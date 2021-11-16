Выборы Харьковского городского головы завершены окончательно. Претензии проигравших кандидатов и гражданской организации «Опора» на пересчёт голосов на избирательных участках, где были обнаружены фальсификации, судом отклонены. Новый мэр - Игорь Терехов - уже принёс присягу

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Игорю Терехову в первом туре) могли повлиять на окончательный результат выборов. Не было принято во внимания и мнение послов ведущих стран Запада, выразивших озабоченность непрозрачностью некоторых выборных процедур.

«Харьковчане могут гордиться: в их городе создан прецедент, когда доказанный факт фальсификаций на выборах городского головы просто проигнорирован всеми, — иронично комментирует итоги выборов известный украинский публицист Юрий Ткаченко, — Фальсифицированные итоги выборов утверждены вообще без каких-либо аргументов типа "фальсификации были незначительными и не могли повлиять на итоги голосования". Суды просто заявили, что не могут проверить факт фальсификации, и потому идите, мол, лесом, кушайте что дают».

Офис Президента может праздновать победу, однако, как говорится в подобных случаях, есть некоторые нюансы. Одним из условий договоренностей Игоря Терехова и представителей ОП, является лояльность харьковской городской власти официальному Киеву. Это подразумевает, в числе прочего, нивелирование влияния в регионе экс-министра МВД и бывшего харьковского губернатора Арсена Авакова, который намедни вышел на тропу войны с Офисом Президента.

Игорю Терехову необходимо выбирать между симпатиями к своему бывшему шефу и преданностью действующему Президенту. И здесь как никогда уместен имидж мало интересующегося политикой «хозяйственника», который культивировала его команда во время выборов: дороги, подъезды, парки — это «мое», а большая политика «не мое». Тем более в условиях стремительно падающего рейтинга господина Зеленского возможно и обнуление договорённостей, пока ещё сковывающих свободу маневра новоиспеченного мэра.

С черным пиаром и фальсификациями. В Харькове на выборах мэра победил кандидат власти © РИА Новости, Facebook/Игорь Терехов Геннадий Кернес как бы поддержал на выборах тогдашнего президента Петра Порошенко, но сделал это таким образом, что харьковчане четко поняли его истинную позицию: распространённый от имени харьковского мэра открыточный текст был украшен видом центральной площади города с памятником Ленину, который долгое время был центром притяжения харьковского антимайдана, а при Порошенко снесен вандалами. Терехову была нужна поддержка действующей власти — и он ей заручился (сомнительное решение суда по выборам тому подтверждение). Но будет ли он всю жизнь обязан своим постом Офису Президента? Конечно же, нет.

Не является Терехов и убеждёнными майданщиком. И хотя — как всякий высокопоставленный чиновник — он просто обязан проговаривать мантры про «государство-агрессор» и «возвращение Крыма», но делает это как-то вяло и без истинного фанатизма. Более того, ввязался в судебные тяжбы по сохранению в Харькове топонимов, связанных с именем маршала Георгия Жукова. Понятно, что здесь угадывается элемент работы с общественным мнением «пророссийского» города в преддверии выборов, но вполне очевидны и личные пристрастия градоначальника.

Что касательно имеющихся связей Терехова с праворадикалами, увы, в нынешней Украине любой владелец регионального феода обязан иметь свою «дружину», и ультраправые охотно предоставляют такого рода «услуги» мэрам и губернаторам. Можно и должно возмущаться фотографиями Терехова с сомнительными личностями, но, во-первых, они уже присутствуют в харьковском горсовете (и коммуницировать с ними мэр просто обязан), а во-вторых подобный симбиоз для майданного режима стал обыденным.

А так — да, Терехов «хозяйственник», скучный прагматик, профессиональный бюрократ; звёзд с неба никогда не хватал, и вряд ли схватит. В этом обыденном и предсказуемом русле продолжится развитие мегаполиса, и в нынешней непростое время это, возможно, это не самый худший вариант. Особенно, если в первую очередь новая-старая власть займётся вопросами общественной безопасности, которая в Харькове хромает на обе ноги, а резонансные ДТП стали своего рода «визитной карточкой» города.

Возможный преемник Кернеса назвал Россию агрессором, а Крым - украинским © Facebook, Игорь Терехов Михаила Добкина) утомлённые люди выбрали стабильность. Но и сам оппозиционный кандидат не в должной степени использовал предоставленный ему историей шанс.

«Мне непонятна до сих пор мотивация Михаила [Добкина] в формировании своего штаба из совершенно посторонних Харькову персонажей. Мне не ясно почему ушли от объективной возможности избираться Михаилу, как народному мэру, зачем-то навесив ему ярлыки урапатриота и мэра для всех, — на своей странице в ФБ анализирует причины проигрыша Добкина активист его предвыборной кампании Олег Новиков, — По всем внутренним замерам и с одной и с другой стороны до обеда в день голосования кандидаты шли ноздря в ноздрю с лёгким перевесом Добкина, и лишь включив механизмы каруселей и студенческих хороводов Терехов увеличил свой отрыв. А разрешение на включение этих технологий получается только с самого верха. <…> Те, кто убедил Добкина в 100% поддержки и кто ставил свои условия на ведение предвыборной кампании в последний момент его продали».

Теперь политическое будущее Михаила Добкина под большим вопросом: несколько неудач подряд (провал партийного проекта, неудачное баллотирование в парламент на выборах 2019 года, на посты президента Украины, мэров Киева и Харькова) могут поставить на Добкине клеймо вечного лузера. И это было печально — в «антимайданном» сегменте украинской политики не хватает ярких личностей, хороших ораторов, убеждённых антифашистов.

Михаил Маркович может задуматься о политической пенсии, но, возможно, его опыт и харизма были бы уместны уже в существующих проектах — вроде ОПЗЖ, которая официально оказывала ему поддержку на харьковских выборах. И в таком случае о Михаиле Добкине мы ещё услышим.