В результате санкций СНБО на Украине запрещена деятельность Россотрудничества, что вполне укладывается в общую картину уничтожения на Незалежной всего русского - от свободного функционирования языка до истории и культуры

Украинские парламентарии намерены криминализировать даже само понятие «Русский мир», в частности, «использование базового постулата о нерушимом духовном единстве двух братских народов», а также попытки инициировать проекты и мероприятия, призванные «продемонстрировать широкой общественности наличие в Украине и России общего дела, генеалогии, общего духовного наследия и будущего».

На смену неугодному «Русскому миру», русскому языку и общему наследию идёт нечто новое. Или, как считают на Украине — насильственно забытое старое. Причём забытое очень давно. Так скандальная Лариса Ницой, которую некоторые именуют «детской писательницей», недавно заявила о наступлении особого «Украинского Нового года».

«А я хочу, чтобы мы 22 марта услышали из новостей также, что наступил украинский Новый Год, — говорит Ницой, — Потому что украинцы всю жизнь встречали [его] весной. И я хочу, чтобы мы нашу традицию всем показали. По украинскому календарю сегодня 7530 год». «Мне не сложно после друзей вытереть»: Ницой не дали отмыть Офис Зеленского от надписей © Facebook, Larysa Nitsoi/Олеся Венгринович | Facebook, Larysa Nitsoi/Олеся Венгринович | Перейти в фотобанк

На самом деле Ницой говорит о библейском летоисчислении «от Сотворения мира», в своё время замененное Петром I на принятое в Европе летоисчисление «от Рождества Христова». Ни о каком-то особом «Украинском Новом годе» и речи быть не может — если, конечно, не считать Библию некой летописью украинства, причём от самого основания мира.

Впрочем, некоторые «патриоты» предполагают и более раннее время происхождения украинцев — прямо от легендарных атлантов. «Аналог национальным цветам и гербу-трезубцу удалось отыскать в трудах одного из величайших мудрецов Эллады — Платона, в описании священной символики легендарной Атлантиды священными цветами у атлантов почитались золотой и синий, а знаком государственной власти служил трезубец Посейдона, — пишет исследователь-криптоисторик и уфолог Валерий Иосифович Кратохвиль. — При внимательном взгляде нетрудно заметить целый ряд обычаев и обрядов, удивительно совпадающих у атлантов и праславян. Это и обычай укреплять борта ладей боевыми щитами, и мумификация знатных усопших с помощью растительных смол и возведение погребальных пирамид, а в условиях степей — курганов, и, наконец, искусство сооружения плотин, каналов и шлюзов. <…> Даже самым ортодоксальным противникам никуда не деться от того очевидного факта, что сегодня, на пороге третьего тысячелетия, над зданием правительства независимой Украины развевается сине-золотое знамя легендарной Атлантиды!».

А некая «академик Международной академии биоэнерготехнологий» Эмма Ивановна Несмеянович утверждает, «есть основания полагать, что христианский праздник Успения Пресвятой Богородицы (отмечаемый по новому стилю в конце августа, когда высоко в небе горят Стожары) был религиозным праздником у язычников (праславян), но в этот день они поминали погибших атлантов, вспоминая о допотопной эпохе еще XI тысячелетия до нашей эры». То есть значительно раньше, чем «от сотворения мира» и украинской нации (согласно Ларисе Ницой). Край больших начальников. 5 мифов о Днепропетровске

Старший научный сотрудник Института народоведения НАН Украины во Львове, соавтор книги «Прадавняя Украина» Олесь Нога вообще пишет, что украинский язык формировался со времен палеолита, изыскал «украинскую вышивку в палеолитической стоянке», а украинские чубы-«оселедцы» по его мнению носили уже в VI-V тысячелетии до нашей эры.

В книге Ольги Козловской «Расследование подделки истории Руси. Правда против лжи» рассказывается, как Киев был центром распространения арийской цивилизации, что в языке майя 200 украинских корней, а Москва всегда воюет против Украины и устраивает голодоморы, дабы широкая общественность не узнала: Киев — это Иерусалим, а украинской нации (на момент выхода книги) 7529 лет. Сейчас, как мы помним по Ницой, уже 7530. Действительно, какое уж тут родство с русскими.

Правда, первой столицей Руси был вовсе не Киев-«Иерусалим», а северный город Ладога (Старая Ладога в нынешней Ленинградской области). И в заключении договора с Рюриком участвовали не древние укры, а славянские племена словене и кривичи да финские чудь и меря. Из городов первоначальной, Рюриковой Руси (Ладога, Новгород, Изборск, Белоозеро, Ростов, Муром, Полоцк) шесть находятся в России, один в Белоруссии, а на нынешней Украине — ни одного.

«И принял всю власть один Рюрик и пришел к Ильменю, и поставил город над Волховом, и назвал его Новгород, и сел тут княжить, — гласит «Повесть временных лет», — И стал раздавать мужам своим волости и города ставить — тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах — находники, а коренные жители в Новгороде — славяне, в Полоцке — кривичи, в Ростове — меря, в Белоозере — весь, в Муроме — мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик».

