом собственной безопасности. А пункт, требующий от альянса в границах на 27 мая 1997 года отказаться от размещения войск на территориях всех стран Европы, кроме тех сил, которые к тому моменту уже были там размещены, ограничивает возможности НАТО даже по размещению и передвижению войск в пределах самого блока и заставляет его вывести американские и западноевропейские войска, размещённые в восточноевропейских странах, а также демонтировать там всю военную инфраструктуру, созданную после 1997 года.

Подчеркну, что в ответ от России можно требовать только убрать «Искандеры» из Калининградской области. Не говоря уже о базе в Сирии: даже российская база в Армении находится за пределами географической Европы, где не проводи её границу с Азией (хоть по Манычу, хоть по Большому Кавказскому хребту).

Требования, выдвинутые Россией, больше напоминают условия, диктуемые побеждённому противнику после выигранной войны, чем равноправную договорённость. Причём это именно требования.

Заместитель министра иностранных дел России, рассказывая о содержании предложенных США и НАТО документов, подчеркнул, что торговаться о содержании никто не планирует: можно либо согласиться с документом в целом, уточняя незначительные частности, либо его отвергнуть. «Украина в сфере влияния России». Кто рекомендовал Киеву забыть о членстве в НАТО и сменить курс © коллаж Украина.Ру

Если враг не разгромлен на поле боя, а США и НАТО, при всех своих проблемах, пока далеки от такого состояния, подобный ультиматум как правило имеет две цели: если оппонент его принимает, значит он без борьбы соглашается сдаться на милость победителя, а если отвергает, значит, дальше должны последовать крайне болезненные для него (как правило силовые) меры воздействия.

Москва явно ориентирована на то, что США и НАТО её ультиматум отвергнут. Публикацию содержания документов можно считать подстраховкой на случай, если бы Запад решил потянуть время за столом переговоров, а затем, в удобный для себя момент, их прервать.

Как уже было сказано выше, если США соглашаются с обсуждением такого текста, да ещё на публично выдвинутых Сергеем Рябковым условиях — это уже капитуляция. После этого лучше, что могут сделать их союзники — срочно искать себе нового покровителя.

Также необходимо обратить внимание, что два эти документа, хоть и выдвигают похожие требования, которые должны осуществляться США и НАТО совместно, тем не менее, разводят Вашингтон и Брюссель в качестве разных субъектов, с каждым из которых Россия договаривается отдельно. Это полноценная заявка на вытеснение США даже из Западной Европы. В США считают неприемлемыми часть предложений РФ по НАТО © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

В данном случае Москва калькирует неоднократно предпринимавшийся американцами ход по отдельным переговорам с Россией и Китаем, чтобы попытаться разорвать их неформальный союз, организовав конкуренцию переговорных форматов. Предложения России разрывают американо-европейский (давно формализованный) союз, если только они будут приняты.

Всё это даёт основания считать, что США и их европейские союзники (по крайней мере большинство из них, а для принятия решения в рамках НАТО необходим полный консенсус) не могут в сложившихся условиях, без гигантского ущерба своему международному авторитету и без серьёзных внутриполитических потрясений, принять предложение России в том виде, в котором оно сформулировано.

Учитывая же, что накануне Вашингтон пытался отвергнуть право Москвы на создание сферы исключительных интересов вдоль своих границ и пытался в очередной раз проводить разного рода «красные линии», угрожая экономическими санкциями, мы имеем дело с ответом России на все эти американские угрозы.

Кремль открытым текстом заявил, что считает территорию бывшего СССР сферой своих исключительных интересов и доминирование в этом регионе обусловлено интересами его национальной безопасности. Формулировка «предложений» в виде ультиматума даёт понять, что Россия готова реализовать свои права и интересы силовым путём.

При этом она изначально сообщает, что её не остановят не только декларированные Вашингтоном санкции, но и угроза прямого военного столкновения с Западом.

По качеству современных вооружений Москва давно превосходит Вашингтон, а неформальный союз с Китаем (который в любой момент может быть формализован) позволяет обнулить и относительное количественное превосходство США и НАТО в отдельных видах вооружений.

В частности, большая часть американского флота в случае конфликта будет привязана к Тихому океану, где американцам необходимо сдерживать мощный китайский флот. То же относится к относительному превосходству США в авиации, которой необходимо будет действовать против двух мощнейших, координирующих свои действия авиационных группировок, дополненных двумя взаимодействующими системами ПВО.

Совокупный ядерный потенциал России и Китая, дополненный гиперзвуковыми ракетами, не оставляет шансов Западу даже в случае, если он решится на тотальную ядерную войну. Члены НАТО в ярости от предложения Байдена начать диалог с Россией - Bloomberg © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В общем, наши «друзья и партнёры» таки допрыгались и выпросили у Путина предложение, от которого нужно отказываться, но невозможно отказаться. Эта реакция России вынужденная, это ход, который должен дезавуировать угрозу провоцируемой США ограниченной «управляемой войны» в Восточной Европе (Китай сталкивается с аналогичной проблемой в Юго-Восточной Азии).

Как любая игра на повышение ставок — ход рискованный, поскольку противник тоже может не бросить карты, а повысить ставки. Но в данной ситуации Москва вынуждена по сути угрожать США европейской войной в более удобном для себя формате, чтобы избежать войны с лимитрофами в совершенно неудобном для себя формате.

Предупреждая, что будет действовать без оглядки на угрозы Запада, Россия перечёркивает расчёт на создание на территориях Украины и Белоруссии (или Польши) тлеющей «линии разграничения», по образцу донбасской, которая надолго разорвала бы всякие конструктивные взаимоотношения России и Западной Европы.

Вашингтону предложили повоевать с Россией не при помощи Украины, а вместо Украины или вместе с Украиной, предложили именно тогда, когда США заявили, что ни в коем случае воевать с Россией не собираются.

Пусть теперь Байден думает как выкручиваться, как объясняться со своими ястребами, как отбиваться от обвинений трампистов, что он всё «слил Путину» (а промежуточные выборы в Конгресс — на носу).

Россия официально вышла из Договора по открытому небу © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Аналогичные требования распространяются на всю Восточную Европу — бывших членов ОВД и СЭВ.

Впрочем, пусть скажут спасибо, что пока не потребовали вывести войска ФРГ из ГДР. Хотя время ещё есть, ведь всё только начинается.