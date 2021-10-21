В российских кругах, всё ещё интересующихся Украиной (а это, до сих пор мечтающая вернуться часть эмиграции, а также профессионально исследующие украинский вопрос журналисты и эксперты) на днях возникло сильное возбуждение. Причина яйца выеденного не стоит - рейтинг Зеленского упал на 9,6% за один месяц. Все обсуждают с чего бы это

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Итак, надо решить несложную аналитическую (на логику) задачу. Дано:

1. Резко (-9,6%) упал рейтинг Зеленского.

2. Стагнирует с тенденцией к снижению (-1,2%) рейтинг Порошенко, который последнее время активно Зеленскому оппонировал.

3. Чуть-чуть подрос (+1,9) рейтинг Тимошенко, которая по критически важным вопросам в последние недели Зеленского поддержала.

4. Стабильным источником доходов украинских социологов является плата за исследования, заказываемые украинскими олигархами. Западные гранты нынче редкость, что-то можно получить только под выборы (президентские или парламентские), а за свой счёт социологические конторы могут позволить себе провести одно-два исследования в рекламных целях. Рассчитаны такие исследования на конкретного потенциального клиента, поэтому и результат их заранее подогнан под клиентские предпочтения.

Бывший союзник против Офиса президента. Что еще ударит по рейтингу Зеленского © president.gov.ua

Почему способную противостоять?

Потому, что социологи — тоже люди. калорийно питаться они хотят не один раз в жизни, а постоянно. Если вы наскребёте сумму, необходимую для оплаты одного исследования, которое выдаст негативный для Зеленского результат, вряд ли серьёзная социологическая контора возьмётся за ваш заказ. Вы один раз заплатите и исчезнете, а у них будут серьёзные неприятности.

Совсем другое дело, если вы серьёзный игрок — олигарх или группа олигархов, с президентом вас разделяют непримиримые противоречия, а ваш заказ — лишь старт долговременной кампании по дискредитации вашего политического противника. Тогда социологи заинтересованы рискнуть. У них богатый опыт. Они когда-то рискнули работать против Кучмы и где теперь Кучма? Аналогично развивалась ситуация с Януковичем. Накануне проигрыша выборов Порошенко, большая часть украинской социологии работала против него. С самими же социологами ничего не случилось. Некоторым, конечно, угрожали. Но они живы, здоровы и при деньгах, а те, кто раньше угрожал, нынче являются их преданными заказчиками и постоянными клиентами.

Итак, против Зеленского на украинском политическом поле начала играть серьёзная сила.

Украинцы назвали реальную оппозицию к власти © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Почему мы уверенно говорим именно о намерении окончательно политически уничтожить Зеленского и его команду?

Во-первых, задействованы весьма значительные по украинским меркам силы и средства: публично предъявляются обвинения в убийстве (массовом, уже минимум три трупа насчитали) политических оппонентов, отмывании денег вкладчиков «Приватбанка», незаконно выведенных Коломойским, а также в узурпации власти. В публичное пространство вброшена и активно обсуждается идея импичмента.

Во-вторых, сам Зеленский с начала текущего года начал активно использовать созданный Ермаком и Даниловым силовой антиконституционный механизм СНБО для внесудебного преследования политических оппонентов, а также установил свой полный контроль над Верховной Радой. То есть он ликвидировал те площадки (судебную и парламентскую), которые традиционно обеспечивали неформальную состязательность украинских политических сил (околопрезидентской бюрократии и олигархических информационно-политических дружин). Возможность преодоления конфликта между двором монарха и его баронами мирным путём (при помощи переговоров и компромисса) исчерпана, ибо ликвидировано переговорное пространство. Победа в противостоянии возможно только в силовом (пока ещё не обязательно вооружённом, но и до этого недалеко) формате.

В-третьих, отсутствует финансово-экономическая база возможного компромисса. Претендентов на остатки украинского ресурса слишком много, а самого этого ресурса слишком (исчезающе) мало, чтобы можно было договориться, хотя бы частично удовлетворив все группы влияния. Кто-то должен исчезнуть. Группировка Зеленского, самая молодая, самая нищая, самая неопытная и самая наглая, поэтому логично попытаться поначалу избавиться от неё, ибо она представляет угрозу для всех остальных политических группировок, а уж затем разбираться между собой.

