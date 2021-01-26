Облик Юлии Владимировны Тимошенко — это не просто внешний вид женщины, это прежде всего ее политическая визитная карточка. Как говорят люди, хорошо знающие ее привычки, каждое изменение имиджа и стилистики означает, что лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина» готовится брать новые политические высоты или, по крайней мере, намерена продолжать борьбу с новыми силами. Папарацци подловили: Тимошенко переписывалась с «Ермаком» и поздравляла Зеленского © Facebook, Юлія Тимошенко

На сей раз Тимошенко поразила всех. 25 января она появилась в Верховной раде и выступила на брифинге. Произошедшие с нею перемены казались разительными. Она невероятно помолодела, на коже 60-летней женщины не было ни единой морщины. Ей сделали новую укладку и перекрасили волосы. Их завили в локоны, сделали прикорневой объем, закрепив сзади прикорневые пряди. Трехцветное обтягивающее платье с преобладанием белого дополняло картину. Кроме того, впервые за долгое время она вышла на публику без очков. Юлия Владимировна выглядела романтично и элегантно, однако все же новоприобретенная молодость казалась не слишком естественной.

Впрочем, экс-премьера это, похоже, не слишком волнует. Посредством пластических операций и специальных уколов омолаживалась она неоднократно, а уж стиль меняла и вовсе бессчетное количество раз. Еще не так давно она держалась образа строгой учительницы в очках и с собранными на голове распрямленными волосами. Политолог Руслан Бортник считает, что это могло быть заявкой на новое премьерство: дескать, она знает, что такое порядок, любит и готова наводить его, а также предпочитает действовать по строгим правилам. Но ей так и не предложили стать главой правительства, что было абсолютно предсказуемо.

О чем публике должна рассказать новая весенняя свежесть Юлии Владимировны. Ее политический путь сложно назвать триумфальным. До сих пор многие ее политические оппоненты называют предательством национальных интересов Украины договор между Юлией Тимошенко и Владимиром Путиным о поставках газа. А в 2011 году Киевский суд приговорил ее к 7 годам заключения за этот контракт. Правда, всего срока она не отсидела, после государственного переворота ее выпустили на свободу, и она вновь оказалась действующим политическим игроком, избравшись в Верховную Раду.

Никаких новых политических идей у нее нет, она отчаянно критикует команду Зеленского, утверждая, что та проводит политику геноцида по отношению к украинскому народу, а «Батькивщина» — партия умеренного националистического направления. Опубликованные 22 января результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), дают ей в рейтинге популярности третье место с 11,8%. Самая ошеломляющая цифра — рейтинг Зеленского, опустившийся до 19%. Такое падение популярности действительно открывает украинским политикам значительную свободу маневра. Если рейтинг президента будет катиться вниз с такой же скоростью, то речь вполне может пойти о досрочных президентских и парламентских выборах. «Тимошенко в топе»: соцсети о смене имиджа лидера «Батькивщины» © ba.org.ua

Снижение электоральной поддержки главы государства и его партии в начале года стало итогом повышения тарифов на коммуналку. По всей Украине люди стали выходить на улицы, а в некоторых местах перекрывать дороги. Правительство не отыграло цены назад, как это было сделано год назад. В результате правящая команда стала объектом народной ненависти. Украинские граждане и с прошлыми тарифами не в состоянии были справиться, а уж новые оказались вовсе неподъемными.

В условиях такой политической турбулентности, наверное, есть смысл обнажить топор войны. И возможно, Тимошенко именно это и сделала, отметив очередной рубеж сменой имиджа. Однако мягкость ее нового облика как-то не очень вяжется с воинственными намерениями. На фурию сейчас она совсем не похожа. Впрочем, полагаю, что Юлия Владимировна недолго будет держать публику в неведении. В ближайшее время она приступит к реализации какой-то новой стратегии политической борьбы.