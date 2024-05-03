https://ukraina.ru/20240503/1054867366.html

Главное за ночь 3 мая

Главное за ночь 3 мая - 03.05.2024 Украина.ру

Главное за ночь 3 мая

Военные инженеры Центрального военного округа очистили от взрывоопасных предметов половину территории Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили... Украина.ру, 03.05.2024

2024-05-03T08:06

2024-05-03T08:06

2024-05-03T08:17

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Военные инженеры Центрального военного округа очистили от взрывоопасных предметов половину территории Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на командира группы разминирования.Гауляйтеры Днепропетровской области подтвердили вчерашний ракетный удар по району Кривого Рога. Куда попало - не сообщается. По данным ОВА, вследствие прилёта был пожар. Ждем подробностей.США стремятся извлекать выгоду в украинском конфликте, поэтому препятствуют его прекращению, заявил политический советник премьера Венгрии Балаж Орбан в интервью Такеру Карлсону. По словам политика, приоритетом для США являются "попытки ослабить Россию", "остановить немецкое и российское энергетическое сотрудничество". Однако стратегически "это разрушает Европу как экономическую державу".Экс-министр финансов и бывший глава Нацбанка Украины, обвиняемые в финансировании АТО в Донбассе, объявлены в розыск, следует из базы МВД России.

сша

авдеевка

донецкая народная республика

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, авдеевка, донецкая народная республика, такер карлсон, нацбанк, мвд