Серьёзная внутриполитическая сила начала игру на уничтожение против Зеленского. Что это за сила и остались ли у Зеленского союзники?

Вначале объясним почему мы говорим именно о внутриполитической силе, если у Зеленского и на внешнем контуре крайне неприязненные отношения практически со всеми серьёзными игроками, ангажированными в украинскую тематику.

Дело в том, что великие державы посылают армию или наёмных убийц для свержения неугодного режима не тогда, когда этот режим доставляет неудобство в виде кривляющегося клоуна, а в случае, если он несёт серьёзную, немедленную и неустранимую иным путём угрозу национальным интересам. Ни лично Зеленский, ни вся Украина на сегодня серьёзной угрозой ни для кого не является. Камешком в башмаке — да, угрозой — нет.

Внешние игроки всегда прекрасно умеют использовать против очередной «Анчурии» местные силы, даже формально не вступая с ними в контакт. Все знают, что в глазах украинской элиты и населения президент легитимен только в том случае, если он имеет внешнюю поддержку. Желательно США, но можно и ЕС, и даже России или Китая. Важно, чтобы хоть какая-то великая держава его поддерживала, тогда вся украинская элита или её значительная часть будет хранить такому владыке верность, опасаясь поссориться с его зарубежными покровителями.

С Зеленским отказались разговаривать все зарубежные игроки. Хуже того, ему никто не даёт денег — этого критически важного для продления агонии украинской олигархической республики ресурса. Таким образом, всем внутриполитическим украинским силам, которые могут быть недовольны Зеленским, послан сигнал: можете его убирать. При этом с формальной точки зрения внешние игроки никак не задействованы в этот конфликт, всё делается по инициативе и руками самих украинцев.

Какие же олигархические семьи конкретно выступают против Зеленского? Практически все, но есть два нюанса.

Во-первых, за скобки процесса выведен Медведчук, который выступает с позиции возвращения к ситуации «как при Януковиче». Не будем рассматривать реалистичность данной идеи, факт, что он пытается её реализовать. За это его отправили под домашний арест и угрожают усилить репрессии. Но весь остальной украинский олигархат, выступая против Зеленского даже более жёстко, чем Медведчук, почему-то не использует ситуацию с последним для обвинения Зеленского в незаконном преследовании политической оппозиции. Об атаке на Медведчука вроде бы и знают, вроде бы о ней и говорят, но как о чём-то второстепенном, хоть из всех украинских олигархов реальная опасность пока угрожает только ему.

Зеленский пошел вниз. А плохо будет всем Пинчука, Ахметова, Лёвочкина, Фирташа, Порошенко и прочих их коллег помельче своим привычкам не изменили. Они пытаются заменить Зеленского на новую прозападную фигуру и поэтому публично дистанцируются от «человека Путина».

Второй нюанс заключается в том, что непублично Зеленского поддерживает Коломойский. Это не мешает ему одновременно проводить регулярные консультации с врагами Зеленского — Игорь Валерьевич всегда подстраховывается. Но Коломойского не устраивает перспектива видеть на месте Зеленского нового прозападного лидера. Таковой сразу же попытается улучшить отношения с США, а самый простой ход — выдать им Коломойского, на которого Вашингтон давно охотится из-за того, что Игорь Валерьевич слишком любил грабить партнёров, не взирая на паспорт. Пару раз нехорошо получилось с американцами. Коломойскому намекнули из Госдепа, что надо бы вернуть отнятое, но он традиционно заартачился. Теперь ему грозит американская тюрьма на очень долгий срок.

Поэтому Игорь Валерьевич активизировал усилия по привлечению к себе внимания Кремля. Он присылал в Москву своих агентов с предложениями о сотрудничестве с самого 2014 года. Сейчас у него очередной всплеск активности. Суть предложений Коломойского понятна из заявлений тех представителей украинской эмиграции, которые раньше жили в Днепропетровске и имеют (как они считают) информаторов в окружении Игоря Валерьевича. На деле им сливают как информацию, так и дезинформацию исключительно утверждённую Коломойским лично.