И раз за разом покоряли Киев спускавшиеся из Новгорода и Ладоги рати Аскольда, Дира, Олега, Игоря, Святослава, Владимира и Ярослава. Кстати, княгиня Ольга, которую недавно господин Порошенко с жаром назвал «украинкой» и таки добился, что ее вычеркнули из списка выдающихся женщин на международном экономическом форуме, была родом из-под русского Пскова.

Первоначальная функция города Киева — финальное место сбора пошлин в последнем вниз по Днепру крупном городе на торговом пути «Из варяг в греки», а в ту давнюю эпоху будущая столица Украины эпоху была застроена отнюдь не мазанками, а срубными избами. Да и сама нынешняя Киевщина была заселена, как бы теперь сказали, «москалями». Киевский публицист Дмитрий Скворцов даёт фрагмент Лаврентьевской летописи о событиях 988 года (когда крестили Русь) со своими утончениями по проживанию упомянутых в ней племён:

«И говорит Владимир: "Не хорошо, что так мало городов около Киева". И начал ставить города по Десне, и по Остру, и по Трубежу, и по Суле, и по Стугне. И начал набирать мужей лучших от словен (из Новгородской земли, — Д.С.), и от кривичей (нынешнее Подмосковье, — Д.С.), и от чуди (вообще, угро-финны! — Д.С.), и от вятичей (то же «Подмосковье и окрестности», — Д.С.), и заселил ими города — стали ратью от печенегов. И воевали с ними, и одолевали их».

И пока украинские историки изыскивает древнеукраинские символы в донных отложения так и не найденной Атлантиды, давно введенные в исторический оборот источники рассказывает нам о россах, русах, Росии. Так в IX веке (нашей эры) Константинопольский патриарх Фотий учреждает «митрополию Росия», а в X веке слово «Росия» активно используется в книге «Об управлении империей» (948-952 гг.),в частности, «Ольгин град» Вышгород упоминается среди «городов Росии». А в сборнике описаний церемониального протокола Восточной Римской империи «О царском устройстве» упоминается приём Ольги, «архонтиссы Росии».

На месте победы над печенегами автор «Русской правды» князь Ярослав Мудрый возвёл Софийский собор в Киеве и Софийский собор в Новгороде, на возведение которого его благословит новгородской митрополит Киевский Феопемпт (ок. 1037-1049) — «архонт Росии», как значится на его печати. Более того, в некоторых сохранившихся граффити древнерусской эпохи (кон. XI — нач. XII в.) из Софии Киевской тоже содержится этноним «русский»: «Господи, помози рабе своей Олисаве Святополчей матери русьской княгине», «Въ великыи четвьрг рака положена бысть Анъдрея роусъскыи кънязь благыи…» (в обоих случаях «с» уже удвоенная).

А так, разумеется, ничего общего у Киева и Русского мира нет. Остаётся только дискредитировать все эти письменные источники, что настоящий «украинский патриот» и обязан сделать — выбрав себе новых научных авторитетов (вроде Ницой или Козловской) и новую церковь, например, «рун-веру».

Страстно ненавидел Православную Церковь кумир украинских националистов поэт Василий Стус, который писал в своих «Лагерных записках»: «Думаю про 1000-летие христианства на Украине. Думаю, что была сделана первая ошибка — византийско-московский обряд, который нас, самую восточную часть Запада, приобщил к Востоку. <…> В каждом случае жертвой православия мы являемся крупнейшей. Выйти из-под его восточных чар мы так и не смогли. Это уничтожило нашу витальную, жизненную энергию».

Следовательно, «восстановить энергию» нации надо решительным отходом от Православия, его традиций, его хронологии. И вот уже в упомянутой книге Ольги Козловской «Расследование подделки истории Руси» даётся новое толкование истории и самого христианства. В частности утверждается, что вторая остановка Иисуса Христа произошла на болоте Черная грязь на Андреевском спуске под Замковой горой в Киеве, а Русь была крещена за тысячи лет до князя Владимира; битва крестоносцев при Хаттине возле Иерусалима в 1187 году на самом деле битва случилась под Хотином в 1621. И так далее, и тому подобное…

Развал классической системы образования подразумевает подмену ее свидомой мифологией, что и мы наблюдаем при внедрении враждебной всему русскому националистической доктрины. Здесь и выдуманные вместо русских «древнеукраинские князья», превозношение антироссийских Мазепы и Петлюры, глорификация пронацистских деятелей, типа Коновальца и Шухевича. И сознательный отход от Русской Православной Церкви — хранительницы знаний о тех эпохах, когда летописи были прерогативой образованных монахов; подмена ее тысячелетней традиции язычеством или раскольничеством.

Дивный «Украинский мир» рождается на наших глазах, хотя и устремлён куда-то в палеолит. Он отличается фантастическими представлениями о реальности и специально сконструированной безграмотностью, когда даже пресс-служба Президента Украины умудряется поздравить руководство и народ Китая с тамошним Новым годом картинками с площади Дурбар в столице Непала Катманду.

Скоро начнут поздравлять и с особым «украинским Новым годом». Но что вы хотите от граждан страны, где в школьном учебнике «Українська мова та читання» для 3-го класса в качестве задания для чтения даётся: «Курили самокрутку из львиного кизяка и состязались, кто пустит самое большое кольцо». Чем накурились, то вообразили. К настоящему «Русскому миру» это действительно отношения не имеет. И он к этому — тоже.