Как известно, «чтобы продать что-то ненужное, надо вначале купить что-то ненужное». В своё время Вашингтон купил Украину, дорого. Покупал он её долго и по частям

Когда же наконец в 2014 году Украина вся оказалась американской собственностью, в Белом доме довольно быстро с ужасом осознали, что несколько американских администраций подряд вкладывали бешеные деньги в абсолютно ненужный товар.

Американцы настолько не сдерживали эмоций даже в присутствии своих украинских «добровольных помощников», что уже в 2015 году отдельные «герои майдана» (руководствуясь где-то подслушанными, но не до конца понятыми эмоциональными высказываниями своих американских хозяев) выдвинули версию, что Путин специально организовал майдан, чтобы сплавить США Украину, но забрать себе Крым. Пока жители подмандатной территории развлекались теориями заговора, сами американцы быстро размышляли, кому бы сбагрить ненужный товар. Кулеба пригрозил России реваншем по «Северному потоку-2» © Facebook, Dmytro Kuleba

Поначалу им казалось, что интерес к Украине обязательно проявит Россия. Причины лежали на поверхности:

долгая общая история;

личные и семейные связи;

важность кооперационных связей в промышленности и украинского транзита для российской экономики;

решение проблемы Крыма (с исчезновением Украины исчезал и претендент на полуостров).

США рассчитывали впарить Украину России в обмен на свободу рук в Сирии и на Ближнем Востоке. При этом они учитывали, что санкции, введённые «за оккупацию Крыма», останутся в силе, но уже «за оккупацию Украины». В общем, в Вашингтоне собирались обменять ненужное на нужное, сохранив при этом все рычаги сдерживания России. Американцы не были бы американцами, если бы не умели зарабатывать даже на потенциально убыточных операциях.

Но в данном случае Америку ждало разочарование. Москва не проявила никакого интереса к ненужному товару. Непонятно было даже, возьмёт ли Россия Украину с доплатой, а чтобы за неё чем-то заплатить — и речи не могло быть. Очередные пакеты санкций, призванные создать для Кремля ситуацию, когда захват Украины становился для России менее разорительным, чем сохранение статус-кво, также не решили проблему. Выяснилось, что Россия, неся от санкций краткосрочные финансовые потери, научилась использовать их для стратегического выигрыша при игре вдолгую.

В 2016 году Украина перестала играть существенную роль в американских инициативах на российском направлении. Её сохраняли в товарном виде, но понимали, что необходимо искать нового покупателя. Причём, поскольку бесполезность Украины была понятна уже даже пигмеям в Африке, необходимо было найти такого покупателя, который не мог бы отказаться от сделанного предложения. Торговля Киевским улусом американской империи перешла в формат «купи кирпич», который гопники в своё время использовали, чтобы представить банальное ограбление как добровольную сделку.

Обама за остатки своего срока вынужденного «покупателя» подыскать не смог. Трамп не особенно заморачивался украинской проблемой, интригуя против Китая и истово сражаясь против «Северного потока — 2» в интересах американских газовиков. Но в конечном счёте именно политика Трампа помогла уже администрации Байдена найти того самого покупателя, который не может отказаться от предложенного ему «кирпича». Дмитрий Марунич: США добились от ФРГ значительных компенсаций по «Северному потоку – 2», а Украина «пролетела» © РИА Новости, Нина Зотина

Сражаясь против «СП-2» и пытаясь минимизировать американские расходы на глобальную гегемонию, Трамп серьёзно подорвал отношения с Германией. Немцы, оказавшись в непривычном для них формате, когда США из союзника оказались вдруг экономическим конкурентом и прекратили гарантировать военно-политическую защиту, не решились резко переложить штурвал и уйти в тень России (тем более что это могло бы вызвать необратимый раскол в ЕС). Берлин начал искать пути восстановления доброго согласия с Вашингтоном.

В результате администрация Байдена смогла сделать «финт ушами». Не будучи связанной интересами американской газо- и нефтедобычи (Байден сам душит традиционную энергетику в пользу «зелёной») и осознав, что немцы полны решимости достроить «СП-2» любой ценой, Вашингтон сделал вид, что так озабочен судьбой Украины после запуска «СП-2», что кушать не может. Переговоры на эту тему с Германией стали фактически обязательным условием нормализации отношений. При этом США сделали несвойственный им ход, отказавшись вводить санкции против немецких политиков и компаний, продвигающих проект «СП-2» и участвующих в нём.

Обычно Вашингтон никогда не делает предварительных уступок, активно требуя их от партнёра по переговорам. Здесь же вдруг американцы оказались весьма конструктивны. Впрочем, подоплёка этой конструктивности вскрылась быстро: Вашингтон таки добился от Берлина согласия на сделку по «СП-2», якобы в интересах Украины.

