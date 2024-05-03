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Американский конгрессмен озвучил лучший исход конфликта для Киева

Американский конгрессмен озвучил лучший исход конфликта для Киева - 03.05.2024 Украина.ру

Американский конгрессмен озвучил лучший исход конфликта для Киева

Наилучшим исходом украинского конфликта для Киева могло бы стать сохранение "того, что у них есть". Таким мнением поделился руководящий член комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США Адам Смит в интервью журналу Foreign Policy

2024-05-03T08:53

2024-05-03T08:53

2024-05-03T08:53

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"Думаю, реалистично, чтобы Украина и наш альянс из более чем 50 стран, который помогает и поддерживает ее, смогли создать достаточный потенциал для удержания Украиной того, что у них есть", - заявил он.По мнению конгрессмена от Демократической партии, США необходимо более "агрессивно" пытаться найти способы вести прямые переговоры с Россией для завершения украинского конфликта.По его словам, задержки с поставками американской военной помощи Украине подорвали способность ВСУ сражаться, а после нанесли удар и по их моральному духу.Он подчеркнул, что, в отличие от оставшихся без оружия и боеприпасов украинских военных, Россия, напротив, "психологически чувствует, что побеждает".

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новости, украина, киев, вооруженные силы украины, конфликт