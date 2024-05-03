Главное за ночь 3 мая - 03.05.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 3 мая
Главное за ночь 3 мая - 03.05.2024 Украина.ру
Главное за ночь 3 мая
Военные инженеры Центрального военного округа очистили от взрывоопасных предметов половину территории Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили... Украина.ру, 03.05.2024
2024-05-03T08:06
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Военные инженеры Центрального военного округа очистили от взрывоопасных предметов половину территории Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на командира группы разминирования.Гауляйтеры Днепропетровской области подтвердили вчерашний ракетный удар по району Кривого Рога. Куда попало - не сообщается. По данным ОВА, вследствие прилёта был пожар. Ждем подробностей.США стремятся извлекать выгоду в украинском конфликте, поэтому препятствуют его прекращению, заявил политический советник премьера Венгрии Балаж Орбан в интервью Такеру Карлсону. По словам политика, приоритетом для США являются "попытки ослабить Россию", "остановить немецкое и российское энергетическое сотрудничество". Однако стратегически "это разрушает Европу как экономическую державу".Экс-министр финансов и бывший глава Нацбанка Украины, обвиняемые в финансировании АТО в Донбассе, объявлены в розыск, следует из базы МВД России.
сша
авдеевка
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новости, сша, авдеевка, донецкая народная республика, такер карлсон, нацбанк, мвд
Новости, США, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Такер Карлсон, Нацбанк, МВД

Главное за ночь 3 мая

08:06 03.05.2024 (обновлено: 08:17 03.05.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Военные инженеры Центрального военного округа очистили от взрывоопасных предметов половину территории Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на командира группы разминирования.
Гауляйтеры Днепропетровской области подтвердили вчерашний ракетный удар по району Кривого Рога. Куда попало - не сообщается. По данным ОВА, вследствие прилёта был пожар. Ждем подробностей.
США стремятся извлекать выгоду в украинском конфликте, поэтому препятствуют его прекращению, заявил политический советник премьера Венгрии Балаж Орбан в интервью Такеру Карлсону. По словам политика, приоритетом для США являются "попытки ослабить Россию", "остановить немецкое и российское энергетическое сотрудничество". Однако стратегически "это разрушает Европу как экономическую державу".
Экс-министр финансов и бывший глава Нацбанка Украины, обвиняемые в финансировании АТО в Донбассе, объявлены в розыск, следует из базы МВД России.
 
НовостиСШААвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаТакер КарлсонНацбанкМВД
 
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