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Советник Орбана рассказал о выгодах США от украинского конфликта
Советник Орбана рассказал о выгодах США от украинского конфликта - 03.05.2024 Украина.ру
Советник Орбана рассказал о выгодах США от украинского конфликта
США ищут выгоду в конфликте между Россией и Украиной и поэтому препятствуют его прекращению. Об этом заявил политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
2024-05-03T09:20
2024-05-03T09:20
2024-05-03T09:20
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россия
виктор орбан
венгрия
такер карлсон
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Политик заявил, что этот конфликт идет вразрез с интересами Венгрии и должен быть немедленно прекращен. На вопрос журналиста, почему вопреки этому госсекретарь США Энтони Блинкен "стремится к Третьей мировой войне", Орбан заверил, что США хотят извлечь выгоду из сложившейся ситуации.Он добавил, что речь идет о тактических незначительных преимуществах. "Но стратегически… это разрушает Европу как экономическую державу", - указал советник.
https://ukraina.ru/20240502/1054844948.html
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новости, сша, россия, виктор орбан, венгрия, такер карлсон, энтони блинкен
Новости, США, Россия, Виктор Орбан, Венгрия, Такер Карлсон, Энтони Блинкен
Советник Орбана рассказал о выгодах США от украинского конфликта
США ищут выгоду в конфликте между Россией и Украиной и поэтому препятствуют его прекращению. Об этом заявил политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Политик заявил, что этот конфликт идет вразрез с интересами Венгрии и должен быть немедленно прекращен.
На вопрос журналиста, почему вопреки этому госсекретарь США Энтони Блинкен "стремится к Третьей мировой войне", Орбан заверил, что США хотят извлечь выгоду из сложившейся ситуации.
"Есть некоторые тактические преимущества…, например, вы пытаетесь ослабить Россию, что всегда является приоритетом для США. Вы пытаетесь остановить немецкое и российское энергетическое сотрудничество, что всегда является частью приоритета. Вы ищете экспортные рынки для СПГ, что всегда является приоритетом для США", - объяснил Орбан.
Он добавил, что речь идет о тактических незначительных преимуществах.
"Но стратегически… это разрушает Европу как экономическую державу", - указал советник.