Украинские парламентарии намерены криминализировать даже само понятие «Русский мир», в частности, «использование базового постулата о нерушимом духовном единстве двух братских народов», а также попытки инициировать проекты и мероприятия, призванные «продемонстрировать широкой общественности наличие в Украине и России общего дела, генеалогии, общего духовного наследия и будущего».
На смену неугодному «Русскому миру», русскому языку и общему наследию идёт нечто новое. Или, как считают на Украине — насильственно забытое старое. Причём забытое очень давно. Так скандальная Лариса Ницой, которую некоторые именуют «детской писательницей», недавно заявила о наступлении особого «Украинского Нового года».
«А я хочу, чтобы мы 22 марта услышали из новостей также, что наступил украинский Новый Год, — говорит Ницой, — Потому что украинцы всю жизнь встречали [его] весной. И я хочу, чтобы мы нашу традицию всем показали. По украинскому календарю сегодня 7530 год».
На самом деле Ницой говорит о библейском летоисчислении «от Сотворения мира», в своё время замененное Петром I на принятое в Европе летоисчисление «от Рождества Христова». Ни о каком-то особом «Украинском Новом годе» и речи быть не может — если, конечно, не считать Библию некой летописью украинства, причём от самого основания мира.
Впрочем, некоторые «патриоты» предполагают и более раннее время происхождения украинцев — прямо от легендарных атлантов. «Аналог национальным цветам и гербу-трезубцу удалось отыскать в трудах одного из величайших мудрецов Эллады — Платона, в описании священной символики легендарной Атлантиды священными цветами у атлантов почитались золотой и синий, а знаком государственной власти служил трезубец Посейдона, — пишет исследователь-криптоисторик и уфолог Валерий Иосифович Кратохвиль. — При внимательном взгляде нетрудно заметить целый ряд обычаев и обрядов, удивительно совпадающих у атлантов и праславян. Это и обычай укреплять борта ладей боевыми щитами, и мумификация знатных усопших с помощью растительных смол и возведение погребальных пирамид, а в условиях степей — курганов, и, наконец, искусство сооружения плотин, каналов и шлюзов. <…> Даже самым ортодоксальным противникам никуда не деться от того очевидного факта, что сегодня, на пороге третьего тысячелетия, над зданием правительства независимой Украины развевается сине-золотое знамя легендарной Атлантиды!».
А некая «академик Международной академии биоэнерготехнологий» Эмма Ивановна Несмеянович утверждает, «есть основания полагать, что христианский праздник Успения Пресвятой Богородицы (отмечаемый по новому стилю в конце августа, когда высоко в небе горят Стожары) был религиозным праздником у язычников (праславян), но в этот день они поминали погибших атлантов, вспоминая о допотопной эпохе еще XI тысячелетия до нашей эры». То есть значительно раньше, чем «от сотворения мира» и украинской нации (согласно Ларисе Ницой).
Старший научный сотрудник Института народоведения НАН Украины во Львове, соавтор книги «Прадавняя Украина» Олесь Нога вообще пишет, что украинский язык формировался со времен палеолита, изыскал «украинскую вышивку в палеолитической стоянке», а украинские чубы-«оселедцы» по его мнению носили уже в VI-V тысячелетии до нашей эры.
В книге Ольги Козловской «Расследование подделки истории Руси. Правда против лжи» рассказывается, как Киев был центром распространения арийской цивилизации, что в языке майя 200 украинских корней, а Москва всегда воюет против Украины и устраивает голодоморы, дабы широкая общественность не узнала: Киев — это Иерусалим, а украинской нации (на момент выхода книги) 7529 лет. Сейчас, как мы помним по Ницой, уже 7530. Действительно, какое уж тут родство с русскими.
Правда, первой столицей Руси был вовсе не Киев-«Иерусалим», а северный город Ладога (Старая Ладога в нынешней Ленинградской области). И в заключении договора с Рюриком участвовали не древние укры, а славянские племена словене и кривичи да финские чудь и меря. Из городов первоначальной, Рюриковой Руси (Ладога, Новгород, Изборск, Белоозеро, Ростов, Муром, Полоцк) шесть находятся в России, один в Белоруссии, а на нынешней Украине — ни одного.
«И принял всю власть один Рюрик и пришел к Ильменю, и поставил город над Волховом, и назвал его Новгород, и сел тут княжить, — гласит «Повесть временных лет», — И стал раздавать мужам своим волости и города ставить — тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах — находники, а коренные жители в Новгороде — славяне, в Полоцке — кривичи, в Ростове — меря, в Белоозере — весь, в Муроме — мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик».
И раз за разом покоряли Киев спускавшиеся из Новгорода и Ладоги рати Аскольда, Дира, Олега, Игоря, Святослава, Владимира и Ярослава. Кстати, княгиня Ольга, которую недавно господин Порошенко с жаром назвал «украинкой» и таки добился, что ее вычеркнули из списка выдающихся женщин на международном экономическом форуме, была родом из-под русского Пскова.
