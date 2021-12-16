Дмитрий Выдрин, известный украинский и российский политолог и политтехнолог, рассуждает об особенностях современной американской политики

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Дональда Трампа. Разложил тогда его фактуру на базовые элементы по упомянутой своей методике и выявил пару сильный личностных факторов — масть и влюбленность. Как все рыжие, он выделялся из окружающих и с детства вынужден был отстаивать свое право на пусть внешнюю, но своеобычность. Ну, вы помните: «Рыжий, рыжий, конопатый…» И Меланию свою любил беззаветно. А любящая пара, даже в политике всегда побеждает по энергетике взаимоненавидящую пару. А ему как раз такая и противостояла.

Вот этих двух, вроде не электоральных, факторов уже хватало для прогноза о его возможной победе. Тем более, что в мире уже ощущался запрос на ярких лидеров, а не серых чиновников. «Столы» и «престолы» втягивались в нынешнюю фазу жёсткого противоборства.

Тогда я еще, помнится, не удержался и вписал этот сюжет в статью моего знакомца — мера маленького южнорусского городка. Он как раз конфликтовал с группой депутатов своего горсовета и я предложил в его заметку для местной газеты о муниципальных интригах вписать поздравление Трампу с будущей победой. Мер дико удивился: «А это кто еще такой? И причем он к нашим проблемам?» Но заметку поставили.

После победы Дональда эту статью упомянули около двухсот мировых изданий. Типа, мер из русской провинции задолго знал результат американских выборов. И депутаты-бузотёры утихомирились — вдруг у мера «завязки» на самом верху «мирового правительства».

А потом пришлось констатировать, что на вторых выборах у Дони шансов не много. Во первых, перестал быть «рыжим» — то есть стал подстраиваться под чужие мнения, чужие взгляды, чужие фобии. Даже болячки чужие подхватил, типа русофобии. Ну и с Меланией перестал демонстративно держаться за руки…

Все это всплыло в памяти сейчас, когда Америка готовится к промежуточным выборам в Конгресс. Когда Джо Байден, мучительно боясь возвращения «трампистов» во власть, делает над собой титанические усилия, чтобы сбросить старую политическую кожу и предстать перед избирателем в некоем новом качестве.

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Впечатляла и интонация речи — живая, искренняя, местами ироничная и даже дружелюбная никак не вязалась с действующим вашингтонским нарративом. А ведь мог не предполагать сверхопытный политик, что пресса и политический класс не простят ему подобного радушия. Его и обстебали потом по полной. Особенно отличился телеканал Fox News. Но хитромудрому Джо было из чего выбирать.

Современные Штаты сотканы из противоречий: региональных, религиозных, партийный, расовых, гендерных…Но есть еще и фундаментальное, пока еще слабо артикулированное, противоречие между «теневым государством» и «глубинным народом». Трамп когда-то сделал ставку на последний и выиграл. Потом стал подлаживаться под первое — и проиграл. Байден, явно копируя своего предшественника в его победный период, тоже выбрал реднеков.

Ему перед самым саммитом докладывали в секретной комнате Белого дома последнюю социологию. Только шестнадцать процентов рядовых американцев видят в России врага. Это почти в три раза меньше, чем два года назад. Поэтому перед ним стоял не простой выбор: демонстрировать ненависть к России и заручиться дальнейшей поддержкой «вашингтонского болота» или излучать готовность к диалогу и тем самым попытаться восстановить свой падающий рейтинг в глазах рядовых американцев.

Эта же дилемма, кстати говоря, расколола и всю его команду. Прагматичный советник по национальной безопасности Джейк Салливан вроде как за диалог. Я лично, связываю это не только с его блестящим образованием, но и тем, что он из глубинки да еще и из многодетной семьи. А когда под одной крышей много ртов, по неволе научишься договариваться.

С другой стороны есть госсекретарь Энтони Блинкен с неистовой помощницей — фурией майданов Нуланд. Ну и примкнувшая к ним крошка Псаки. Как без неё. Эти друзья за безусловную и бескомпромиссную конфронтацию.

Честно говоря, побаиваюсь Блинкена. Судя по его же словам, еще будучи субтильным еврейским мальчиком, он мечтал быть здоровенным темнокожим танкистом. Ну, таким как, скажем, нынешний министр обороны Остин. (Который, кстати, в своем алабамском детстве мечтал быть хрупким бледнолицим дипломатом.) А нет ничего разрушительнее, чем не состоявшиеся мечты. «Да у тебя же все наоборот. Какой ты нафиг танкист!»

