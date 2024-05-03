https://ukraina.ru/20240503/1054867366.html
Главное за ночь 3 мая
Главное за ночь 3 мая - 03.05.2024 Украина.ру
Главное за ночь 3 мая
Военные инженеры Центрального военного округа очистили от взрывоопасных предметов половину территории Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили... Украина.ру, 03.05.2024
2024-05-03T08:06
2024-05-03T08:06
2024-05-03T08:17
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авдеевка
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такер карлсон
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Военные инженеры Центрального военного округа очистили от взрывоопасных предметов половину территории Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на командира группы разминирования.Гауляйтеры Днепропетровской области подтвердили вчерашний ракетный удар по району Кривого Рога. Куда попало - не сообщается. По данным ОВА, вследствие прилёта был пожар. Ждем подробностей.США стремятся извлекать выгоду в украинском конфликте, поэтому препятствуют его прекращению, заявил политический советник премьера Венгрии Балаж Орбан в интервью Такеру Карлсону. По словам политика, приоритетом для США являются "попытки ослабить Россию", "остановить немецкое и российское энергетическое сотрудничество". Однако стратегически "это разрушает Европу как экономическую державу".Экс-министр финансов и бывший глава Нацбанка Украины, обвиняемые в финансировании АТО в Донбассе, объявлены в розыск, следует из базы МВД России.
сша
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, авдеевка, донецкая народная республика, такер карлсон, нацбанк, мвд
Новости, США, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Такер Карлсон, Нацбанк, МВД
Главное за ночь 3 мая
08:06 03.05.2024 (обновлено: 08:17 03.05.2024)
Военные инженеры Центрального военного округа очистили от взрывоопасных предметов половину территории Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на командира группы разминирования.
Гауляйтеры Днепропетровской области подтвердили вчерашний ракетный удар по району Кривого Рога. Куда попало - не сообщается. По данным ОВА, вследствие прилёта был пожар. Ждем подробностей.
США стремятся извлекать выгоду в украинском конфликте, поэтому препятствуют его прекращению, заявил политический советник премьера Венгрии Балаж Орбан в интервью Такеру Карлсону. По словам политика, приоритетом для США являются "попытки ослабить Россию", "остановить немецкое и российское энергетическое сотрудничество". Однако стратегически "это разрушает Европу как экономическую державу".
Экс-министр финансов и бывший глава Нацбанка Украины, обвиняемые в финансировании АТО в Донбассе, объявлены в розыск, следует из базы МВД России.