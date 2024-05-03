Падение Часова Яра является вопросом времени — замглавы ГУР - 03.05.2024 Украина.ру
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Падение Часова Яра является вопросом времени — замглавы ГУР
Падение Часова Яра является вопросом времени — замглавы ГУР - 03.05.2024 Украина.ру
Падение Часова Яра является вопросом времени — замглавы ГУР
Падение подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Часова Яра в ДНР является вопросом времени. Об этом заявил замначальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью журналу Economist
2024-05-03T08:21
2024-05-03T08:21
часов яр
новости
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
минобороны украины
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Как указало издание, опорный пункт ВСУ в городе Часов Яр является ключом к продвижению России к последним крупным городам ДНР, находящимся под контролем украинских войск.По словам замначальника ГУР, это вопрос времени, когда этот город падет.В то же время командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, оценивая положение украинских войск в Часовом Яре, заявил в интервью газете Times, что надеется на американское оружие, но пожаловался на полное превосходство России в воздухе, а превосходство артиллерии оценил как "десять к одному".Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. Ранее британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе плохая и ухудшается с каждым днем.
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часов яр, новости, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, минобороны украины
Часов Яр, Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Минобороны Украины

Падение Часова Яра является вопросом времени — замглавы ГУР

08:21 03.05.2024
 
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Падение подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Часова Яра в ДНР является вопросом времени. Об этом заявил замначальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью журналу Economist
Как указало издание, опорный пункт ВСУ в городе Часов Яр является ключом к продвижению России к последним крупным городам ДНР, находящимся под контролем украинских войск.
По словам замначальника ГУР, это вопрос времени, когда этот город падет.
"Конечно, не сегодня и не завтра, все зависит от наших резервов и запасов", - сказал Скибицкий.
В то же время командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, оценивая положение украинских войск в Часовом Яре, заявил в интервью газете Times, что надеется на американское оружие, но пожаловался на полное превосходство России в воздухе, а превосходство артиллерии оценил как "десять к одному".
Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска.
Ранее британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе плохая и ухудшается с каждым днем.
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