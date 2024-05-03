Падение Часова Яра является вопросом времени — замглавы ГУР

"Берите черепа в руки": Баранец о том, как "разрубание" ВСУ в Авдеевке пригодится для взятия Часов Яра

У ВС РФ наконец-то появились ФАБ-3000, это серьезные "таблетки", которые значительно повлияют на "мозги" украинских военных. Российские инженеры переоборудуют самолеты, чтобы те смогли нести тяжелые ФАБы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец