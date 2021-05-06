После того, как совместными усилиями господина Зеленского, «патриотической общественности» и всего «цивилизованного человечества» министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ закончить невыносимо нервировавшие их военные учения, на Украине началось ликование

Толпы патриотов с таким же энтузиазмом, с каким недавно паниковали, во всех красках расписывают перемогу над «агрессором», который очередной раз не явился на войну. И в радости одоления не явленного общественности дракона тонут голоса скептиков, вопрошающих — а что, собственно, будем делать дальше? Даже сама мысль, что Украина стала тяжелой гирей и тащить ее никто особо не желает, является в евромайдановском сообществе неприличной. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

В победных воплях «активистов» остались неслышными слова человека, которого дураком не считают даже его враги. Мерзавцем — да, но отнюдь не дураком. «В ХХІ веке, если не развиваешь наукоемкие отрасли — обрекаешь будущее своей страны на периферию мировых достижений. Это значит сознательно избрать Украине роль сырьевого придатка для более успешных стран, руководство которых имеет стратегическое видение развития своих государств и понимание современных мировых процессов и тенденций», — написал в День космонавтики бывший и.о. Президента Украины, глава СНБО страны и военный преступник Александр Турчинов.

Даже сломанные часы дважды в сутки показывают правильное время, потому не станем радоваться за «прозрение» господина Турчинова, который и сам приложил немалые усилия, чтобы превратить Украину в сырьевой придаток и колонию Запада. Нынешняя Украина является самой нищей страной континента и, безусловно, останется таковой и впредь — поскольку ничего не свидетельствует, что политика ее властей серьезно изменится. Еще не смерть, но уже катастрофа. Что происходит с украинской промышленностью © пресс-служба президента Украины

С весны 2014 года цена на газ выросла в 14 раз, а только за последний год стоимость услуг ЖКХ взлетела на 22%, тариф на электроэнергию на 36,6%, горячую воду и отопление — на 10,4%. В качестве обезболивающего населению сообщено, что в прошлом году за «антиукраинскую пропаганду» к уголовной ответственности было привлечено 40 человек, а начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью «Цензор.net» особо подчеркнул: «Вражеская пропаганда маскируется под "свободу слова", "альтернативную точку зрения" или "политическую агитацию" на выборах».

Следовательно, народу стоит ожидать нового «углубления реформ» — в частности, очередного роста тарифов на электричество по требованию МВФ. По данным центра им. Разумкова, 93% украинцев считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло и так завышены, однако политику определяют 0,4%, которые высказались за дальнейшее повышение цен — поскольку действующие тарифы «ниже европейских». Это и есть реализация задекларированного евромайданом «движения в Европу» и обещанный «разрыв с Империей». Потому жаловаться бессмысленно — «европейская нация» (не путать с украинцами) выбрала свой путь в нищету, а Россия в дороге кормить не обещала — на то она и есть «Империя Зла». Просто о сложном. Почему Украина деградирует?

Потому для продвижения реформ надо предпринимать ещё более радикальные меры — в частности, на Украине переименовали «Национальный совет реформ» Михаила Саакашвили в «Офис простых решений и результатов». При этом бывший грузинский президент, а ныне украинский реформатор заявил, что на Украине иностранных инвестиций фактически не осталось. «Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают, — в эфире телеканала «Украина 24» пояснил господин Саакашвили, — Если ты глуп достаточно, что сюда зашел, ты отсюда целым не выйдешь. Даже если обратно унес часть того, что ты вложил, ты очень счастливый человек».

Заодно Михаил Саакашвили поведал верующим в антикоррупционную силу Майдана, что сейчас на Украине по разным схемам из бюджета расхищается более 37 миллиардов долларов в год, а бывший министр и гиперлуп Владимир Омелян со знанием дела подтвердил, что в стране ежедневно разворовываются миллиарды гривен: «Вот, сегодня пройдет день, и "кто-то" станет на 1-2 миллиарда гривен богаче. Такое своеобразное исполнение обещания о персональном завершении именной эпохи бедности…».