Радовались в Киеве недолго. Как только стал известен формат сделки, выяснилось, что Украине никто ничего не гарантирует и не планирует компенсировать. Германия весьма расплывчато пообещала бороться за украинские интересы и склонить Москву к переговорам о продлении контракта, готовность к которым, как «Газпром», так и высшее руководство России декларировали и раньше, обуславливая позитивный результат таких переговоров необходимостью получения конкурентного предложения со стороны Украины. Но это как раз то, чего Киев не желает делать, мечтая и дальше спекулировать на «эксклюзивности» своей транзитной услуги. Именно поэтому Украина так истово борется против «СП-2». Но принуждать Москву к нерыночной сделке никто не обещал и на Украине это сразу поняли и взвыли о предательстве.

Они ошиблись, их не предали, а продали. Причём продал их Байден не Путину, как утверждают его внутриполитические оппоненты. Путин достаточно эффективно использует сложившуюся вокруг Украины ситуацию в российских интересах, но он за это не заплатил ни гроша, не сделал ни одной политической уступки. Напротив, «Газпром» и Россия планируют на этом деле ещё и заработать, отбив все вынужденные расходы, предшествовавшего периода. Байден продал украинский «кирпич» Меркель.

Чтобы красиво уйти и дать своей партии шанс сохраниться у власти, федеральному канцлеру было необходимо восстановить взаимопонимание с США. Но «СП-2» был настолько принципиальной вещью, что в этом вопросе Меркель не готова была идти даже на малейшую уступку. Американцы, однако, умелые торгаши и они сделали-таки предложение, от которого невозможно отказаться.

«СП-2» они вынесли за скобки. Мол, введённые санкции будут действовать (благо они уже никому не мешают), но новые (тем более против немцев) вводиться не будут. Все обязательства по поддержке Украины, которые Германия принимает на себя, могут и будут носить демонстративно неконкретный характер. Берлин сам будет решать, какую им придать смысловую нагрузку. Медведчук назвал решение по «Северному потоку-2» холодным душем для Киева © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Единственная конкретика: США организуют сбор средств на Западе на общую сумму один миллиард долларов, на развитие на Украине «зелёной» энергетики для компенсации возможных проблем с поставками газа. Оператором же кампании по внедрению на Украине «зелёной» энергетики выступит Германия, взнос которой в указанный миллиард составит миллионов 150-200 (смешная сумма для ФРГ).

Байден убил сразу всех зайцев. Во-первых, продемонстрировал своей группе поддержки в США насколько эффективно он сражается на экологическом фронте, внедряя «зелёную» энергетику даже в такой далёкой от современной цивилизации и высоких технологий дыре, как Украина.

Во-вторых, немцы, которые давно уже у себя борются с атомными и угольными электростанциями, могут применить свой опыт на Украине, попутно освоив миллиард долларов. Придётся, конечно, немного поделиться с туземцами, но это непринципиально. Зато снимется вопрос с полутора десятками блоков АЭС — потенциальных Чернобылей, находящихся в шаловливых украинских лапках.

В-третьих, поскольку после этих «поддержки» и «реформ» Украина неизбежно столкнётся с хроническим дефицитом электроэнергии, ЕС сможет не только поставлять ей «реверсный газ», но и продавать электричество.

В-четвёртых, США наконец сняли с себя ответственность за украинский чемодан без ручки, удачно впарив его Германии. Теперь пусть преемники Меркель думают, как перепродать Украину России хотя бы с доплатой.

Самой Меркель жаловаться не приходится. Она, конечно, вынуждена была купить кирпич, но красиво упакованный в золотую фольгу. Пока «товар» будут разворачивать выборы пройдут, канцлер уйдёт на пенсию. Если ХДС/ХСС не смогут удержаться у власти, то точно не по её вине. Она передаёт преемнику прочное и ухоженное хозяйство без долгов и проблем. Обязательства же, за которые будут цепляться киевские скандалисты вплывут потом, когда судьба выборов и коалиции будет уже решена.

Надо отдать должное американцам, ничего они просто так не выбросят, за любой, самый гнилой и залежалый товар сшибут свою копеечку. В искусстве дорого продавать ненужное им нет равных.

Что же касается Украины… А Украины уже ничего не касается. Её обитателям остаётся только надеяться, что когда-нибудь, по результатам серии перепродаж, этот инвалид, несмотря на скандальный характер, привычку грызть хозяйскую мебель, портить обои и гадить где придётся, всё же попадёт в добрые руки.

Но это вряд ли.