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Американский конгрессмен озвучил лучший исход конфликта для Киева
Американский конгрессмен озвучил лучший исход конфликта для Киева - 03.05.2024 Украина.ру
Американский конгрессмен озвучил лучший исход конфликта для Киева
Наилучшим исходом украинского конфликта для Киева могло бы стать сохранение "того, что у них есть". Таким мнением поделился руководящий член комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США Адам Смит в интервью журналу Foreign Policy
2024-05-03T08:53
2024-05-03T08:53
2024-05-03T08:53
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киев
вооруженные силы украины
конфликт
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"Думаю, реалистично, чтобы Украина и наш альянс из более чем 50 стран, который помогает и поддерживает ее, смогли создать достаточный потенциал для удержания Украиной того, что у них есть", - заявил он.По мнению конгрессмена от Демократической партии, США необходимо более "агрессивно" пытаться найти способы вести прямые переговоры с Россией для завершения украинского конфликта.По его словам, задержки с поставками американской военной помощи Украине подорвали способность ВСУ сражаться, а после нанесли удар и по их моральному духу.Он подчеркнул, что, в отличие от оставшихся без оружия и боеприпасов украинских военных, Россия, напротив, "психологически чувствует, что побеждает".
https://ukraina.ru/20240503/1054865977.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, вооруженные силы украины, конфликт
Американский конгрессмен озвучил лучший исход конфликта для Киева
Наилучшим исходом украинского конфликта для Киева могло бы стать сохранение "того, что у них есть". Таким мнением поделился руководящий член комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США Адам Смит в интервью журналу Foreign Policy
"Думаю, реалистично, чтобы Украина и наш альянс из более чем 50 стран, который помогает и поддерживает ее, смогли создать достаточный потенциал для удержания Украиной того, что у них есть", - заявил он.
По мнению конгрессмена от Демократической партии, США необходимо более "агрессивно" пытаться найти способы вести прямые переговоры с Россией для завершения украинского конфликта.
"Критически важная часть выживания Украины заключается в том, чтобы они сохранили имеющееся, не потеряли доступ к Черному морю и не поставили Киев под угрозу", - добавил он.
По его словам, задержки с поставками американской военной помощи Украине подорвали способность ВСУ сражаться, а после нанесли удар и по их моральному духу.
Он подчеркнул, что, в отличие от оставшихся без оружия и боеприпасов украинских военных, Россия, напротив, "психологически чувствует, что побеждает".