Зато его сменщик на посту министра инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал в скором времени появление поезда, которым из Киева в Одессу можно доехать за полтора часа (почти омеляновский гиперлуп). Господин министр пообещал «в буквальном смысле привести Украину в Европу, когда добраться по железной дороге в Варшаву, Будапешт и Бухарест можно будет не более чем за три часа, а из Киева в Одессу поезд будет идти 1,5 часа вместо нынешних 7-8».

Почти одновременно в сеть слили удивительные фото, где человек похожий на господина Криклия участвует в нарковечеринке. Близкая к информационному пулу Порошенко блогер Олэна Монова прокомментировала: «Я посмотрела на фото, как искусно господин министр х*ярит на этой звездной тусе кредиткой ПриватБанка кокаиновые дорожки, и стало мне понятно, что с дорогами Украины и вообще с той вашей всратой инфраструктурой ему ковыряться некогда». Криклий определил самый проблемный мост на Украине © Facebook Владислав Криклий

А пока «активисты Майдана» изобличают друг друга, «Укрзализныця» напечатала фирменный настольный календарь. Правда, запечатлённый на фото элегантный украинский поезд почему-то оказался российской «Ласточкой», на которой даже не догадались заретушировать эмблемы РЖД. Возможно в отместку именно за этот подлый удар спецслужб Российской Федерации американская телекомпания CNN во время недавнего обострения на Донбассе попыталась выдать украинские танки на украинской железнодорожной станции за российские агрессивные армады.

И дабы не допустить подобных досадных проколов в будущем, Киев создал «Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности», который будет тратить бюджетные деньги на стратегические коммуникации, включая, цитата, «разработку контрнарративов, проведение информкампаний, включение украинских нарративов в ежедневную коммуникацию правительства, регулярного оповещения о гибридной агрессии со стороны России на международном уровне, совместной наработки механизмов по противодействию дезинформации с международными партнерами». «Укрзализныця» зафиксировала рекордный убыток за 2020 год © Facebook, Євген Кравцов

Заниматься нарративами и контрнарративами будет некая Полина Чиж, бывшая сотрудница созданного американцами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), тесно связанная с одним из самых одиозных политиков Незалежной —заместителем директора НАБУ Резо Углавой, в своё время заявившегося в Киев в составе команды «грузинских реформаторов». Которого (как и его директора Артёма Сытника) даже подконтрольная американцам СБУ подозревает в прямой работе на спецслужбы США, а для таких обвинений на современной Украине надо уж очень сильно постараться. СБУ против ЦРУ? Дело «клопов» лежит в СБУ, а «клопы» продолжают кусаться © blogs.pravda.com.ua

В частности, как сообщала украинская пресса, Углава через свою помощницу Полину Чиж передавал посольству США конфиденциальную информацию, которая могла оказывать влияние на американские выборы. Согласно утечкам, следователи СБУ пришли к выводу что Сытник и Углава системно выполняют задания в интересах некой другой страны — и эта страна явно не Россия. На основании этого руководителю Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику и его первому заместителю Гизо Углаве инкриминировали статью 111 УК Украины («Государственная измена»). Характерно, что в СБУ — с целью конспирации — дело сладкой парочки назвали «Клопы», причём Сытнику присвоили прозвище Джонни, а Углаве — Бонни.

Ну, а пока многочисленные клопы исправно сосут кровь украинского народа иные «патриоты» состязаются в установке гигантских державных прапоров. «В Полтаве появится 50-метровый флагшток, который будет стоить почти три миллиона гривен, в Краматорске планируют установить флагшток высотой 80 метров, потратив на него около 12 миллионов гривен, — сообщает "Страна.ua", — А в Николаеве, по поручению Офиса президента, хотят водрузить 70-метровую мачту с флагом, оценивая этот важный инфраструктурный проект в 27 миллионов гривен».

И всё это происходит на фоне нарастающего дефицита бюджета, безумных тарифов и гомерического воровства… Вы действительно убеждены, что вас кто-то хочет завоёвывать?