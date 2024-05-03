Советник Орбана рассказал о выгодах США от украинского конфликта

Офицер ВС США о катастрофических сценариях на Украине и о том, что Россия спровоцирует в Америке

Офицер вооруженных сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру рассказал о том, как США десятилетиями планировали уничтожить Россию