Транспортный коллапс, иск о нелегитимности Зеленского и пророссийские дети. Что происходит в Чернигове - 03.05.2024 Украина.ру
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Транспортный коллапс, иск о нелегитимности Зеленского и пророссийские дети. Что происходит в Чернигове
Транспортный коллапс, иск о нелегитимности Зеленского и пророссийские дети. Что происходит в Чернигове - 03.05.2024 Украина.ру
Транспортный коллапс, иск о нелегитимности Зеленского и пророссийские дети. Что происходит в Чернигове
В городе Чернигове в начале мая случился полный транспортный коллапс, но виной тому не боевые действия или ракетные удары. Ни один автобус, ни одна маршрутка не вышли в рейс из-за того, что городская военная администрация заблокировала выплаты перевозчикам компенсаций за горючее
2024-05-03T09:16
2024-05-03T10:31
чернигов
украина
россия
владимир зеленский
владислав атрошенко
вооруженные силы украины
верховный суд
офис президента
эксклюзив
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И. о. мэра Чернигова Александр Ломако обратился к Совету обороны области с призывом немедленно отменить решение городской военной администрации и возобновить движение транспорта. Областная военная администрация, в свою очередь, обвиняет перевозчиков в "саботаже во время войны". Перевозчики отвечают, что им перестали отпускать горючее в долг.Директор транспортного предприятия "Таксосервис" Алексей Захарченко говорит, что им нечем уже платить зарплату водителям. "На сегодняшний день на нашем предприятии долги перед поставщиками горючего около 700 000 гривен. Сейчас встает вопрос о выплате заработной платы работникам предприятия", - говорит Захарченко.И. о. мэра обвиняет городскую военную администрацию в коррупции. По его словам, отказ выплачивать компенсации перевозчикам является местью главы администрации и полковника ВСУ Дмитрия Брыжинского за отказ города передать ему участки земли в центре Чернигова."Еще в апреле начался шантаж из-за земельного вопроса. Город получил четкий сигнал Брыжинского: не получит землю – не будет ездить транспорт", - сообщил и. о. мэра Ломако.Сам Брыжинский сообщил, что остановка транспорта не беда. "Я думаю, это не большая проблема, если кто-то лишние пять километров пройдет пешком", - заявил глава городской военной администрации. Для полковника ВСУ это, может быть, и не проблема, но для тех, кому надо через весь город добираться на работу или для пожилых жителей города жизнь существенно осложнилась.По сути, назначенные Зеленским офицеры из военной администрации ломают через колено местное самоуправление, требуя отдать им земли и предприятия. В конце 2022 года избранный мэр Чернигова Владислав Атрошенко был отстранен от должности. Повод был найден смехотворный: суд признал его виновным в конфликте интересов за то, что он поручил своему водителю вывезти за границу автомобиль его жены после начала СВО.На днях один из жителей Чернигова подал заявление в Верховный суд Украины относительно отмены президентских выборов, которые должны были состояться 31 марта. Истцом оказался черниговский блогер Олег Серик, которого считают близким команде отстраненного мэр Атрошенко. В его иске говорится, установленный основным законом срок полномочий президента истекает 21.05.2024. Суд вынес решение открыть производство по иску.Телеграм-канал "Мрия" считает, что иск может быть и липовым. Дело в том, что на Украине существует практика подачи исков с заранее оговоренным результатом. Если Верховный суд по этому иску из Чернигова примет решение в пользу ответчика, то не будет нужды запрашивать Конституционный суд, где у Зеленского нет уверенного большинства судей.Тем не менее Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Офисе президента рассматривает иск Серика, как часть "дезинформационной кампании РФ по поводу президентских выборов на Украине – Майдан-3".Параллельно экс-нардеп Игорь Мосийчук настаивает на возбуждении уголовного дела против главы Центризбиркома Олега Диденко - за соучастие в узурпации власти.У Зеленского утверждают, что президент продолжает исполнять свои обязанности до вступления в должность нового президента, то есть, при отсутствии выборов, пожизненно. Тех же, кто говорит о нелегитимности, обвиняют в распространении "кремлевских нарративов".Тем временем националисты Чернигова бьют тревогу. В школах города начиная с младших классов, дети, особенно мальчики, рисуют российскую символику и прославляют СВО. Психологи считают эти настроения проявлением детского протеста и тяги к запретному.Мать семиклассника из черниговской школы №2 и блогер Алена Нестеренко пишет, что родители пророссийских детей вступаются за них на школьных собраниях и даже угрожают ей, призывая националистов уезжать в Польшу, пока не поздно. Она публикует детские рисунки с аббревиатурами "СВО" и "ZOV".По ее словам, многие мальчики в классе рисуют такие флажки, цепляют их на свои рюкзаки или делают себе такие бейджики. Российские символы дети на переменах рисуют на школьных досках. "И это не в одном классе, в других тоже носится такое поветрие", - пишет Нестеренко. Она считает, что это системная проблема влияния на детей "российской пропаганды".Полиция на этой неделе начала проверку школ. Детей допрашивают и грозят им уголовной ответственностью, несмотря на малолетство.О том, что тем временем происходит в Киеве, где началась борьба вокруг нелегитимного президента можно прочитать в статье Накануне "Дня тыквы". Кто может перехватить булаву у Зеленского после 21 мая — Ермак, Залужный, Порошенко?
https://ukraina.ru/20240430/1054818165.html
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чернигов, украина, россия, владимир зеленский, владислав атрошенко, вооруженные силы украины, верховный суд, офис президента, эксклюзив
Чернигов, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владислав Атрошенко, Вооруженные силы Украины, Верховный Суд, Офис президента, Эксклюзив

