Российские военные уничтожили украинские дроны над Белгородской областью и Крымом - МО РФ - 03.05.2024 Украина.ру
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Российские военные уничтожили украинские дроны над Белгородской областью и Крымом - МО РФ
Российские военные уничтожили украинские дроны над Белгородской областью и Крымом - МО РФ - 03.05.2024 Украина.ру
Российские военные уничтожили украинские дроны над Белгородской областью и Крымом - МО РФ
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России
2024-05-03T07:56
2024-05-03T07:56
пво
беспилотники
дроны
новости
белгородская область
россия
крым
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"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в материале.Пять украинских беспилотников уничтожили и перехватили над территорией Белгородской области и один дрон - над территорией Крымского полуострова.
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пво, беспилотники, дроны, новости, белгородская область, россия, крым
ПВО, беспилотники, дроны, Новости, Белгородская область, Россия, Крым

Российские военные уничтожили украинские дроны над Белгородской областью и Крымом - МО РФ

07:56 03.05.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в материале.
Пять украинских беспилотников уничтожили и перехватили над территорией Белгородской области и один дрон - над территорией Крымского полуострова.
БПЛА
28 апреля, 09:25
Расчеты ПВО за ночь сбили над территорией России 17 беспилотников - МинобороныДежурные расчеты ПВО ВС России в течении ночи нейтрализовали над территорией России 17 украинских беспилотников. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
 
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