За первые пять месяцев этого года Крым посетили почти два миллиона туристов и это только начало. Скоро наступит традиционный туристический сезон, хотя пока купаться ещё холодновато - море в этом году из-за прохладной весны прогревается медленнее. Но сегодня хотелось бы поговорить не только о тёплом море

Известная киевская писательница опубликовала разговор, случайно услышанный ею в парикмахерской, и он показался мне таким занятным, что позволю себе процитировать некоторую часть этого текста. Мне представляется в нем некая квинтэссенция представления майданного украинца о Крыме — со всеми штампами пропаганды, обывательского представления о действительности, обрывков неких псевдоисторических сведений от Института нацпамяти и т.п..

Итак: две женщины-парикмахера обсуждают слова некой их знакомой (родом из Крыма), что на полуострове «отличные дороги, а во время Украины были ужасные, и вообще — Крым расцветает». Дамы в беседе между собой опровергают хорошую жизнь на полуострове и дают своё собственное видение крымских реалий. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

По их словам, дороги построили лишь для того, чтобы по ним ездили танки, БТРы и т.д.; Москва переселила в Крым миллион русских, а коренное население Крыма — крымских татар — вытесняет путем призыва татарских юношей на обучение в ФСБ; русские во время войны выселили татар, по дороге уничтожив половину расстрелами; чтобы стравливать татар между собой Москва создала два меджлиса; таких, как их знакомая, надо выгонять с Украины. Но и украинской стороны есть перемоги. «Там они проводили какой-то фестиваль, на котором хотели показать фильм "Ополченочка" с этой Чичериной. Зато наши подменили фильмы и вместо этого показали наш фильм про этот, как его "Бандерас" с чем-то, и теперь Прилепин, ха-ха-ха, рвет, мечет и требует выяснить — чьих рук это дело».

Не в плане дискуссии с парикмахершами, но для общего понимания ситуации нормальными людьми. Дороги строятся, чтобы по ним ездили (военная техника в том числе). На Украине дорожное строительство в прифронтовой зоне и дорог в направлении Донбасса согласовывается с тамошним министерством обороны. Но, как известно, «танки грязи не боятся», потому главная задача дорожного строительства на полуострове — устойчивая транспортная связь с материком, откуда идёт многомиллионный поток отдыхающих и грузов. Именно так функционирует трасса «Таврида», которая проложена от Крымского моста к Севастополю, и к границе Украины она не поворачивает.

Однако главное другое: это реальная необходимость реконструкции безнадежно устаревших крымских дорог под более высокие российские стандарты, запущенность дорожного хозяйства практически всех крымских городов, фактическое бездорожье на многих направлениях. Так что говорить, будто всё это строится для нужд российской армии, как минимум, преувеличение.

В российскую армию крымские призывники действительно идут: кто-то служит на полуострове, иные за пределами его, идут в армию и татарские юноши. Возможно, кто-то из них даже попадёт в подразделения ФСБ — это признак доверия государства своим новым согражданам.

Кстати, согласно нашумевшей (в том числе и на Украине) статье в газете The Washington Post доля крымских татар, которые уверены в том, что их материальное положение улучшается выросло с 50% до 81%, что свидетельствует о позитивном настрое данной национальной группы. Вывод американской газеты был убийствен для сторонников Меджлиса: «Эти в целом высокие показатели оптимизма среди этнических групп свидетельствуют о том, что большинство крымчан довольны тем, что Крым отделился от Украины и вошел в состав России, более богатой страны». По новым данным соцопросов, в 2020 году 96% крымчан оценили межнациональные и межконфессиональные отношения как «доброжелательные».

Открывшиеся возможности для бизнеса, учебы, карьеры (в том числе, и за пределами полуострова) привлекают молодежь, и не только крымскотатарскую. Все-таки по сравнению с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и многими другими российскими мегаполисами, Крым остается хоть благословенной, но все-таки провинцией. Это определяет и миграционные потоки. Будет ли Путин с Зеленским обсуждать Крым? Песков рассказал, при каких условиях это возможно © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Никакого миллиона русских в Крым не заехало — для такого количества нет ни жилья, ни работы, да и желающих переезжать. Мы эти цифры уже публиковали, но видимо есть смысл повторить. С 2014 по 2019 год в республику прибыло 166,6 тысячи человек, из которых 57% — жители других регионов России и 43% — иностранцы (из них 90% — жители бывших республик СССР, большинство из ЛДНР). За тот же период покинули Республику Крым 101,3 тысячи человек, абсолютное большинство из которых (81% от общего числа) направлялись в другие регионы России — на учёбу, работу, по семейным обстоятельствам. Таким образом, общий миграционный прирост на полуострове за 2014-2020 годы составил 77 тысяч человек, что, разумеется, никак не миллион.

Только в дремучем представлении киевской майданщицы Россия может представляться некой тундро-тайгой с пляшущими под балалайку медведями. Красивейшая страна, где большинство людей искренне привязаны к своим родным местам, а государство достаточно настойчиво и повсеместно развивает социальную сферу, потому жаркий и засушливый Крым далеко не всех привлекает.

Следующий тезис — сложный и трагический вопрос депортации крымских татар. Действительно, в рамках коллективной ответственности в 1944 году из Крыма было выселено 183 155 представителей этой национальности (были ещё и другие этнические группы). По официальным данным, во время депортации погибло 191 человек, крымско-татарские исследователи говорят о 8 тысячах. Увы, ещё более сложным оказался голод 1946-1947 годов, который охватил многие районы СССР — в том числе и районы проживания выселенного народа, где погибло до 16 тысяч человек. Но как видим, ни о каком истреблении половины народа, да ещё и расстрелами, речи не идёт.

Более того, трагические события и ошибки Российской Федерацией признаны на государственном уровне, а потому потомки депортированных пользуются значительными льготами, которых — к слову сказать — на Украине они не имели.

О каком «втором меджлисе» могла бы идти речь — загадка (и первый-то запрещён как экстремистская организация). Возможно, речь идёт о неких общественных, религиозных, культурологических организациях, на которые граждане РФ вполне имеют право, как и на функционирующие на родном крымскотатарском языке СМИ и образовательные учреждения. Кроме того, крымскотатарский язык один из трёх государственных языков Республики Крым. Потому вполне можно допустить, что депутаты Госдумы, общественники, религиозные деятели крымскотатарского происхождения находятся в состоянии живой дискуссии с уехавшими меджлисовцами. Причём в этой дискуссии у них есть серьезнейший довод — они находятся в Крыму и видят позитивные изменения своими глазами.

А насчёт «перемоги» в Севастопольском кинотеатре — да, было дело. По головотяпству организаторов вместо фильма «Ополченочка» таки запустили на несколько минут украинский фильм про «героев АТО». Ну так и желто-голубые шарики майданные «активисты» запускали супротив Крымского моста. У каждой стороны есть свои победы, и каждый победитель их достоин.

Может и не стоило бы уделять столько времени разговору «патриотически настроенных» дам в киевской парикмахерской, однако подобные распропагандированные «патриотки» грозят со временем выдавить из Украины всех адекватных людей (как я понимаю, в разговоре это тоже прозвучало). Потому ждём снятия карантинных ограничений и едем в Крым смотреть всё своим глазами. Это значительно интересней, чем пустая болтовня в киевской цирюльне.