https://ukraina.ru/20240503/1054865977.html

Тяжелое положение Украины на фронте может ухудшиться - замначальника ГУР

Тяжелое положение Украины на фронте может ухудшиться - замначальника ГУР - 03.05.2024 Украина.ру

Тяжелое положение Украины на фронте может ухудшиться - замначальника ГУР

Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, передает Economist

2024-05-03T07:32

2024-05-03T07:32

2024-05-03T07:32

очеретино

новости

украина

владимир рогов

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

гур моу

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Оценивая перспективы Украины на поле боя, Скибицкий заявил, что ситуация такая же тяжелая, как и в первые дни СВО, при этом она может стать еще хуже.Замначальника ГУР также признал тактический успех российских войск в селе Очеретино и ошибку при ротации украинских войск в этом районе.По его мнению, сейчас обе стороны борются за "наиболее выгодную позицию".В апреле сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявлял, что украинские войска снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в ДНР. Позднее - уже в мае - представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин признал частичный отход украинских войск из поселка Очеретино под Авдеевкой в ДНР. Рогов отмечал, что Очеретино - это господствующая высота и является ключевым населенным пунктом по линии обороны ВСУ севернее Авдеевки.

https://ukraina.ru/20240503/1054843570.html

очеретино

украина

донецкая народная республика

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очеретино, новости, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, гур моу