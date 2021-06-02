И вот уже кривая заболеваемости на Украине ползёт вниз — ко всеобщей радости общества, а заодно рекламе достижений власти в борьбе с пандемией. Если эпидемия спадает, то зачем серьёзные меры — их-то и в более сложной ситуации не предпринимали, а теперь и подавно. Ну, умрут ещё несколько тысяч тысяч украинцев — так курс на уменьшение украинского народонаселения взят стратегический. Слишком многолюдна страна для статуса «аграрной сверхдержавы». В деле депопуляции все способы хороши — и тарифомор, и уничтожение экономики, и массовое бегство из страны, и наплевательское отношение к собственному народу. В том числе на фоне всемирной пандемии.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Украина принципиально не будет использовать вакцину «Спутник-V» даже белорусского производства, поскольку эта вакцина и разговоры о ней являются элементом «гибридной войны против Украины». «Все попытки ввести "Спутник" в украинском дискурс ранее потерпели поражение. Мы не исключаем, что сообщение о пунктах вакцинации на границе с Украиной идут в русле таких подрывных усилий», — упомянув о предложении белорусской стороны прививать украинцев на белорусско-украинской границе, сказал спикер МИД.
То есть чисто политические соображения (причём соображения лживые) определяют степень вымирания Украины. Вместо проверенного и надежного препарата украинцам предлагают нечто индийского и китайского производства — к слову сказать, китайский «Синовак» тоже в Европе не зарегистрирован (что является официальной отговоркой Киева от использования «Спутник-V»).
Несколько типичных случаев. ТСН сообщала, что в Киеве после прививки от коронавируса индийским препаратом «Ковишилд» парализовало 53-летнюю женщину. После иной прививки этим препаратом скоропостижно скончался 42-летний бывший первый заместитель главы Винницкой областной государственной администрации Александр Крученюк — брат экс-главы СБУ Валентина Наливайченко. Украинский журналист Евгений Мирошниченко в своем блоге на сайте 057.ua описал условия пребывания в больнице для коронавирусных пациентов в Харькове: «Таких больших тараканов я не видел даже в своем студенческом общежитии. Ночью они просто "прыгали" на тебя и кусали, в результате чего спать без футболки было невозможно, а все продукты вплоть до кофе и чая приходилось хранить в холодильнике». Каждую ночь ему приходилось слышать жуткие крики страдающих пациентов, врачи измотаны годом пандемии, «персонала больнице явно не хватает, но эти люди продолжают просто героическую борьбу с болезнью», пишет бывший пациент.
Зато в бланке направления на лабораторное тестирования на коронавирусную инфекцию в графе «половая принадлежность» чиновники Министерства здравоохранения предлагают внести третий вариант ответа. Как сообщает «Политнавигатор», об этом говорится в документе «Стандарты медицинской помощи «Коронавирусная болезнь (COVID-19)», опубликованном на официальном сайте украинского Минздрава. Согласно приложению 4, у украинцев появится возможность при указании пола выбрать из трёх вариантов: мужской, женский и неизвестный.
«Нужно бежать из Украины, потому что ту страшную беду, которую натворила госпожа Супрун с командой, мы десятки лет будем разгребать, — с паническими нотками в эфире украинского телеканала NewsOne излагает политолог Василь Вакаров. — Доктора сбегают из страны любыми путями. Сбегают в Германию, сбегают в Польшу. А кто же нас будет лечить? Некому».
А ведь многих чудовищных проблем, мучений, трагедий можно было бы избежать, если бы Украина в своё время наладила в Харькове производство вакцины «Спутник-V», как то и предлагали разумные люди. Но, увы, прохвост у власти — это тоже своего рода диагноз.