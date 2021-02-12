Украинское правительство готово воевать с агрессорами до последнего украинца

Кабинет министров Украины официально запретил регистрировать российские вакцины против коронавируса. Об этом говорится в тексте постановления о государственной регистрации вакцин от COVID-19, который опубликован на сайте украинского правительства, и полностью исключает использование идеологически неправильных препаратов.

«Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и / или производство которых осуществлено в государстве, признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором, запрещается» — говорится в итоговой части этого документа, которому суждено войти в историю коронавирусной пандемии.

Это не преувеличение — ведь перед нами первый случай в мировой практике, когда государство запрещает применение доступного и эффективного препарата против ковида, действуя из соображений чисто политического характера. Да еще в ситуации, когда в распоряжении у правительства не имеется никаких альтернативных препаратов для антикоронавирусной вакцинации. А число заболевших украинцев продолжает постоянно расти. «Спутник V»: Запад испытал те же чувства, что и 60 лет назад © РИА Новости, Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

Этот запрет выглядит запредельным лицемерием в духе классической антиутопии Оруэлла, которая реализуется на практике в постмайдановской «Остазии». Почему нельзя закупать критически важную вакцину, которая могла бы спасти жизнь и здоровье граждан — если Украина имеет с Россией многомиллионный товарооборот, а украинские олигархи без проблем ведут с «агрессорами» свой бизнес? Ведь Киев приобретает «за поребриком» все, что угодно — от энергоносителей до картошки и сала. А разрыв связей с восточными соседями окончательно добил бы стагнирующую украинскую экономику.

«Надо было сразу газ, электроэнергию, уголь, и что там мы ещё покупаем в РФ на сорок миллиардов долларов запретить, чтобы уже не мучиться с этой неопределенностью. И трубу газовую перекрыть — а то получается, что деньги брать у агрессора за транзит его газа можно, а вакцину покупать нельзя. Где логика? А нет логики» — иронизирует по этому поводу на фейсбуке основатель Киевского независимого медиа-профсоюза Сергей Гузь.

Логики действительно нет. Ее заменяет публичная директива американского посольства, которое является одним из источников власти в стране победившего достоинства — наряду с упомянутыми олигархами и погромными отрядами ультраправых. Она была озвучена еще осенью, после того как министр здравоохранения Степанов обмолвился о возможности использования российской вакцины. И его тут же вызвали на профилактическую беседу с временной поверенной в делах США Кристиной Квин, преисполненной заботы о здоровье и безопасности украинцев.

Страна узнала о ее результатах из посольского аккаунта в твиттере. «Украина НЕ будет закупать российскую вакцину от Covid, которая не прошла клинических испытаний на безопасность — говорилось в этом сообщении, где слово «не» демонстративно выделили заглавными буквами, чтобы ни у кого не возникало на этот счет ни малейших сомнений. Ведь западные медиа проводили в те дни глобальную кампанию по дискредитации российской вакцины — ради ситуативных политических интересов США и в рамках конкурентной борьбы за рынки, которую проводят фармацевтические гиганты.

Этот скандальный твит, который засвидетельствовал унизительную зависимость украинского государства, определил линию поведения команды Зеленского. Она решительно отказалась от покупки вакцины «Спутник» — несмотря на то, что россияне коварно предлагали производить ее непосредственно на территории Украины, на базе одного из фармацевтических предприятий Харькова, обещая передать украинцам необходимые для этого технологии. А это позволило бы стране войти в престижный клуб производителей антикоронавирусных вакцин, ликвидируя зависимость от внешнего импорта. Не говоря уже о создании рабочих мест и налогах, которые совершенно не помешали бы страдающему от дефицита бюджету.

Однако эти инициативы так и не получили никаких результатов. Украинские чиновники послушно смотрят на Вашингтон, рассуждая о неэффективности и низком качестве российского препарата — хотя он успешно используется для массовой вакцинации, а список заинтересованных в «Спутнике» стран растет едва ли не каждый день. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель расточал комплименты центру имени Гамалеи, ссылаясь на публикацию в престижном научном журнале The Lancet. А Венгрия официально приступила к вакцинации «Спутником» — и уже ясно, что его будут использовать во многих странах Евросоюза, демонстрируя несостоятельность позиции украинского руководства.

Все это подстегнуло «партию войны», которая усилила давление на украинские власти. Патриотические блогеры-грантоеды призвали Зеленского запретить использование российской вакцины из соображений идеологического характера, цинично признавая ее реальную эффективность. Ведь евроатлантические ценности требуют воевать с агрессором до последнего украинца.

«Тот неловкий момент, когда ты уже набрался решимости, чтобы закрыть медчуковские каналы, но все еще не можешь произнести вслух, что украинцы не будут закупать вражескую вакцину не потому что она плохая и неэффективная (на самом деле хорошая и эффективная), а потому что она вражеская… Даже если российская вакцина окажется лучшей в мире, даже если ее признает ВОЗ, ее НЕЛЬЗЯ использовать. Не потому что она плохая, а потому что она РОССИЙСКАЯ. Качество вражеской вакцины значения не имеет» — с предельной откровенностью написала об этом пропагандистка Алена Яхно.

В итоге Банковая санкционировала фактический запрет «Спутника» — потому что интересы иностранных покровителей значат для власти всё, а интересы граждан традиционно остаются на самом последнем месте. Перспективы вакцинации населения остаются туманными — по мнению западных экспертов, Украина может начать ее последней в Европе. Однако туземная элита получит возможность привиться против ковида, не обращая внимание на проблемы простонародья. Ведь украинские СМИ писали о незаконных прививках, которые, по их словам, проводили в одной из частных столичных клиник.

Остальным придется ждать дальше — пока чиновники намекают, что проблема с ковидом рассосется сама собой, заявляя о блестящих успехах в борьбе с болезнью. Этот откровенный блеф порождает хроническое недоверие к власти, создавая почву для антипрививочных предрассудков. По данным опроса Research & Branding Group 57% украинцев не желают вакцинироваться даже в том случае, если вакцину дадут бесплатно — не доверяя конъюнктурным, непрозрачным и политически мотивированным действиям руководства, которое прославилось обманом собственных избирателей. Причем, подобные настроения играют на руку успешным реформаторам из Кабмина, которые пока что не могут обеспечить народ вакциной. Охотники за эпидемиями. Три украинца, которые спасали мир от болезней © Украина.Ру

Печальная, и даже трагическая история — однако она полностью отвечает логике социальных и политических процессов в постмайдановском Зазеркалье. В начале 2015 года украинские патриоты проводили в Харькове акцию под своеобразным лозунгом: «No balalayka, sputnik, babushka!» — требуя покончить с наследием оккупационной эпохи.

Сейчас можно констатировать — эта программа успешно выполнена. Украинские власти давно декоммунизировали авиакосмические заводы, а теперь оставили страну без вакцины под названием «Спутник», которая была создана за счет наработок советских лет. Что станет приговором для многих несчастных бабушек.