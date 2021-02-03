Уничтожение оппозиционных медиа является прологом к полной ликвидации прав и свобод

В канун седьмой годовщины националистического переворота Украина просыпается в новой реальности — причем, это начинают осознавать даже аполитичные обыватели. Ликвидация сразу трех популярных оппозиционных телеканалов — 112-го канал, NewsOne и ZIK — которую санкционировал минувшей ночью президент Владимир Зеленский, сразу вызвала ассоциации со знаковыми событиями тридцатилетней давности, в августе 1991 года, когда советские граждане наблюдали за потухшими телеэкранами во время провалившегося выступления ГКЧП.

Общественное мнение однозначно расценивает такие действия как попытку установления диктатуры. И это не так далеко от истины — поскольку действия украинской власти являются прологом к полной ликвидации демократических прав и свобод.

Симптоматично, что Зеленский не может найти для своего цензурного акта сколько-нибудь благовидного объяснения. Поначалу он даже не пытался комментировать эти события для украинской аудитории, ограничившись англоязычным твитом для западного «обкома». «Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности» — рассказал американцам и европейцам Зеленский, дословно повторяя хорошо знакомую риторику своего предшественника Петра Порошенко. Законопроект «О медиа». Прощай, свобода слова © пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

Однако лицемерные сентенции в духе известного тезиса «свобода — это рабство» сразу же напомнили англоговорящей публике известную антиутопию Джорджа Оруэлла, о чем тут же написали под сообщением украинского президента. Неуклюжие оправдания власти не способны убедить практически никого, вызывая иронию даже у ее открытых сторонников, которые полагают, что Зеленский издевается над «врагами».

Все понимают — глава государства взял курс на максимальное ужесточение политического режима, которое не позволял себе никто из прежних украинских президентов. И это происходит вследствие неконтролируемого развития кризиса, стремительно уничтожающего рейтинг «слуги народа».

Почему же на самом деле отключили оппозиционные телеканалы? Потому что в Украине вновь растут коммунальные тарифы, на фоне обвального падения популярности президента. А 112-й канал, ZIK и NewsOne регулярно освещали эту неприятную для «слуг народа» динамику во время своих эфиров. Потому что оппозиционные СМИ критиковали коррупционные махинации на распиаренном президентском проекте «Большая стройка». И говорили о том, что государство полностью провалило борьбу с пандемией коронавируса, умудряясь сокращать на ее фоне «нерентабельные» диспансеры и больницы.

«Кремлевская агентура» в неблагонадежных масс-медиа рассказывала о невыполненных обещаниях «слуг народа», которые банально обманули понадеявшихся на них избирателей. Она напоминала про законченную войну, позорную дискриминацию русского языка, безнаказанный беспредел ультраправых и продолжение антисоциального курса действующей украинской власти, сумевшей превзойти на этой стезе самого Порошенко.

Наконец, «враги народа» с оппозиционных телеканалов рассказывали о том, что страна находится под унизительным внешним управлением. До такой степени, что украинцев оставили без доступных и бесплатных прививок против ковида — после того, как американская дипломатка вызвала к себе на ковер руководителя украинского Минздрава, потребовав отказаться от российского «Спутника». И это вызывало понятные чувства у простых украинцев, которые понимают, что их страна рискует пройти прививочную кампанию последней в Европе, с бессмысленными человеческими потерями, которых вполне можно было бы избежать.

Банковая не могла найти на эту критику никакого вразумительного ответа. Больше того, партия «Слуга народа» считала работу оппозиционных СМИ основной причиной падения своих рейтингов — хотя люди сами, без всяких телеканалов, видели новые космические суммы в своих платежках. Массовые протесты против новых коммунальных тарифов, которые проходят сегодня буквально по всей стране, не на шутку испугали администрацию президента Зеленского — потому что они показывают всю степень общественного недовольства политикой государства. Как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, антитарифные акции поддерживают более 90% украинцев, более половины жителей Украины выступают за роспуск правительства и парламента, а 47% респондентов отказывают в доверии самому президенту. И эти настроения никак нельзя списать на медведчуковскую пропаганду.

В этих условиях Зеленскому остается только одно — уйти в отставку, признав провал невыполненных обещаний перед народом, или стараться удержать власть, не обращая внимания на общественное мнение, конституцию и законность. Несостоявшийся Голобородько явно выбирает второе. Достаточно сказать, что решение об уничтожении оппозиционных телеканалов не обсуждалось прошлой ночью даже для вида. Его не только не рассматривали в суде и парламенте — подписавших санкции членов Совбеза тоже поставили перед фактом, предлагая подмахнуть готовую резолюцию.

«Как такового заседания СНБО не было — членам СНБО позвонили из Офиса президента и пригласили их на Банковую, на 4-й этаж. Каждому выдали папку с документами, чтобы члены СНБО расписались, обсуждения не было. Президент Владимир Зеленский своей позиции по этому поводу членам СНБО не высказывал. Следующие шаги в отношении санкций членам СНБО не сообщали» — пишет об этом киевский журналист Вячеслав Чечило.

Можно не сомневаться — дальнейшие события будут развиваться в той же логике беззакония, цензуры и произвола. Украинские власти попытаются выдавить запрещенные каналы из интернета, удалив их ютуб-каналы с помощью своих западных покровителей. Оппозиционные сайты и блогеры — прежде всего, Страна.ua и Анатолий Шарий — также станут объектами очередных системных атак и санкций. Одновременно усиливается прямое силовое давление против инакомыслящих диссидентов — представители одиозных ультраправых организаций уже сейчас открыто кошмарят представителей робкой и травоядной ОПЗЖ, угрожая расправой депутатам и журналистам. И все это освящается поддержкой украинских либералов, которые горячо приветствуют тотальную зачистку политической оппозиции. Министр культуры Украины попросит у YouTube блокировать запрещенные каналы © CC0, Pixabay

Мы наблюдаем сейчас начало скатывания в пелевинскую «демократуру» — новую реальность с имитацией демократического процесса, где больше не будет места публично озвученному альтернативному мнению. Украина идет здесь в русле глобальных тенденций, которые ярко обозначились во внутренней политике США — и, вместе с тем, служит своеобразным полигоном для обкатки новых методов тоталитарного принуждения и контроля. Все это приведет к самым трагическим последствиям для страны, открывая путь к массовым политическим репрессиям, провоцируя новое обострение военных конфликтов.

А украинские избиратели лишний раз убедятся в том, что их интересы не значат для постмайдановских политиков практически ничего. И государство намерено затыкать недовольным рты, вырывая из них последние куски опять подорожавшего хлеба.