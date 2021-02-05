Решение господина Зеленского закрыть сразу несколько оппозиционных телеканалов, используя незаконные «санкции» против их владельца, вызвало широчайший общественный резонанс

Надо отметить, что с самой победы Евромайдана в 2014 году последовательно уничтожались оппозиционные Майдану издания и сайты, было запрещено российское телевещание в кабельных сетях, внесены в чёрные списки тысячи кинофильмов и книг, заблокированы неугодные социальные сети, некоторые журналисты прошли через аресты и тюрьмы, а иные — например, Игорь Гужва или Владимир Скачко — вынуждены были эмигрировать.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Разумеется, не все эти нападения носили политический характер, однако немалая их часть — именно атаки праворадикалов на журналистов неугодных СМИ. В своём сообщении об этой печальной статистике НСЖУ особо подчеркнул, что профессию журналистов делает опасной системная безнаказанность за преступления в отношении работников СМИ и атмосфера вражды, разжигаемая публичными лицами.

Но в целом общество свыклось с окружающим послемайданным миром — отчасти поскольку имело отдушину в виде трёх новостийных телеканалов холдинга Козака—Медведчука. При всей их уже ставшей привычной риторике про «страну-агрессора», «оккупированные территории» и одиозности некоторых телеведущих, украинский зритель всё-таки имел возможность выпустить пар недовольства вместе с оппозиционными политиками и экспертами в студии.

Но только верящие в «европейский выбор» Украины могли предполагать, что такой порядок вещей будет продолжаться вечно. Как только в результате чудовищной экономической политики рейтинги власти покатились вниз, борьба с инакомыслием вышла на новый уровень. В один день сразу три телеканала — «112», ZIK и NewsOne — были прихлопнуты, словно докучливые мухи, а полторы тысячи их сотрудников оказались на улице.

На Украине закрыли оппозиционные телеканалы: самые яркие цитаты Соня Кошкина, на которой места для нового клейма не осталось. — Гидра станет сопротивляться, конечно. Вопить про "свободу слова" и т.д. К которой они отношения не имеют. От слова "совсем". Пропагандисты хреновы».

Бывший активист промайданного проекта «Стоп цензуре!», а теперь высокооплачиваемый (более 3 миллионов гривен за прошлый год) чиновник «Укроборонпрома» Мустафа Найем: «Целиком и полностью поддерживаю санкции против телеканалов Виктора Медведчука. Мы — воюем. И мы в воюющей стране закрыли телеканалы человека, который открыто поддерживает страну-агрессора и считает виновным в аннексии Крыма и оккупации Донбасса кого угодно, но не того, кто несёт прямую и персональную ответственность за тысячи смертей наших солдат и мирных граждан». Себя, с чьего призыва к Майдану начался ползучий госпереворот 2014 года, Найем виноватым не считает.

Когда-то подручный Коломойского в его медиаимперии, а ныне министр культуры Александр Ткаченко: «Решение СНБО о санкциях в отношении трёх телеканалов, которые называют себя украинскими, давно зрело в обществе и в большинстве журналистского сообщества. <…> Этот кейс является исключительным, но своевременным. И не только из-за информационного терроризма и угрозе безопасности Украины этих инструментов пропаганды Кремля. Но и за массовых нарушений журналистских стандартов, фейков и манипуляций».

Что-то я не понял термина «информационный терроризм» — это очередное нововведение в украинский Уголовный кодекс? Какая-нибудь резонансная «манипуляция» доказана в суде? «Журналистские стандарты» уже определяет СНБО и лично Зеленский?

Эксперт: Зеленский не остановится на телеканалах © пресс-служба президента Украины

Борцы за «свободу слова» — они такие: суровые и безжалостные. Кстати, российским гражданам стоит присмотреться. Все вышеперечисленные персоны — видные борцы за «демократию» при президенте Викторе Януковиче. Однако захватив власть, активно выступали за подавление инакомыслия, в частности оппозиционных СМИ. Так что не слишком обольщайтесь «свободолюбивыми» витиями с «Эха Москвы» или «Дождя» — проверено Украиной.

В отличие от майданных пропагандистов и функционеров, руководитель профессионального сообщества — Национального союза журналистов Украины — Сергей Томиленко оперативно и четко дал оценку происходящего:

«Внесудебный внезапный запрет деятельности трех украинских телеканалов — чрезвычайная ситуация. Украинские журналисты, медиаменеджеры и собственники СМИ имеют право на свободу слова и на профессию. И несут за свою деятельность ответственность. Но ответственность в рамках Закона! Лишение БЕЗ СУДА многомиллионной аудитории доступа к украинским СМИ, запрет сотням журналистов и медийщиков права на профессию — это наступление на свободу слова…»

Естественно, тут же раздались голоса, что руководитель НСЖУ тоже не выражает мнения «прогрессивной» журналистской общественности. В частности, об этом заявила ещё один вчерашний борец «за свободу», а ныне руководитель очередного цензурного ведомства — Нацсовета по телевидению и радиовещанию — Ольга Герасимюк, и намекнула на новые чистки: «В этом году будут выборы руководства НСЖУ, и я очень надеюсь, что журналисты освежат, почистят свои ряды, поскольку от имени союза делаются заявления, которые носят абсолютно заангажированный политический характер».

Запрет на оппозиционные телеканалы как никогда чётко обнаружил прямую связь господина Зеленского, пропагандистов Майдана и подконтрольных государству неонацистов. Кроме медиамайданщиков, политику репрессий поддержал целый ряд «поборников свободы слова» из числа ультраправых: обвиняемый в убийстве писателя Олеся Бузины неонацист Андрей Медведько, один из лидеров «Нацкорпуса» Максим Жорин, основатель «Правого сектора»* Дмитрий Ярош. «Зеленский положительно удивил… — в частности, заявил пан Ярош. — Если надо будет помочь в деле защиты государства, говорите».

Неонацисты сразу осуществили целый ряд акций «прямого действия»: например, под Харьковом заблокировали автобус с активистами ОПЗЖ, которые намеревались выехать на акцию протеста в Киев, обклеили фасад помещения редакции телеканала NewsOne глумливыми листовками, атаковали редакцию телеканала «Наш», который осмелился поддержать гонимых коллег.

«Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Вспоминая о Зеленском, мы должны четко понимать, кто ему теперь друзья и союзники. Которые, впрочем, предадут Зеленского при первом же удобном случае — как и сам он предал своих избирателей.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.