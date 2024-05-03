https://ukraina.ru/20240503/1054866376.html

Российские военные уничтожили украинские дроны над Белгородской областью и Крымом - МО РФ

Российские военные уничтожили украинские дроны над Белгородской областью и Крымом - МО РФ - 03.05.2024 Украина.ру

Российские военные уничтожили украинские дроны над Белгородской областью и Крымом - МО РФ

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России

2024-05-03T07:56

2024-05-03T07:56

2024-05-03T07:56

пво

беспилотники

дроны

новости

белгородская область

россия

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308c0bd2ae690a26c40507b06e279110.jpg

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в материале.Пять украинских беспилотников уничтожили и перехватили над территорией Белгородской области и один дрон - над территорией Крымского полуострова.

https://ukraina.ru/20240428/1054794939.html

белгородская область

россия

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пво, беспилотники, дроны, новости, белгородская область, россия, крым