Дональд Трамп покинул Белый дом. Но остался открытым вопрос: навсегда ли?

Вопреки мнению различных конспирологов, Дональд Трамп не стал баррикадироваться в Белом доме. Вместо этого он покинул Вашингтон и отправился в свою флоридскую резиденцию Мар-а-Лаго.

И теперь вопрос, чем станет эта резиденция для Трампа: островом Эльба или островом Святой Елены? Временным местом ссылки, откуда он вернется в большую политику в ходе президентской кампании-2024 (а возможно, и во время промежуточных выборов в Конгресс в 2022 году)? Или все-таки последним пристанищем для его амбиций?

Либеральные СМИ пишут, что с Трампом покончено, что политического будущего у него нет.

«Он лишен президентских полномочий, он больше не звучит через социальные медиа, перед ним стоят серьезнейшие вызовы — как юридического, так и финансового характера», — указывает BBC.

И прежде всего, конечно, импичмент по обвинению в попытке мятежа.

Не важно, что Трамп уже не президент, — демократы все равно хотят протащить эту процедуру через Сенат. Ведь одобренный импичмент не позволит Трампу в дальнейшем участвовать в выборах.

К сожалению демократов, шансы на то, что эта процедура завершится для них успешно, крайне невелики. Чтобы импичмент прошел через Сенат, путчистам (а демократов, сфальсифицировавших выборы, по-другому назвать нельзя) нужно 17 республиканских «тушек».

Да, процесс тушкования постепенно идет, и якобы некоторые республиканцы в частных беседах уверяют, что готовы поддержать импичмент, однако, как сокрушаются либералы, голосов у них недостаточно. Да, еще надеются договориться со скептиками в конце января — начале февраля.

Аккурат к этому времени в Сенате пройдут слушания по важнейшим назначениям в команду Байдена, и его сторонники, по всей видимости, постараются умаслить республиканских випов нужными кандидатурами. Однако шансы на такой сценарий минимальны.

Каждый республиканец, проголосовавший против Трампа, стреляет в ногу Республиканской партии, а также в голову своей собственной политической карьеры. Трамп ушёл, а импичмент остался © REUTERS, Jim Bourg

В первую очередь потому, что если процедура импичмента пройдет до конца, то она возведет обвинение в госперевороте из риторики демократов в официальную, закрепленную законом данность. А значит, у демократов будет возможность выкинуть из Конгресса всех бывших сторонников президента, просто сомневавшихся в итогах выборов и просто тех, кто поддерживал в чем-то Трампа, выкинуть по 14-й поправке к Конституции США (как людей, участвовавших в мятеже или оказавших помощь мятежникам).

Но даже если демократы смилуются над предателями, их накажут республиканские избиратели, львиная доля которых все еще поддерживает Трампа и вряд ли выберет на праймериз тех, кто втыкал ножи импичмента в спину их кумира.

Ну или накажет лично Трамп. По слухам (которые, конечно, опровергаются), он хочет создать новую политическую силу — Патриотическую партию. И для республиканцев это станет катастрофой.

Даже если партия не взлетит до уровня Сената или Палаты представителей, то она отъест у республиканских кандидатов голоса. А демографические тенденции и особенности выборной системы (где общее голосование проходит в один тур) таковы, что потеря даже нескольких процентов голосов приведет к тому, что республиканцы будут находиться в постоянном меньшинстве в Конгрессе и смотреть на Белый дом лишь из-за оградки.

Именно поэтому они не хотят злить ни бывшего президента, ни нынешних своих избирателей. И голосовать за импичмент, скорее всего, не будут. А объяснят свой отказ не карьерными хотелками или симпатиями к Трампу (это сейчас в вашингтонском истеблишменте не комильфо), а процедурными моментами.

Например, бессмысленностью и неконституционностью объявления импичмента простому гражданину (каковым Трамп стал после инаугурации Байдена).

Даже если импичмент провалится, демократы все равно будут преследовать Трампа. Атаковать его бизнес-структуры, запускать различные судебные дела. И дело тут не в какой-то рациональности, а в инстинкте — леволиберальная публика хочет стереть антихриста Трампа в порошок. Возможно, даже его попытаются посадить. Слободчук объяснил, зачем демократам импичмент Трампа © REUTERS, Tom Brenner

Собственно, список вызовов и потенциальных причин для посадки действительно внушает обывателю шок и трепет.

Однако это только на первый взгляд. Если руководство Демократической партии не посадит своих леваков на поводок, то этот крестовый поход закончится для демократов весьма печально.

Ведь если Трампа действительно посадят или, того хуже, он еще и умрет в тюрьме, то бывший президент и его идеология обретут ореол святости для десятков миллионов республиканцев. Это не только окончательно уничтожит все шансы на восстановление двухпартийного консенсуса в США, но и приведет к победе на республиканских праймериз (или же на общих выборах в случае, если демократы продолжат свою войну против американских ценностей) ультратрамписта.

Человека с еще более правыми взглядами, чем Трамп.

Если же преследование Трампа ни к чему не приведет, то демократы всего лишь отделаются бесплатным пиаром Дональда Фредовича, так нужным ему и его сторонникам для успешного участия на выборах в Конгресс в 2022 году.

Ну а затем (если будет позволять здоровье) и на президентских в 2024-м.

Эштон Катчер рассказал, как Зеленский жаловался ему на Трампа © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

Во-первых, оставить Трампа в покое. Прекратить судебные преследования, бесконечные полоскания в СМИ. Грубо говоря, объявить ему облегченный вариант «проклятья памяти».

Во-вторых, прекратить преследования его сторонников и попытаться наладить отношения с Республиканской партией. Не только теми ее представителями, которые сидят в Вашингтоне и уже являются частью «глубинного государства», но и молодыми политиками, а также активистами уровня штатов.

Наконец, в-третьих, прекратить ультралиберальный крестовый поход против традиционных американских ценностей и придерживающегося их белого населения (особенно юга). Не разъединять Соединенные Штаты, не толкать в объятья трампистов десятки миллионов человек, которых либералы делают чужими в их собственной стране.

Простейшие компоненты, но абсолютно неприемлемые для леволиберальной секты, которая захватила контроль над Демократической партией и Соединенными Штатами. А значит, Мар-а-Лаго все-таки больше сейчас напоминает Эльбу.

Автор — доцент Финансового университета