Но ведут себя госсекретарь с помощницей в политики не как дипломаты, а как «танкисты». И грязи не боятся, и прут напролом. И несусветную чушь несут про российские «батальонные оперативные группы» на границе с Украиной. Хотя бы потому, что каковых вообще нет и не было ни в советском, ни в постсоветском военно-тактическом регламенте. Полная некомпетентность дипломатов, залезших в чужеродную сферу и оперирующих незнакомыми кодексами. И эти люди руководят внешней политикой громадной державы и будут руководить через несколько месяцев выборами в Конгресс! Это и страшновато.

Наверное похожие чувства возникают у самого Байдена. Поэтому он и доверил комментировать свой саммит именно Салливану, хотя это прерогатива не его ведомства, а Госдепа. А президент фактически эту «опцию убрал со стола». Завтра уберет ее персоналии…

Впрочем, мотивы американского президента могут быть и поглубже. Он может понимать, что избирателей раздражает в его нарочито бюрократической манере. Его вероятно бесит, когда величают «коллективным президентом». Он и потянулся к лидерскому началу, к персонализации своего вроде пока высшего поста. А у бюрократии и лидеров различное отношение к угрозам. Бюрократия их создает, а лидеры их решают.

Например Блинкен и Ко. предлагают кошмарить РФ закрытием проекта «Северного потока-2». А иезуит Салливан предлагает разрешить СП-2 и использовать в качестве инструмента влияния. И судя, по всему, президенту Байдену всё приемлемее последний подход. Оно и понятно, чем ближе выборы — и в Конгресс, и в Белый дом, тем тем больше ему хочется казаться не немощным дедушкой — ширмой, а самодостаточным сильным лидером. А лидер, повторюсь, не демонстрирует угрозы, а управляет ими.

Хотя, как на мой взгляд, попытку своего личного транзита из корпоративизма в персонализм, свою ходу из глубинного государства в глубинный народ, президент сделал запоздало. Он уже весь насквозь пропитан клановыми коммерческими интересами, самим духом космополитического глобализма, чиновничьих манер и компетенций. Тот же диалог с Владимиром Путиным это высветил в полной мере. Два аспекта в этом плане особенно характерны.

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Второй аспект — отношение к реальному и виртуальному. Бюрократия свято верит в корпоративные мифы, а настоящий лидер только в собственный здравый смысл. Американское глубинное, а точнее, теневое государство со своей неистовой тягой к мифотворчеству, попало в собственную ловушку.

Они убедили свою элиту, основные медиа, да и весь западный мир в том, что РФ планирует оккупацию Украины. Потом их глава Байден, якобы, должен был принудить Путина (обещаниями новых «адских» санкций) этого не делать. А затем громко заявить о своей победе, которая нужна демократам перед выборами как воздух… Президент Путин меланхолично не мешал этой истерии. И на саммите официально заявил, что ни на кого нападать и ни куда вторгаться не будет.

Результат: американцы запустили процедуру смягчения санкций, сразу вывели из под них «Северный поток-2», начали консультации с партнерами по умирающему Альянсу о гарантиях его не расширения на Восток…

И конечно, забавно наблюдать как Россия «отстрелила» Украину в сторону Запада в качестве «медовой» или «тепловой ловушки». Все взоры этой части мира обратились именно в сторону «незалежной». Штаты ринулись туда со своей помощью. Увеличили её (за счет переоценки «Джавелинов») на целых пятьдесят миллионов долларов. Увязли на этом местечковом региональном уровне, выдавая дряхлость и хаос за глобализацию. А РФ аккурат в это время в Эмиратах и Индии заключала контракты на десятки миллиардов евро. И меняла всю мировую геополитику, нащупав механизмы и теребя тренды деглобализации…

Да, с такими изъянами и промахами трудновато будет победить «демонам» на промежуточных выборах. При том, что «респы» выиграли несколько местных выборов подряд и изменили в этих регионах механику голосования и подсчета голосов, привычную их оппонентам. Но главное то, что неугомонный Трамп опять стал «рыжим» — непредсказуемым и неожиданным в поступках и решениях. Он первым в стране осознал, что Штаты являются президентской федерацией только по форме.

В реальности, правит страной не форма институтов, а содержание личности. Соответственно, когда силен президент — это президентская страна, когда появляется сильная личность в Конгрессе — держава становится фактически парламентской. И что будет, если он с такими идеями зайдет на лидера Нижней палаты Конгресса? Для кого-то это станет трагедией. Для кого-то комедией. Короче, Американская трагикомедия приближается…