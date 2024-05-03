Американский конгрессмен озвучил лучший исход конфликта для Киева - 03.05.2024 Украина.ру
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Американский конгрессмен озвучил лучший исход конфликта для Киева
Американский конгрессмен озвучил лучший исход конфликта для Киева - 03.05.2024 Украина.ру
Американский конгрессмен озвучил лучший исход конфликта для Киева
Наилучшим исходом украинского конфликта для Киева могло бы стать сохранение "того, что у них есть". Таким мнением поделился руководящий член комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США Адам Смит в интервью журналу Foreign Policy
2024-05-03T08:53
2024-05-03T08:53
новости
украина
киев
вооруженные силы украины
конфликт
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"Думаю, реалистично, чтобы Украина и наш альянс из более чем 50 стран, который помогает и поддерживает ее, смогли создать достаточный потенциал для удержания Украиной того, что у них есть", - заявил он.По мнению конгрессмена от Демократической партии, США необходимо более "агрессивно" пытаться найти способы вести прямые переговоры с Россией для завершения украинского конфликта.По его словам, задержки с поставками американской военной помощи Украине подорвали способность ВСУ сражаться, а после нанесли удар и по их моральному духу.Он подчеркнул, что, в отличие от оставшихся без оружия и боеприпасов украинских военных, Россия, напротив, "психологически чувствует, что побеждает".
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новости, украина, киев, вооруженные силы украины, конфликт
Новости, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, конфликт

Американский конгрессмен озвучил лучший исход конфликта для Киева

08:53 03.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Наилучшим исходом украинского конфликта для Киева могло бы стать сохранение "того, что у них есть". Таким мнением поделился руководящий член комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США Адам Смит в интервью журналу Foreign Policy
"Думаю, реалистично, чтобы Украина и наш альянс из более чем 50 стран, который помогает и поддерживает ее, смогли создать достаточный потенциал для удержания Украиной того, что у них есть", - заявил он.
По мнению конгрессмена от Демократической партии, США необходимо более "агрессивно" пытаться найти способы вести прямые переговоры с Россией для завершения украинского конфликта.
"Критически важная часть выживания Украины заключается в том, чтобы они сохранили имеющееся, не потеряли доступ к Черному морю и не поставили Киев под угрозу", - добавил он.
По его словам, задержки с поставками американской военной помощи Украине подорвали способность ВСУ сражаться, а после нанесли удар и по их моральному духу.
Он подчеркнул, что, в отличие от оставшихся без оружия и боеприпасов украинских военных, Россия, напротив, "психологически чувствует, что побеждает".
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
07:32
Тяжелое положение Украины на фронте может ухудшиться - замначальника ГУРЗаместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, передает Economist
 
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08:54Прерванный полёт. Умер второй информатор о дефектах самолётов Boeing
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