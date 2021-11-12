Один из способов чиновничьего саботажа — что на Украине, что в России — доведение указаний руководства до бюрократического абсурда. Разжигание общественного недовольства ради интересов сторонних лиц, а то и стран. Хотя порою и глупость бывает просто глупостью

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимира Зеленского сейчас аховое — экономический и энергетический кризис, разгул ковидной эпидемии, сколачивающаяся коалиция враждебных олигархов, ссоры с соседями Украины, утомительная опека англосаксонских кураторов…

В такой ситуации плодить внутренних врагов (число которых и так неисчислимо) — верх глупости. И тем не менее протеже Зеленского — мовный омбудсмен Тарас Креминь — в День украинской письменности на всю страну публично угрожает тем, кто использует русский язык в публичном пространстве, огромными (до 7 тысяч гривен) штрафами, а тех, кто выступает против бандеризации государства, вообще называет «врагами государства».

«У меня нет оппонентов, а есть откровенные враги Украины, — самоуверенно заявляет Креминь в интервью изданию "Сегодня", — у нас до сих пор есть такие, кто ходит возлагать цветы к памятникам тиранам и убийцам украинского народа. Но это не значит, что Украина должна остановиться и ждать, пока они вернутся в колонну сподвижников и настоящих строителей нашего государства».

Хождение единой колонной — это весьма романтично, но где же на Украине остались памятники «тиранам и убийцам украинского народа»? После массового уничтожения монументов советским партийным деятелям остаются только памятники солдатам и офицерам РККА. И возлагающие к ним цветы, скажем, 9 мая — враги государства Украина? Следовательно, и возглавляющего это государство Зеленского. Так надо понимать пассаж высокопоставленного чиновника?

Кроме того, в интервью «Українському радіо» Креминь высказал намерение переименовать все города и села, в названиях которых ему слышится ненавистная русская речь. Обоснование инициативы фантасмагорично — шпрехенфюрер получает письма «с жалобами на русскоязычный характер названия некоторых украинских городов». И само их звучание, по его мнению, противоречит мовному закону. «Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие», — с возмущением перечисляет Креминь.

Омбудсмен Кремень грозит своему народу «ласковой украинизацией» © Facebook, Тарас Кремінь

Казалось бы, что может иметь порядочный человек общего с этим цирком? Но планомерная работа всегда принесёт свой результат. Согласно данным фонда «Демократические инициативы» им. Кучерива и соцслужбе Центра Разумкова, уже 78% украинцев считают своим родным языком украинский. Правда, на востоке и юге страны почти половина назвавших «мову» родной признались, что дома преимущественно общаются на русском.

«Живет такой вот человек — видит сны на русском, читает книги на русском, с ребенком общается на русском. А когда его спрашивают, какой у него родной язык, он говорит — "украинский". Почему? Потому что боится, не хочет выглядеть "ватой" или еще почему-то, — пишет украинский публицист Вячеслав Чечило, — но потом этот же человек пишет возмущенные посты о том что ребенок в школе не понимает половину слов в заданном учить наизусть стихотворении».

Через подмену (в том числе и насильственную) языковой идентичности идёт переформатирование русских людей в украинских, а в условиях нынешнего майданного режима — людей русофобски настроенных, готовых с Россией фанатично воевать. Говорить с фанатиками бесполезно, но как сохранить миллионы остальных? Возможно, для начала, пристальней вглядеться в себя, внутрь самой России?

Этноцид, лигвоцид, насильственная ассимиляция и национальное угнетение являются политическим базисом современной Украины. Чтобы называть такое государство «братской страной», надо обладать незаурядной фантазией. И может, хватит путать интересы украинского народа с интересами господина Зеленского и всяческих ФПГ?

Креминь придумал еще одно применение украинскому языку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Николай Азаров, — то для этого достаточно было примерно на месяц прекратить поставки из перечня критического импорта для Украины, а экспорта из России. И всё — промышленность Украины остановилась бы. Прежде всего, энергетика страны остановилась бы… И наступил бы полный коллапс».

«Сейчас отключили поставки электроэнергии Украине. Но коксовый уголь идёт, ГСМ — 40% обеспечивается из России и Белоруссии. То есть все танки ездят на российской горючке, всё что прилетает к нам — привезено на российском ГСМ, — в эфире телеканала «Россия 1» говорит советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник. — Я понимаю, бизнес. Я за то, чтобы все зарабатывали. Но почему мы должны умирать за это? Скоро будет восемь лет, как начался шабаш на Майдане. И до сих пор мы не включили рычаги, которые без войны могли бы остановить это».

Здесь ключевые слова — «без войны». Потакая переформатированию миллионов вчерашних русских в бандеровцев, мы несём отнюдь не филологические утраты, а человеческие потери и вооружаем врага. Даже телеведущая Ольга Скабеева — на что уж лояльный человек — и та возопила в эфире: «Если РФ в любом случае считают стороной конфликта, если все шишки всё равно летят в сторону Москвы, то хватит нам стоять на месте — пора идти и освобождать этих людей. Хотя бы в количестве тех тридцати семи человек (речь о задержанных гражданах РФ в захваченной Старомарьевке на Донбассе. — Авт.). Иначе я вообще не понимаю, зачем вообще всё это было нужно — зачем их просили участвовать в наших выборах? Если их интересы прямо сейчас совсем никто не представляет, кто будет верить РФ, кому будет нужен паспорт России?».

Оплачивая кровью убитых русских людей Донбасса интересы крупных ФПГ, власть подтачивает собственную моральную легитимность, как теряют уважение и циники, призывающие продолжать «всего лишь» экономическое сотрудничество с националистическим режимом (которое и помогло ему выживать все прошедшие после Евромайдана годы). Но можно ли после этого требовать реальных усилий от своего народа — будь то борьба с пандемией или пенсионная реформа? В защите интересов Отечества должны принимать участие не только простой народ, но и элиты. Исчерпание «Крымского консенсуса» во многом обусловлено чрезмерным «прагматизмом» — нельзя путать нормы морали с нормами прибыли.

Ещё раз: речь не о боевых действиях. Однако сейчас наступает момент, когда антиконституционный майданный режим может быть критически ослаблен. Стараниями десятков тысяч разнообразнейших «Тарасов Креминей» популярность Зеленского источена до предела. Так может, хватит оплачивать переформатирование русских людей во врагов России? Это опасно, это близоруко, это чревато настоящей войной.