Итак, эти представители эмиграции акцентируют внимание на двух вещах:

• у Кремля якобы есть тайные контакты с окружением Зеленского;

• на Украине готовится резня русских (или пророссийских) активистов.

Что касается «тайных контактов», то это и есть давно не тайные попытки Коломойского установить контакт. У него ничего не получается больше десяти лет (ещё с допереворотных времён). Не получается по той же причине, по которой не выходит с американцами. Когда-то Коломойский ограбил одну очень уважаемую российскую компанию (начал во времена Ющенко, а завершил процесс уже при Януковиче). В ответ ему не из Госдепа намекнули, а из Кремля открытым текстом сказали, что краденное надо вернуть где взял. Коломойский традиционно заартачился. Больше с ним никто не разговаривал и никогда не будет разговаривать.

Но Коломойский — человек упорный. Он всё ещё пытается продать России безумную команду Зеленского, как некую ценность, которая может противостоять Западу. Поэтому он и вбрасывает в российское информационное пространство слух о готовящихся массовых репрессиях против пророссийских активистов, пытаясь таким образом набить цену своим предложениям, сделать их безальтернативными. Мол, или договоритесь со мной, или ваших там вырежут.

Возможно Колмойский даже сообщает правду. Даже скорее всего репрессии готовятся. Вопрос насколько массовые и против кого конкретно, но иных вариантов у украинской власти нет. Другое дело, что предотвратить развитие событий по худшему сценарию Коломойский не может, поскольку в развёртывании репрессий жизненно заинтересована команда Зеленского, но так же жизненно будет заинтересована и любая другая команда.

При этом любая украинская власть, какие бы авансы она не выдавала Кремлю, всегда будет преимущественно ориентироваться на Запад. То есть, объектом «объединяющих нацию» репрессий всё равно будет условно пророссийская часть общества. Свидетельством тому хотя бы упомянутая ситуация с Медведчуком, на разграблении бизнеса которого Коломойский также нагрел руки.

Так что попытка найти власти Зеленского точку опоры в России также не проходит. Кремлю не нужны никакие украинские условия, он сам готов условия продиктовать. Причём весьма тяжёлые.

Вот о чём в части внутренней и в внешней политики украинского режима может рассказать простое социологическое исследование. Надо только внимательно за руками следить. Кстати, о руках. Судя по всему, среди заказчиков исследования были временные политические попутчики Тимошенко. Рейтинг Юлии Владимировны был посчитан по верхней границе статистической погрешности, а рейтинг Петра Алексеевича, по нижней. Нехитрая социологическая манипуляция — ни к чему не придерёшься, ничего не докажешь. Но это в сумме приблизило Тимошенко к Порошенко на 3,5%, практически нивелировав разрыв между ними.

Украинцы сравнили «успехи» Зеленского и Порошенко - опрос © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Думаю, что в реальности за год рейтинг просел куда ниже не только 25%, но и ниже 20%. И социологи это знают. Так что, по рейтингам можно будет какое-то время следить, за ходом украинской политической кампании. Если падают, значит олигархи доедают Зеленского. Если начинают подрастать, значит у президентского Офиса появился какой-то контраргумент (например, против кого-нибудь СНБО санкции ввёл или прокуратура дело возбудила).

Но сама по себе игра в рейтинги ничего не значит. Она важна лишь как составляющая общей политической кампании. Во-первых, она должна показать что политические обвинения в адрес Зеленского работают и внести, тем самым, раскол в его команду. Во-вторых, и это важнее, она должна мобилизовать всех недовольных, но всё ещё колеблющихся.

Одними статьями в газетах и социологическими опросами президентов не свергают. Нужны уличные протесты, желательно массовые и стихийные. Вот над этим, оппонентам Зеленского ещё предстоит поработать. И я не исключаю, что если вдруг в морозы начнёт массово отключаться отопление в украинских городах, а в придачу к этому возникнут перебои с продуктами (заносы на дорогах не позволили своевременно подвезти), то это будет искусственный кризис, организованный для раскачки улицы.

Зеленский в полёте, разница в том, что ему кажется, что он парит, на самом деле пикирует.