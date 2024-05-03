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Тяжелое положение Украины на фронте может ухудшиться - замначальника ГУР
Тяжелое положение Украины на фронте может ухудшиться - замначальника ГУР - 03.05.2024 Украина.ру
Тяжелое положение Украины на фронте может ухудшиться - замначальника ГУР
Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, передает Economist
2024-05-03T07:32
2024-05-03T07:32
2024-05-03T07:32
очеретино
новости
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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Оценивая перспективы Украины на поле боя, Скибицкий заявил, что ситуация такая же тяжелая, как и в первые дни СВО, при этом она может стать еще хуже.Замначальника ГУР также признал тактический успех российских войск в селе Очеретино и ошибку при ротации украинских войск в этом районе.По его мнению, сейчас обе стороны борются за "наиболее выгодную позицию".В апреле сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявлял, что украинские войска снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в ДНР. Позднее - уже в мае - представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин признал частичный отход украинских войск из поселка Очеретино под Авдеевкой в ДНР. Рогов отмечал, что Очеретино - это господствующая высота и является ключевым населенным пунктом по линии обороны ВСУ севернее Авдеевки.
https://ukraina.ru/20240503/1054843570.html
очеретино
украина
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Украина.ру
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очеретино, новости, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, гур моу
Очеретино, Новости, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, ГУР МОУ
Тяжелое положение Украины на фронте может ухудшиться - замначальника ГУР
Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, передает Economist
Оценивая перспективы Украины на поле боя, Скибицкий заявил, что ситуация такая же тяжелая, как и в первые дни СВО, при этом она может стать еще хуже.
Замначальника ГУР также признал тактический успех российских войск в селе Очеретино и ошибку при ротации украинских войск в этом районе.
По его мнению, сейчас обе стороны борются за "наиболее выгодную позицию".
"Но полноценные переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года", - предположил он.
В апреле сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявлял, что украинские войска снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в ДНР. Позднее - уже в мае - представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин признал частичный отход украинских войск из поселка Очеретино под Авдеевкой в ДНР.
Рогов отмечал, что Очеретино - это господствующая высота и является ключевым населенным пунктом по линии обороны ВСУ севернее Авдеевки.