Первоначальная функция города Киева — финальное место сбора пошлин в последнем вниз по Днепру крупном городе на торговом пути «Из варяг в греки», а в ту давнюю эпоху будущая столица Украины эпоху была застроена отнюдь не мазанками, а срубными избами. Да и сама нынешняя Киевщина была заселена, как бы теперь сказали, «москалями». Киевский публицист Дмитрий Скворцов даёт фрагмент Лаврентьевской летописи о событиях 988 года (когда крестили Русь) со своими утончениями по проживанию упомянутых в ней племён:
«И говорит Владимир: "Не хорошо, что так мало городов около Киева". И начал ставить города по Десне, и по Остру, и по Трубежу, и по Суле, и по Стугне. И начал набирать мужей лучших от словен (из Новгородской земли, — Д.С.), и от кривичей (нынешнее Подмосковье, — Д.С.), и от чуди (вообще, угро-финны! — Д.С.), и от вятичей (то же «Подмосковье и окрестности», — Д.С.), и заселил ими города — стали ратью от печенегов. И воевали с ними, и одолевали их».
И пока украинские историки изыскивает древнеукраинские символы в донных отложения так и не найденной Атлантиды, давно введенные в исторический оборот источники рассказывает нам о россах, русах, Росии. Так в IX веке (нашей эры) Константинопольский патриарх Фотий учреждает «митрополию Росия», а в X веке слово «Росия» активно используется в книге «Об управлении империей» (948-952 гг.),в частности, «Ольгин град» Вышгород упоминается среди «городов Росии». А в сборнике описаний церемониального протокола Восточной Римской империи «О царском устройстве» упоминается приём Ольги, «архонтиссы Росии».
На месте победы над печенегами автор «Русской правды» князь Ярослав Мудрый возвёл Софийский собор в Киеве и Софийский собор в Новгороде, на возведение которого его благословит новгородской митрополит Киевский Феопемпт (ок. 1037-1049) — «архонт Росии», как значится на его печати. Более того, в некоторых сохранившихся граффити древнерусской эпохи (кон. XI — нач. XII в.) из Софии Киевской тоже содержится этноним «русский»: «Господи, помози рабе своей Олисаве Святополчей матери русьской княгине», «Въ великыи четвьрг рака положена бысть Анъдрея роусъскыи кънязь благыи…» (в обоих случаях «с» уже удвоенная).
А так, разумеется, ничего общего у Киева и Русского мира нет. Остаётся только дискредитировать все эти письменные источники, что настоящий «украинский патриот» и обязан сделать — выбрав себе новых научных авторитетов (вроде Ницой или Козловской) и новую церковь, например, «рун-веру».
Страстно ненавидел Православную Церковь кумир украинских националистов поэт Василий Стус, который писал в своих «Лагерных записках»: «Думаю про 1000-летие христианства на Украине. Думаю, что была сделана первая ошибка — византийско-московский обряд, который нас, самую восточную часть Запада, приобщил к Востоку. <…> В каждом случае жертвой православия мы являемся крупнейшей. Выйти из-под его восточных чар мы так и не смогли. Это уничтожило нашу витальную, жизненную энергию».
Следовательно, «восстановить энергию» нации надо решительным отходом от Православия, его традиций, его хронологии. И вот уже в упомянутой книге Ольги Козловской «Расследование подделки истории Руси» даётся новое толкование истории и самого христианства. В частности утверждается, что вторая остановка Иисуса Христа произошла на болоте Черная грязь на Андреевском спуске под Замковой горой в Киеве, а Русь была крещена за тысячи лет до князя Владимира; битва крестоносцев при Хаттине возле Иерусалима в 1187 году на самом деле битва случилась под Хотином в 1621. И так далее, и тому подобное…
Развал классической системы образования подразумевает подмену ее свидомой мифологией, что и мы наблюдаем при внедрении враждебной всему русскому националистической доктрины. Здесь и выдуманные вместо русских «древнеукраинские князья», превозношение антироссийских Мазепы и Петлюры, глорификация пронацистских деятелей, типа Коновальца и Шухевича. И сознательный отход от Русской Православной Церкви — хранительницы знаний о тех эпохах, когда летописи были прерогативой образованных монахов; подмена ее тысячелетней традиции язычеством или раскольничеством.
Дивный «Украинский мир» рождается на наших глазах, хотя и устремлён куда-то в палеолит. Он отличается фантастическими представлениями о реальности и специально сконструированной безграмотностью, когда даже пресс-служба Президента Украины умудряется поздравить руководство и народ Китая с тамошним Новым годом картинками с площади Дурбар в столице Непала Катманду.
Скоро начнут поздравлять и с особым «украинским Новым годом». Но что вы хотите от граждан страны, где в школьном учебнике «Українська мова та читання» для 3-го класса в качестве задания для чтения даётся: «Курили самокрутку из львиного кизяка и состязались, кто пустит самое большое кольцо». Чем накурились, то вообразили. К настоящему «Русскому миру» это действительно отношения не имеет. И он к этому — тоже.