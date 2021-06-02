В городе умерла престарелая женщина. Инсульт, больница, в больнице - ковид. Смерть констатировали от инсульта, да и возраст... Сколько людей умирают от ковида, но официальная статистика фиксирует смерть от иных причин

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Украина принципиально не будет использовать вакцину «Спутник-V» даже белорусского производства, поскольку эта вакцина и разговоры о ней являются элементом «гибридной войны против Украины». «Все попытки ввести "Спутник" в украинском дискурс ранее потерпели поражение. Мы не исключаем, что сообщение о пунктах вакцинации на границе с Украиной идут в русле таких подрывных усилий», — упомянув о предложении белорусской стороны прививать украинцев на белорусско-украинской границе, сказал спикер МИД.

То есть чисто политические соображения (причём соображения лживые) определяют степень вымирания Украины. Вместо проверенного и надежного препарата украинцам предлагают нечто индийского и китайского производства — к слову сказать, китайский «Синовак» тоже в Европе не зарегистрирован (что является официальной отговоркой Киева от использования «Спутник-V»).

Убийцы в приличных костюмах. Украинская власть как коллективный «Доктор Смерть» © CC0, Pixabay Александр Крученюк — брат экс-главы СБУ Валентина Наливайченко. Украинский журналист Евгений Мирошниченко в своем блоге на сайте 057.ua описал условия пребывания в больнице для коронавирусных пациентов в Харькове: «Таких больших тараканов я не видел даже в своем студенческом общежитии. Ночью они просто "прыгали" на тебя и кусали, в результате чего спать без футболки было невозможно, а все продукты вплоть до кофе и чая приходилось хранить в холодильнике». Каждую ночь ему приходилось слышать жуткие крики страдающих пациентов, врачи измотаны годом пандемии, «персонала больнице явно не хватает, но эти люди продолжают просто героическую борьбу с болезнью», пишет бывший пациент.

Надоела Украина? Ежедневное «иди и смотри» © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк сообщает «Политнавигатор», об этом говорится в документе «Стандарты медицинской помощи «Коронавирусная болезнь (COVID-19)», опубликованном на официальном сайте украинского Минздрава. Согласно приложению 4, у украинцев появится возможность при указании пола выбрать из трёх вариантов: мужской, женский и неизвестный.

«Нужно бежать из Украины, потому что ту страшную беду, которую натворила госпожа Супрун с командой, мы десятки лет будем разгребать, — с паническими нотками в эфире украинского телеканала NewsOne излагает политолог Василь Вакаров. — Доктора сбегают из страны любыми путями. Сбегают в Германию, сбегают в Польшу. А кто же нас будет лечить? Некому».

А ведь многих чудовищных проблем, мучений, трагедий можно было бы избежать, если бы Украина в своё время наладила в Харькове производство вакцины «Спутник-V», как то и предлагали разумные люди. Но, увы, прохвост у власти — это тоже своего рода диагноз.