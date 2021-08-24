Украина возлагала большие пропагандистские надежды на саммит «Крымской платформы». Однако надежды не оправдались

23 августа на Украине состоялся первый саммит «Крымской платформы». Форум, целью которого является координация международных усилий «с целью мирного прекращения временной оккупации Россией территории АР Крым и города Севастополь и для восстановления контроля Украины над этой территорией в полном соответствии с международным правом».

Само по себе многостороннее мероприятие, на которое съехались представители десятков стран, должно было стать второй из трех августовских пиар-побед президента Зеленского (первой был прошедший за сутки до «платформы» визит в Киев канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а третьей — намеченная на 31 августа встреча Зеленского с Байденом в Вашингтоне). Много шума из ничего. «Крымская платформа» как повод пожаловаться на РФ © пресс-служба президента Украины

На самом же деле саммит стал вторым — после визита Меркель — имиджевым провалом украинского президента. По сути ему не удалось достичь ни одной из целей, ради которых «платформа» и затевалась. А точнее ни мобилизовать Запад на будирование Крымского вопроса, ни использовать эту платформу для подтверждения собственной международной легитимности.

Да, собравшиеся уважаемые гости подписали итоговую совместную декларацию. По сути сборную солянку, заполненную циркулирующими в украинском и западном информационных пространствах мифами о ситуации в Крыму.

Уважаемые гости осудили «продолжающиеся нарушения и злоупотребления и системные неправомерные ограничения прав человека и основных свобод, которые испытывают жители Крыма», милитаризацию полуострова, массовое переселение на него россиян, при этом усиленно делая вид, что они не помнят ни о 96,5% крымчан, проголосовавших в 2014 году за вхождение в РФ, ни о тех колоссальных инвестициях, которые ушли из российского бюджета на строительство современной инфраструктуры на полуострове, заброшенном при украинском владычестве.

Такое осуждение, конечно, неприятно, но никаких особых бонусов Украине не дает.

Да, собравшиеся уважаемые гости заявили о готовности вводить новые санкции против России. Однако формулировка соответствующего пункта итоговой декларации, а точнее фраза «если это предусмотрено правовой системе каждого Участника Платформы и в соответствии с соответствующими процедурами, когда это необходимо и если действия России этого потребуют» подразумевает, что никаких обязательств по санкциям никто на себя не взял. Будапешт на саммите «Крымской платформы» припомнил Киеву притеснения венгров © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Да, они потребовали, чтобы Москва «обеспечила полный и беспрепятственный доступ в Крым для устоявшихся региональных и международных мониторинговых механизмов соблюдения прав человека, в частности Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, как это предусмотрено их действующими мандатами, которые охватывают всю территорию Украины, включая территорию Крыма, а также для правозащитных неправительственных организаций».

Однако Россия никогда и не запрещала международным организациям работать в Крыму, выставляя одно лишь условие: работа должна осуществляться не украинским, а российским подразделением того же ОБСЕ, и в рамках российского мандата. Правозащитники этого условия не выполняют, поскольку не хотят тем самым добавлять легитимности российскому суверенитету над Крымом, — ну что ж, это их проблемы.

Никакие санкции за их отказ против России не вводятся и после призыва участников платформы вводиться тоже не будут. На «Крымскую платформу» пытались заманить Софию Ротару - СМИ © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Наконец, Зеленский даже не смог использовать это международное мероприятие, чтобы получить новые западные подачки. Да, участники платформы обязались «рассмотреть возможность поддержки экономических, инфраструктурных и экологических проектов, которые способствовали бы дальнейшему развитию регионов Украины, граничащих с временно оккупированным Крымским полуостровом». Но рассмотреть — это не значит профинансировать.

В условиях нынешнего уровня коррупции, состояния развала, гражданского конфликта и недееспособности элит реализовать крупные инфраструктурные проекты на Украине стало бы настоящей авантюрой.

Да, возможно, украинский президент удовлетворился бы самим по себе проведением саммита с высокопоставленными випами. Постоять рядом с ними и пофотографироваться — это значит продемонстрировать украинскому политикуму, что Зеленский все еще обладает ярлыком западных ханов на правление киевским княжеством. Однако проблема в том, что ханы банально не приехали.

На эту сходку (как ее точно охарактеризовала представитель российского МИД Мария Захарова) прибыли президенты и премьеры 13 европейских государств, самым значительным из которых является Швеция. Она же — единственный представитель Западной Европы, который отметился на таком уровне.

Ведущие же страны ЕС оказались представлены лишь на уровне министров иностранных дел. Даже Ангела Меркель, которая 22 августа была в Киеве, отказалась задержаться на сутки и своим присутствием повысить статус «Крымской платформы».

Конечно, президент Зеленский объясняет этот конфуз (а по-другому список участников назвать сложно, если вспомнить, как Киев пиарил мероприятие) страхом «многих лидеров» и «Европы» перед Москвой. Однако дело не в страхе (все же понимают, что Москва хоть и «сделает выводы», но вряд ли станет вводить какие-то санкции за посещение данной сходки), а в трезвом расчете. Пресс-секретарь Путина сказал, как в Кремле относятся к «Крымской платформе» © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Само по себе присутствие лидеров стран ЕС на сходке означает, что они обязуются поддерживать все действия Украины по «деоккупации Крыма», то есть поднимать крымский вопрос на международных площадках, а также легитимировать подрывную деятельность Киева на полуострове.

Никто же из приличных стран этим заниматься не собирается — скорее наоборот, они не мешают России выводить крымский вопрос из повестки и де-факто признают суверенитет Москвы над Крымом. Не от большой любви, а от большого понимания того, что присутствие крымского вопроса (чего и добивается Киев со своими платформами) на переговорах о нормализации отношений между Москвой и ЕС будут означать крах этих переговоров еще до их неизбежного начала.

Таким образом, сходка окончилась дипломатическим пшиком. Она не принесла Зеленскому ни денег, ни рейтинга, ни гарантий. И теперь все надежды украинского лидера связаны с его вашингтонским турне.