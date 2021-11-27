Продолжается противостояние Офиса президента Украины и пока ещё разрозненной коалиции противников Зеленского, которые развернули информационное и уличное наступление против действующей власти. Господин Президент вышел на охоту, но постепенно сам превращается в добычу

Сразу можно сказать, что для принципиальных противников Майдана «своих» в этом противостоянии нет. Что «команда Зе», предавшая своих избирателей и по сути превратившаяся в переиздание Порошенко, что суповой набор надоевших физиономий ее противников — от Гордона и Авакова до Ляшко и Тимошенко — не вызывают ни малейшей симпатии. Однако и оценивать происходящее надо не с точки зрения сочувствия, а чисто политтехнологически. Как говорится, болеем за обе команды. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Ещё два года назад известный украинский политолог Андрей Ермолаев в в эфире телеканала NewsOne предупреждал: «Меня тревожит то, что Зе-команда опьянена своей случайно обретенной диктатурой и пытается выстроить обретенную власть по схеме управляемого пионерского лагеря вместо разворачивания серьезного и нужного межэлитного диалога, общенационального диалога. Это говорит о том, что незрелость Зеленского и увлеченность своей властью может привести к потрясению, стимулировать реванш, а реванш — это путь к катастрофе».

Отдавая должное проницательности господина Ермолаева, надо уточнить, а что плохого может быть в «катастрофе» действующего украинского режима? Веры в адекватность господина Зеленского не осталось: его шаги по внедрению дискриминационного мовного законодательства, распродаже украинской земли, уничтожению правосудия, сдачи суверенитета Украины не оставляют сомнения в его преданности так называемым «идеалам Майдана». А уж последняя пресс-конференция — это просто фейерверк.

И противостоят ему аналогичные персонажи. Вспомним хотя бы нашумевшее фото оппонентов Зе-Президента на отдыхе: главный жандарм режима на протяжении семи лет Аваков, медиакиллер Шустер, разменявший дар врача на бесконечные политические метания Комаровский, премьер эпохи «сывочолого гетмана» Гройсман, горе-предсказатель Гордон и евонная Олеся Бацман… Фигляры, возомнившие себя «совестью нации». Ахметов возмутился словами Зеленского о его причастности к госперевороту © скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"

Однако в кадре скандального фото нет главного на сегодняшний день оппонента Зеленского — наибогатейшего человека Украины Рината Ахметова. Олигарха, который говорит, что он и не олигарх вовсе, а «инвестор». Прямо как в рекламе про Лёню Голубкова — «я не халявщик, я инвестор». «Я не считаю себя олигархом. Я — инвестор, а группа СКМ — крупнейший налогоплательщик и работодатель Украины, — заявил Ахметов в интервью «Новому Времени», — Что касается встреч с президентом, то я на такие встречи никогда не просился и не прошусь. Для меня главное, чтобы Украина была успешной, а украинцы счастливыми. Это намного важнее встреч с президентом».

Ну ведь хороший же: Ринат Леонидович радеет о счастье всех украинцев и для этого скупает фантастически дорогую недвижимость за рубежом, возводит себе дворцы на Украине, а заодно финансирует с полдюжины вроде бы взаимоисключающих политических проектов, охотно разжигающих ненависть среди простого народа (один только «радикал» Олег Ляшко чего стоит!). А финансируется это «счастье» за счет взвинченных для всех украинцев энерготарифов и сомнительных схем, вроде «Роттердам+».

«Демократия — это закон и равенство, — как бы поднимает брошенную перчатку господин Зеленский. — Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим!».

Это говорит человек, сам являющийся выкормышем Коломойского, президент, администрация которого оснащена офшорами по последнему слову законодательства и погрязла в коррупционных скандалах вокруг «Большой Стройки». А все вместе они преступили закон неоднократно и брутально — вспомним, к примеру, разгон Конституционного суда или находящиеся вне правового поля санкции СНБО. «Ахметов найдет, чем ответить». Михаил Погребинский о том, когда Зеленский уйдет с поста президента Украины © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Даже Арсен Аваков был вынужден признать (правда, лишь когда его отстранили от власти) абсолютную противозаконность санкций Совета Нацбезопасности и обороны. Но когда в феврале 2021 года решения СНБО вводились против оппозиционных телеканалов, тогдашний министр МВД Аваков те репрессии горячо поддерживал — как инструмент борьбы с «российской информагрессией».

А сейчас ставшие привычными санкции будут применяться в рамках утверждённой Кабмином «Стратегии информационной безопасности», в которой издевательски сказано, что ее цель — «защитить конституционное право граждан на доступ к информации». При этом на Украине запрещены тысячи информационных ресурсов, художественных фильмов, книг и даже неугодное власти толкование тех или иных исторических событий. И начался разгул цензуры не при Зеленском, а ещё при Порошенко — и нынешними «борцунами за свободу» сомнению не подвергался.

В общем, происходящее на Украине сегодня — никакая не борьба за суверенитет или хотя бы здравый смысл, но привычная грызня за власть и деньги. При этом украинский олигархат вовсе не заинтересован в том, чтобы окончательно выжечь своё кормовое поле, а иностранные кураторы в утрате выгодного плацдарма. Предсказанной «катастрофы» не будет. Закончится шумная схватка очередным договорняком, перераспределением полномочий и дальнейшим грабежом «нерабов». За то и стояли на Майдане.