Транспортный коллапс, иск о нелегитимности Зеленского и пророссийские дети. Что происходит в Чернигове

09:16 03.05.2024 (обновлено: 10:31 03.05.2024)
 
© commons.wikimedia.org / Roman NaumovЧернигов
Чернигов - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© commons.wikimedia.org / Roman Naumov
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В городе Чернигове в начале мая случился полный транспортный коллапс, но виной тому не боевые действия или ракетные удары. Ни один автобус, ни одна маршрутка не вышли в рейс из-за того, что городская военная администрация заблокировала выплаты перевозчикам компенсаций за горючее
И. о. мэра Чернигова Александр Ломако обратился к Совету обороны области с призывом немедленно отменить решение городской военной администрации и возобновить движение транспорта. Областная военная администрация, в свою очередь, обвиняет перевозчиков в "саботаже во время войны". Перевозчики отвечают, что им перестали отпускать горючее в долг.
Директор транспортного предприятия "Таксосервис" Алексей Захарченко говорит, что им нечем уже платить зарплату водителям. "На сегодняшний день на нашем предприятии долги перед поставщиками горючего около 700 000 гривен. Сейчас встает вопрос о выплате заработной платы работникам предприятия", - говорит Захарченко.
И. о. мэра обвиняет городскую военную администрацию в коррупции. По его словам, отказ выплачивать компенсации перевозчикам является местью главы администрации и полковника ВСУ Дмитрия Брыжинского за отказ города передать ему участки земли в центре Чернигова.
"Еще в апреле начался шантаж из-за земельного вопроса. Город получил четкий сигнал Брыжинского: не получит землю – не будет ездить транспорт", - сообщил и. о. мэра Ломако.
Сам Брыжинский сообщил, что остановка транспорта не беда. "Я думаю, это не большая проблема, если кто-то лишние пять километров пройдет пешком", - заявил глава городской военной администрации. Для полковника ВСУ это, может быть, и не проблема, но для тех, кому надо через весь город добираться на работу или для пожилых жителей города жизнь существенно осложнилась.
30 апреля, 11:24
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По сути, назначенные Зеленским офицеры из военной администрации ломают через колено местное самоуправление, требуя отдать им земли и предприятия. В конце 2022 года избранный мэр Чернигова Владислав Атрошенко был отстранен от должности. Повод был найден смехотворный: суд признал его виновным в конфликте интересов за то, что он поручил своему водителю вывезти за границу автомобиль его жены после начала СВО.
На днях один из жителей Чернигова подал заявление в Верховный суд Украины относительно отмены президентских выборов, которые должны были состояться 31 марта. Истцом оказался черниговский блогер Олег Серик, которого считают близким команде отстраненного мэр Атрошенко. В его иске говорится, установленный основным законом срок полномочий президента истекает 21.05.2024. Суд вынес решение открыть производство по иску.
Телеграм-канал "Мрия" считает, что иск может быть и липовым. Дело в том, что на Украине существует практика подачи исков с заранее оговоренным результатом. Если Верховный суд по этому иску из Чернигова примет решение в пользу ответчика, то не будет нужды запрашивать Конституционный суд, где у Зеленского нет уверенного большинства судей.
Тем не менее Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Офисе президента рассматривает иск Серика, как часть "дезинформационной кампании РФ по поводу президентских выборов на Украине – Майдан-3".
Параллельно экс-нардеп Игорь Мосийчук настаивает на возбуждении уголовного дела против главы Центризбиркома Олега Диденко - за соучастие в узурпации власти.
17020420924333 - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Вчера, 06:35
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У Зеленского утверждают, что президент продолжает исполнять свои обязанности до вступления в должность нового президента, то есть, при отсутствии выборов, пожизненно. Тех же, кто говорит о нелегитимности, обвиняют в распространении "кремлевских нарративов".
Тем временем националисты Чернигова бьют тревогу. В школах города начиная с младших классов, дети, особенно мальчики, рисуют российскую символику и прославляют СВО. Психологи считают эти настроения проявлением детского протеста и тяги к запретному.
Мать семиклассника из черниговской школы №2 и блогер Алена Нестеренко пишет, что родители пророссийских детей вступаются за них на школьных собраниях и даже угрожают ей, призывая националистов уезжать в Польшу, пока не поздно. Она публикует детские рисунки с аббревиатурами "СВО" и "ZOV".
По ее словам, многие мальчики в классе рисуют такие флажки, цепляют их на свои рюкзаки или делают себе такие бейджики. Российские символы дети на переменах рисуют на школьных досках. "И это не в одном классе, в других тоже носится такое поветрие", - пишет Нестеренко. Она считает, что это системная проблема влияния на детей "российской пропаганды".
Полиция на этой неделе начала проверку школ. Детей допрашивают и грозят им уголовной ответственностью, несмотря на малолетство.
О том, что тем временем происходит в Киеве, где началась борьба вокруг нелегитимного президента можно прочитать в статье Накануне "Дня тыквы". Кто может перехватить булаву у Зеленского после 21 мая — Ермак, Залужный, Порошенко?
 
ЧерниговУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладислав АтрошенкоВооруженные силы УкраиныВерховный СудОфис президентаЭксклюзив
 
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