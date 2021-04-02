Недавно в украинскую прессу утекли тезисы составленного администрацией Зеленского «темника» для своих депутатов и прочих партийных спикеров, которые должны комментировать погром Офиса президента, ранее учинённого сторонниками освобождения арестованного неонациста Сергея Стерненко

В частности, в «темнике» говорится следующее: «Друзья и сторонники Стерненко перенесли с экрана в реальность на наших улицах российскую пропаганду об Украине. Российские пропагандисты годами лгут, что на улицах украинских городов беспорядок, опасность, абсолютная свобода для "радикалов". И что мы увидели в эту субботу на Банковой? Именно то, о чем всегда говорят российские пропагандисты. За один вечер эти люди сделали для российской пропаганды против Украины больше, чем телеканалы Медведчука за месяц».

Еще раз. У Зеленского утверждают: обычно на украинских улицах тишь да гладь — лишь российская пропаганда традиционно клевещет об Украине. И только 20 марта 2020 года толпа ультраправых показала свой звериный лик, естественно, на радость Кремлю.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Добавим к тому атаки на офисы оппозиционных партий и их представителей (например, избитого до полусмерти регионального координатора «Партии Шария» Никиту Роженко), нападение за русскую песню на уличных музыкантов во Львове, травлю владельцев одесского ресторана «У Машковичей» якобы за «издевательство над украинским языком» (внесение русской буквы «ы» в рекламный текст).

А теперь немного по персоналиям. Намедни отвечающий за молодежное направление в украинской партии «Свобода» Руслан Андрийко заявил, что некоторых украинских подростков, если они разделяют ценности ЛГБТ, надо сжигать в печах; «ветеран АТО» из Винницы Александр Грамарчук наладил производство мясных консервов «Сепар в сметане», «Сепар в масле», «Сепар луганский»; 13 марта на Буковине шестеро «патриотов» предприняли попытку убийства прихожанина Украинской православной церкви (Московского патриархата) Василия Хащиюка, который возвращался с дежурства по охране Свято-Михайловского храма, который уже два года хотят захватить националисты-раскольники. И все это на фоне бессмысленного лопотания Зеленского о национальном примирении.

Но лишь когда подобные типы разнесли уже сам Офис президента, власти их внезапно «заметили». Заместитель министра МВД Авакова — Антон Геращенко — даже изволил назвать сторонников Стерненко нацистами и скинхедами: «Вот вам понимание, кто такой Стерненко и его друзья — нацисты и скинхеды».

Неужели это задержанный за разбитое стекло в Офисе «герой Майдана», участник «Правого сектора»*, «ветеран АТО» Влад Сорд? Это кого назвали нацистами — «героев нации» Сергея Филимонова и Назария Кравченко? Или скинхедами — профессиональных «патриотов» Романа Ратушного (одного из участников встречи Зеленского с евромайдановцами в 2019 году) и Николая Выговского?

Суета сует, или Зеленский разбушевался © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Клименко тайм»: «Ни для кого не секрет, что "активисты" из числа праворадикалов часто подрабатывают на шантаже застройщиков, протестуя против застроек, блокируя технику, снося заборы. Пока не получат нужную сумму "отступных". Так, еще во время работы в НК ["Национальном корпусе"] Филимонов и Кравченко отметились активным участием в погромах и протестах на застройке Протасова Яра. А их "коллега" Роман Ратушный даже возглавляет целую ОО "Save Protasiv Yar". <…> Четвертый "герой" — Николай Выговский — также "профессиональный" активист, задерживался из-за стычек под судом во время судебных процессов над Стерненко. Был кандидатом в нардепы — не поверите — от "Голоса". Вот такая веселая компания: раньше зарабатывали на шантаже застройщиков, теперь рисуют свастики на Офисе президента под "крышей" посольства США. Воистину пути украинских "активистов" неисповедимы».

Более того, известный украинский журналист Владимир Бойко утверждает, что Филимонов и Кравченко (так же как и сам Стерненко) ранее работали на СБУ, а позже перепродали свои услуги посольству США. Из-за этого, по мнению Бойко, их пути с «Нацкорпусом» и «Правым сектором» разошлись, а в мае 2020 года Филимонов и Кравченко даже обвинили лидера «Нацкорпуса», соратника Арсена Авакова — Андрея Билецкого — в организации их избиения (за поддержку Стерненко, от которого у «азовцев» тогда отмежевались).

Кстати, вместе со «скинхедами и нацистами» за Стерненко заступилось и посольство США. Как сообщает информированный украинский ТГ-канал «Резидент», временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин потребовала пересмотра дела осужденного за похищение и пытки на семь лет «патриота» Стерненко. А заодно: «Наш источник в ОП рассказал, что Кристина Квин высказала Андрею Ермаку свое недовольство из-за провокаций на акции в поддержку Стерненко. Посольство США обладает информацией о спланированности кампании по дискредитации протеста, которую курировал Арсен Аваков».

Популярный среди майданной публики сайт «Sprotiv.org- Украинское сопротивление гибридной агрессии»: «Большие светила политтехнологий в Офисе президента во главе с нашим излюбленным супергероем Мишей Подоляком решили подать погром под ОП как аналог погрома в Капитолии сторонниками Трампа. В ОП ждали реакции от представителей Запада… И дождались. Временная поверенная США Кристина Квин в разговоре с Ермаком выразила свое крайнее неудовольствие примитивными провокациями во время протестов в защиту Стерненко… Госпожа Квин сообщила, что посольство США имеет информацию про спланированную дискредитацию протеста, которую курировал министр МВД Арсен Аваков».

То есть американцы считают, что погром на 2 миллиона гривен (во сколько оценивается ущерб зданию Офиса президента) не настоящий, в то время как команда Зеленского уверяет, что виноват Порошенко, его союзники из партии «Голос» и прочие радикалы. Столкнулись интересы неонацистов, работающих на киевскую власть, и неонацистов, подконтрольных иностранным кураторам. И те и другие отвратительны, и, по большому счёту, им всё равно кому служить — они продают свой силовой и информационный ресурс всем нуждающимся. А нуждается в них сегодня и майдан-власть, и майдан-оппозиция.

Пресс-секретарь Зеленского рассказала, что сделают с дверями Офиса президента © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Следовательно, шатающейся власти внесудебная силовая составляющая просто необходима для физического выживания, и «своим» неонацистам команда Зеленского всячески идет навстречу, ослабляя или вовсе отменяя наказания за то, за что любой условный «ватник» рискует получить длительный срок заключения или просто быть избитым на улице. Так постепенно и без лишнего шума были выпущены на волю участники брутального нападения «Нацкорпуса» на автобус ОПЗЖ под Харьковом.

Но и попытка привлечь к ответственности «чужих» неонацистов тоже обречена на провал: как показала практика, у тех найдутся защитники не слабее самого Авакова. И в данном случае власти уже говорят, что свастику рисовал не Филимонов, а кто-то другой (скорее всего, «провокатор из Москвы») после самой «акции».

Симбиоз действующей на Украине майданной власти, майданной оппозиции и прикормленных ими ультраправых радикалов неизбежен — он является условием взаимного выживания и может быть уничтожен только крахом всей системы. Надежды на постепенное реформирование изнутри эфемерны.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.