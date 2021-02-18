Оппозиционному блогеру Анатолию Шарию объявлено подозрение в «государственной измене». Вскоре, надо полагать, последует официальный запрет «Партии Шария» - одной из наиболее ярких политических сил на Украине. Но это только часть общей картины

Политические репрессии на Украине стали настолько обыденными, что, по большому счёту, перестали вызывать общественный интерес. «Арестовали», «запретили», «закрыли» — если слышишь это годами и каждодневно, то острота восприятия притупляется. Тем более когда параллельно идёт могучий поток других, куда более сенсационных новостей…

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Андрея Портнова, в своих репрессиях действующая украинская власть активно использует инструментарий внесудебной расправы. «Власти применяют ее тремя ключевыми методами, — пишет Портнов в своём ТГ-канале. — Первая — это санкции, когда нужно быстро расправиться и дискредитировать. Второй — люстрация, когда нужно оперативно уничтожить политических оппонентов без правоохранительных и судебных процедур. Третий — радикалы, когда государство своим бездействием само контролирует банды и даёт им волю совершать внесудебные расправы с применением насилия».

Подобная практика полностью поддерживается западными державами и их полномочными представителями на Украине. В качестве подтверждающего данный тезис примера можно привести одобрительную реакцию на закрытие трёх оппозиционных телеканалов. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс написала в Twitter: «Я приветствую решительные действия президента Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб Украине. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа в Украине». В Facebook отреагировало канадское посольство: «Мы поддерживаем применение Украиной легальных механизмов для сохранения суверенитета, сохраняя свободу прессы». В Twitter посольства США отметили, что «США поддерживает усилия в противодействии злонамеренного влияния России». Далее последовали слова поддержки и на более высоком уровне.

Зеленский, в свою очередь, привёл подобные послания в соцсетях в качестве подтверждения «законности» его указа о запрете трёх оппозиционных каналов. Теперь, пожалуй, и суды на Украине не нужны — достаточно одобрительного или осуждающего твита из американского посольства. А то, что сам по себе указ, мягко выражаясь, весьма сомнительный с юридической точки зрения, уже никого не интересует — истоки легитимности действующей власти находятся вне Украины, а не в ее государственно-правовом поле.

Процесс, начатый с «третьего тура президентских выборов» 2004 года и антиконституционного переворота 2014 года, вполне закономерно привел страну к состоянию банановой республики, где не действуют законы, процветают коррупция и грабеж, а преследование несогласных поставлено на поток. Если мало действующих ограничений (вроде цензуры СМИ, списочных запретов книг/соцсетей/кинофильмов, арестов инакомыслящих), то на утверждение в Раду вносятся новые. Например, «об усилении ответственности за распространение тезисов вражеской пропаганды, которые подрывают обороноспособность Украины, боевой и патриотический дух украинцев».

Шарий как зеркало украинской деградации © Facebook, Анатолий Шарий Пётр Порошенко заявляет о недопустимости «когда врут, что на Украине гражданская война, когда врут, что у нас нет российской агрессии, когда поносят честь и достоинство военнослужащих ВСУ, распространяя фейки о их якобы военных преступлениях».

А то, что многочисленные преступления (мародёрство, пытки, убийства) задокументированы, в том числе и органами военной прокуратуры, оказывается, «фейк». «Фейк» и то, что в рамках неоднократных обменов военнопленными одних граждан Украины меняли на других. Видимо, «фейком» является и тот факт, что с «агрессором» полным ходом идёт масштабная и взаимовыгодная торговля, а дипотношения до сих пор не разорваны.

Вот и секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на запрос «Суспільного», проинформировал общественность, что в разрабатываемой в недрах СНБО «Стратегии кибербезопасности и информационной безопасности государства» предусматриваются меры (типа постановки на учёт в полиции) для тех, кто рискнет пользоваться социальной сетью «ВКонтакте». И тот же Данилов обвинил Украинскую Православную церковь в продвижении «идей так называемого "русского мира", оправдании российской агрессии против Украины, продвижении антиукраинских тезисов российской пропаганды».

