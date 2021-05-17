Украинских и российских «либералов» отличает невероятное, даже по меркам нашей эпохи, лицемерие. И стремление оправдать любую подлость — будь то обстрелы Донбасса, хамство Навального, блокада Крыма или чудовищные убийства в Казани (мол, в стрельбе виновата «насаждаемая Кремлем атмосфера ненависти»

Естественно, себя они считают «свободомыслящими», кто возвышается над рамками дозволенного — нередко за границами законов и элементарного здравомыслия. Прозападная политическая позиция даёт информационную подпитку, связи, популярность, в конечном итоге — конкретные деньги. Но особенно отвратительно, когда этот прозападный квазилиберализм маскируется фальшивой заботой о народе.

Все «цветные революции» декларировали «благо народа», а потом выяснялось, что самые громкие глашатаи свершившегося госпереворота начинали жить куда лучше самого народа — будь-то получивший только с начала года 3 255 780 грн зарплаты инициатор Евромайдана Мустафа Найем, или получающий — по некоторым сведениям — до 35 тысяч долларов в месяц его подельник Сергей Лещенко.

Жена последнего — Анастасия Топольская — недавно отличилась тем, что участвовала в качестве диджея в эротической вечеринке в столице «государства-агрессора», с которым так яростно борется патриот Сергей Лещенко. «Хоровод — секс-позитивная вечеринка. Не стесняйтесь исследовать свои желания и удовольствия, — зазывали алчущих развлечений на странице вечеринки в Instagram. — Ваш ждёт даркрум [темная комната] с множеством укромных уголков, лубрикантами и презервативами».

Впрочем, это не помешало неполживому «патриоту» Лещенко утверждать, будто его супруга ездила в Москву сражаться с режимом Путина. В эфире «4-го канала» он заявил, что жена выступала на мероприятии, к проведению которого широко привлекались «представители ЛГБТ-сообщества, которое терпит от Путина и Кадырова», «в стране. которая ущемляет эту культуру и ее представителей».

Шедеврально! Как и недавний случай продажи «стране-агрессору» сериала «Папик» производства студии «Квартал-95» нынешнего президента Владимира Зеленского. А планы украинской культурной экспансии на будущее еще более впечатляющие — шпрехенфюрер Тарас Креминь пообещал евроукраинцам, что после победы над «агрессором», в Москве будут показывать фильмы на украинском языке с русскими субтитрами.

В качестве подготовительной меры симпатичные московским либералам майданные власти уже запретили показ легендарного фильма «Они сражались за Родину», поскольку — по мнению Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины — кинолента противоречит украинским «стандартам исторической правды». А вдобавок запрещены ещё сотни фильмов, книг и конкретных российских артистов.

Зато украинские фильмы о Майдане и Донбассе, которое упорно пытаются протащить на московские кинопоказы местные симпатики киевского режима, «стандартам исторической правды» соответствуют наверняка — например, киноленты ранее осужденного за терроризм Олега Сенцова. Как требовала его освобождения Лия Меджидовна Ахеджакова: «Сегодня — Сенцов, а завтра — любой из нас». Не припоминаю, чтобы она с подобным же энтузиазмом заступалась за деятелей русской культуры на Украине. Скажем, арестованного скульптора Дмитрия Кореновского.

Ах, да, там же произошла «демократическая революция», которой российские либералы всем сердцем сочувствуют, и когда сами придут к власти обещают покарать всех противников Росмайдана. А пока Андрей Вадимович Макаревич восторгается красотами Западной Украины (нынче снова съездил в Незалежную), львовские моральные авторитеты требуют окончательно запретить всё русское на Украине. Впрочем, лидер «Машины Времени» вряд ли поведает об этом своим многочисленным поклонникам.

«Вопрос же не только в том, почему им позволяют въезжать на Украину, вопрос больше к нашим внутренним соотечественникам, которые за свои деньги ещё и ходят на их концерты, — бьет в набат львовский журналист и сторонник Евромайдана Остап Дроздов, — Любая оккупационная и экспансивная политика России на протяжении всех веков, всегда базировалась также на культуре». К которой относятся и Виктор Шендерович, и Дмитрий Быков, и Андрей Макаревич — действительно яркие представители русской («оккупационной» — в глазах их майданных протеже) культуры.

А настоящая русская культура для Украины вовсе не оккупационная, а родная — поскольку Украина ее органичная часть. Как и люди русской культуры, которые по сути являются одним проживающим от Одессы до Владивостока народом. Народом, откровенно презираемым либеральными кликушами по обе стороны искусственной границы. Воистину, оккупантами — и здесь, и там…