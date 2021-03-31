Украинский шеф-повар намерен декоммунизировать национальную кухню

Украинский борщ победоносно приближается к воротам Парижа. Об этом сообщил сегодня министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, рассказывая про очередные успехи на международных кулинарных фронтах, где по-прежнему продолжаются ожесточенные столкновения.

«Мы стали еще ближе к внесению борща в нематериальное наследие ЮНЕСКО! Финишная прямая. Досье «Культура приготовления украинского борща» направляется сейчас в Париж для включения в Репрезентативный список ЮНЕСКО. Надеемся попасть в него как можно скорее. Имеем все перспективы. Украинский борщ — украинское национальное блюдо, у которого нет конкурентов. Хватить манипулировать и на почве «российскости» борща, потому что правды не изменить. Борщ — наш», — написал этот чиновник на своей странице в фейсбуке.

Конечно, проблема кулинарного первородства занимает большинство украинцев в самую последнюю очередь. Страна все глубже погружается в ковидную катастрофу, а уже в апреле ее жителей ожидает очередное продолжение тарифов вкупе с повышением пенсионного возраста для женщин. Наконец, в Украине постоянно дорожают овощи — основные ингредиенты стандартного супового набора, на говоря уже о мясе или сметане. Однако война за борщ исключительно выгодна для чиновников, поскольку она позволяет имитировать борьбу за интересы украинского государства, и щедро финансируется за счет бюджета. «Борщ наш!». Патриотический пиар во время чумы © CC0, Pixabay

Зачинателем борщевого джихада стал малоизвестный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, который называет себя «идеологом современной национальной кухни». Он вовремя понял, что доведенный до абсурда патриотизм является лучшим карьерным трамплином в постмайдановском государстве. Клопотенко активно пиарился на требованиях защитить этот свекольный суп, спасая его от посягательств Москвы. А сейчас призывает к возрождению исконной украинской кухни, которую специально запрещали большевики, чтобы уничтожить древний код нации, зашифрованный в варениках и галушках.

«Наша еда исчезла удивительным образом… Представим, что Советский Союз забрал эту еду, подменил ее другой, скорее всего, так и было. Они создали свою систему питания. Максимально угнетали все другие формы еды. Вышло, что нашу еду угнетали, закрыли, забрали у нас часть нашей идентичности и присоединили к себе», — рассказал он об этом в свежем интервью Zahid.net, которое опубликовано под говорящим заголовком «Я запрещу оливье, шубу и все советские блюда».

«Если я стану министром еды, если будет такое министерство, я запрещу. Да, плохо, я понимаю, что это не подход. Но я запрещу на три года оливье, шубу и все блюда, которые являются советскими», — конкретизирует свои намерения Клопотенко, рассуждая про будущую «декоммунизацию украинской кухни». И это обещание не выглядит чем-то особо невероятным, учитывая, что в Украине официально переименовали «Советское» шампанское и «Стахановский» хлеб, а сейчас патриоты требуют запретить «Московское» пиво, которое разливают в Северодонецке, вполне серьезно обвиняя хозяина пивзавода в сепаратизме.

Да что там пиво — в списке запрещенных в Украине книг оказался сборник рецептов грузинской кухни, напечатанный во вражеском российском издательстве. По мнению цензоров, эта подрывная литература представляет угрозу для национальной безопасности, стабильности и порядка. Так что запрет каких-то советских блюд совершенно не удивил бы украинского обывателя, давно привыкшего к атмосфере кафкианской логики и оруэлловского абсурда. Тем более что исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун уже предупреждала украинцев про вред оливье и шубы.

Судя по тексту этого интервью, украинские патриоты относят к советской кухне все пресное, вредное и невкусное. Больше того, по мнению Клопотенко, тоталитарные блюда исподволь превращали нас в безвольных и пассивных рабов. После их запрета все должно пойти как по маслу. Освободив от угнетения национальную еду, и впитав в себя ее высококалорийную идентичность, украинцы успешно выстроят свое будущее на идее вечного живительного борща. «Киевский пирог». Почему в Украине придумали новое национальное блюдо © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

«Нужно выкристаллизовать из готовой национальной идеи про борщ другие кейсы, с других вещей. Взять это как главный кейс и действовать. Национальная идея нужна для того, чтобы понять, куда мы идем, и кто мы такие. Через борщ описываем: кто мы такие, куда мы идем. Мы сберегаем свое, делаем популярным в мире, употребляем, гордимся, наслаждаемся. И передаем из поколения в поколение. Это национальная идея, она всегда будет существовать», — говорит в интервью шеф-повар.

Он уже явно видит себя в предвыборных списках «Европейской солидарности» или «Слуги народа», потому что тему кулинарной декоммунизации можно эксплуатировать для пиара практически бесконечно. И закрепив за собой борщ, украинские патриоты обязаны сразу же развернуть борьбу за украинское сало, к которому тоже тянут руки агрессоры.

«Это, скорее, сакральная вещь. Сало — это наше, и нужно это продолжать как сакральную вещь… Сало мы точно проигрываем, нужно говорить, что это наше, сакральное», — рассуждает об этом Евгений, намечая детали будущей военной кампании.

Не обойтись и без настоящего украинского мяса. «Есть такая серая порода украинских коров — прекрасная, это эволюция волов», — напоминает «идеолог кулинарии», призывая возродить национальные традиции животноводства, упирающиеся рогами в седую индоевропейскую старину. Проблема лишь в том, что чистопородную серую разводили не ради стейков. Ее использовали как тягловую силу, чтобы тянуть возы, на смену которым пришли большевистские трактора. А вол — это кастрированный самец крупного рогатого скота, который уже не может участвовать в эволюционном процессе. И это должно быть известно каждому школьнику, не говоря уже о знатоках украинской истории и культуры.

Однако подобные идеи имели популярность задолго до рождения украинского шеф-повара. Нацистский биолог-антисемит Лутц Хек, друживший с Герингом и располагавший покровительством Гитлера, пытался вывести породу истинно-арийских коров, похожих на истребленного тура. Он разработал для этого специальную селекцию «вторичного одичания», чтобы сознательно архаизировать домашних животных. Но эксперимент окончился неудачей — в результате этой антиэволюции немцы получили громоздких, непропорционально сложенных и агрессивных животных.

Об этой истории сняли документальные фильмы: «В поисках арийской коровы» и «Юрские монстры Гитлера», с которыми стоило бы ознакомиться Евгению Клопотенко. Если эти ленты еще не запрещены в Украине как подрывная антифашистская агитация. «Сепарское пиво». В Украине декоммунизировали шампанское, колбасу и блины © otzovik.com

Впрочем, в украинском Кабмине займутся даже эволюцией волов, если чиновники увидят в этом перспективную тему для патриотического пиара. Так что когда-нибудь в стране вполне может появиться министерство еды, организованное для декоммунизации оккупационной советской кухни.

А блюда вроде шубы и оливье станут чем-то вроде символа протеста против безумных запретов, когда националисты заглядывают в тарелки своих сограждан, чтобы отцензурировать их меню.