Охотники за украинскими привидениями. Эта служба не опасна, не трудна © фрагмент советского плаката "Болтать - врагу помогать"

Издание также напоминает, вышеупомянутый секретарь СНБО Украины Алексей Данилов «анонсировал новые санкции против пятой колонны, а также уголовные дела». Автор радуется: «Остается надеяться, что это была не просто риторика для участия в политическом ток-шоу. Когда вслед за санкциями против активов начнут выдавать санкции на арест, это только подчеркнет серьезность намерений и необратимость процессов».

Характерно, какое «преступление» закрытых оппозиционных телеканалов господином Малко ставится им в особую вину: «Фыркали ядом на Майдан, назвали его государственным переворотом, безнаказанно характеризовали нашу войну на Востоке "гражданской" и плодили конспирологию про внешнее управление».

Собственно, опровержению этих вполне очевидных тезисов посвящено принятое Радой заявления к очередной годовщине Майдана. Какое идеальное попадание в стилистику Порошенко, какая искренняя обида за своих хозяев!

Стукачам из «Українського тиждня» переживать не стоит. Аресты и так идут почти ежедневно. Например, СБУ сообщает об аресте пенсионера-«террориста», который выставил в социальной сети красный флаг и признался, что хотел бы увидеть возвращение советской власти; в Харькове была задержана девушка, которую обвинили в модерировании оппозиционных ТГ-каналов; за призывы к миру арестован блогер Владимир Пряхин — ему инкриминируется выступление на круглом столе в Донецке в 2015 году; после интервью с Виктором Медведчуком начата проверка высказываний журналистки Алёны Березовский. «Информация по данной личности отрабатывается. Соответствующая правовая оценка ее высказываниям и действиям будет вскоре дана», — сообщают в пресс-службе СБУ. И так далее, и тому подобное.

«Сейчас приговоров вообще, не говоря уже об оправдательных, очень мало, единицы, — рассказывает в интервью YouTube-каналу «КРТ» украинский правозащитник Павел Волков. — Суть всех этих дел в том, что они сфабрикованы, они не могут за пять или семь лет довести дела до какого-либо приговора вообще… Всё равно приговор нужно выписывать, опираясь на существующее законодательство. А там, где объективно обвинение высосано из пальца, что можно написать в приговоре? Поэтому дела тянутся, меняются коллегии судей, болеют прокуроры и назначаются новые, и дело рассматривается заново». И так проходят месяцы, годы.

Лидер в шортиках. Астрологический портрет Анатолия Шария Пашинский, Грымчак; безнаказанными остались убийцы Бузины и Шеремета; и даже «рюкзаки Авакова» кажутся невинной шалостью на фоне предполагаемых хищений куратора «Большой стройки» Кирилла Тимошенко.

Но не говорите, что на Украине нет правосудия: 3 февраля Коломыйский суд приговорил к трехмесячному аресту женщину, которая из магазина «Копеечка» в Коломые похитила упаковку бритвы BIC Easy Flex и бритву Gilette MACH3 Start с одной сменной кассетой и двумя сменными кассетами (на общую сумму 309 гривен). Редкий украинский неонацист проводит столько времени за решёткой после многочисленных драк и разбоев. А на малой родине ныне действующего президента, в Кривом Роге, на аукцион арестованного имущества выставили женские трусы, изъятые у кого-то из подсудных должников (или должниц?): «Нижнее женское белье зеленого цвета с черным узором, фирма Bamboopidre, размер L». Стартовая цена лота 19 грн 41 коп.

Украинский закон суров, но справедлив — просто не ко всем, не всегда и не за всё. А кто говорит об этом слишком громко — тот «враг» украинского народа. Что уже и не требуется доказать.