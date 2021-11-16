На решение суда не повлияли даже доказанные факты серьёзных нарушений, которые (учитывая минимальный перевес голосов, принёсших победу Игорю Терехову в первом туре) могли повлиять на окончательный результат выборов. Не было принято во внимания и мнение послов ведущих стран Запада, выразивших озабоченность непрозрачностью некоторых выборных процедур.
«Харьковчане могут гордиться: в их городе создан прецедент, когда доказанный факт фальсификаций на выборах городского головы просто проигнорирован всеми, — иронично комментирует итоги выборов известный украинский публицист Юрий Ткаченко, — Фальсифицированные итоги выборов утверждены вообще без каких-либо аргументов типа "фальсификации были незначительными и не могли повлиять на итоги голосования". Суды просто заявили, что не могут проверить факт фальсификации, и потому идите, мол, лесом, кушайте что дают».
Офис Президента может праздновать победу, однако, как говорится в подобных случаях, есть некоторые нюансы. Одним из условий договоренностей Игоря Терехова и представителей ОП, является лояльность харьковской городской власти официальному Киеву. Это подразумевает, в числе прочего, нивелирование влияния в регионе экс-министра МВД и бывшего харьковского губернатора Арсена Авакова, который намедни вышел на тропу войны с Офисом Президента.
Игорю Терехову необходимо выбирать между симпатиями к своему бывшему шефу и преданностью действующему Президенту. И здесь как никогда уместен имидж мало интересующегося политикой «хозяйственника», который культивировала его команда во время выборов: дороги, подъезды, парки — это «мое», а большая политика «не мое». Тем более в условиях стремительно падающего рейтинга господина Зеленского возможно и обнуление договорённостей, пока ещё сковывающих свободу маневра новоиспеченного мэра.
Вспомним, как предыдущий городской голова Геннадий Кернес как бы поддержал на выборах тогдашнего президента Петра Порошенко, но сделал это таким образом, что харьковчане четко поняли его истинную позицию: распространённый от имени харьковского мэра открыточный текст был украшен видом центральной площади города с памятником Ленину, который долгое время был центром притяжения харьковского антимайдана, а при Порошенко снесен вандалами. Терехову была нужна поддержка действующей власти — и он ей заручился (сомнительное решение суда по выборам тому подтверждение). Но будет ли он всю жизнь обязан своим постом Офису Президента? Конечно же, нет.
Не является Терехов и убеждёнными майданщиком. И хотя — как всякий высокопоставленный чиновник — он просто обязан проговаривать мантры про «государство-агрессор» и «возвращение Крыма», но делает это как-то вяло и без истинного фанатизма. Более того, ввязался в судебные тяжбы по сохранению в Харькове топонимов, связанных с именем маршала Георгия Жукова. Понятно, что здесь угадывается элемент работы с общественным мнением «пророссийского» города в преддверии выборов, но вполне очевидны и личные пристрастия градоначальника.
Что касательно имеющихся связей Терехова с праворадикалами, увы, в нынешней Украине любой владелец регионального феода обязан иметь свою «дружину», и ультраправые охотно предоставляют такого рода «услуги» мэрам и губернаторам. Можно и должно возмущаться фотографиями Терехова с сомнительными личностями, но, во-первых, они уже присутствуют в харьковском горсовете (и коммуницировать с ними мэр просто обязан), а во-вторых подобный симбиоз для майданного режима стал обыденным.
А так — да, Терехов «хозяйственник», скучный прагматик, профессиональный бюрократ; звёзд с неба никогда не хватал, и вряд ли схватит. В этом обыденном и предсказуемом русле продолжится развитие мегаполиса, и в нынешней непростое время это, возможно, это не самый худший вариант. Особенно, если в первую очередь новая-старая власть займётся вопросами общественной безопасности, которая в Харькове хромает на обе ноги, а резонансные ДТП стали своего рода «визитной карточкой» города.
История не знает сослагательного наклонения и вместо статуса теневой оппозиционной столицы (которой мог бы стать Харьков в случае победы антимайданно настроенного Михаила Добкина) утомлённые люди выбрали стабильность. Но и сам оппозиционный кандидат не в должной степени использовал предоставленный ему историей шанс.
«Мне непонятна до сих пор мотивация Михаила [Добкина] в формировании своего штаба из совершенно посторонних Харькову персонажей. Мне не ясно почему ушли от объективной возможности избираться Михаилу, как народному мэру, зачем-то навесив ему ярлыки урапатриота и мэра для всех, — на своей странице в ФБ анализирует причины проигрыша Добкина активист его предвыборной кампании Олег Новиков, — По всем внутренним замерам и с одной и с другой стороны до обеда в день голосования кандидаты шли ноздря в ноздрю с лёгким перевесом Добкина, и лишь включив механизмы каруселей и студенческих хороводов Терехов увеличил свой отрыв. А разрешение на включение этих технологий получается только с самого верха. <…> Те, кто убедил Добкина в 100% поддержки и кто ставил свои условия на ведение предвыборной кампании в последний момент его продали».
Теперь политическое будущее Михаила Добкина под большим вопросом: несколько неудач подряд (провал партийного проекта, неудачное баллотирование в парламент на выборах 2019 года, на посты президента Украины, мэров Киева и Харькова) могут поставить на Добкине клеймо вечного лузера. И это было печально — в «антимайданном» сегменте украинской политики не хватает ярких личностей, хороших ораторов, убеждённых антифашистов.
Михаил Маркович может задуматься о политической пенсии, но, возможно, его опыт и харизма были бы уместны уже в существующих проектах — вроде ОПЗЖ, которая официально оказывала ему поддержку на харьковских выборах. И в таком случае о Михаиле Добкине мы ещё услышим.