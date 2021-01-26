Резолюция об импичменте Трампу поступила в сенат Конгресса США. Это значит, что демократы не прислушались к призывам республиканцев «жить дружно» и вернуться в нормальный режим двухпартийного взаимодействия

Можно сколько угодно рассуждать о том, что они хотят добить Трампа, чтобы неповадно было другим выступать против системы, и что они просто пытаются отомстить ему за личный испуг. Они действительно порядочно испугались, когда поняли, что Трамп таки избирается на второй срок и преемственность президентов-консерваторов может сохраниться и после него. Лево-либеральная элита, будучи отлучённой от власти, засыхает и чахнет очень быстро. Однако в сухом остатке действия демократов ставят в тупик (перед выбором между плохим и худшим) Республиканскую партию в целом.

Значительная часть традиционной республиканской элиты и сама бы не против избавиться от Трампа. Но они сделали ставку на то, что «дедушка старенький», ему 74 года, к следующим выборам он подойдёт в возрасте сегодняшнего Байдена. За это время много воды утечёт. Будучи отлучённым от СМИ, находясь под постоянным жёстким политическим давлением, приправленным судебными исками по разным поводам, Трамп должен был бы потерять значительную часть поддержки. Республиканцы попытались бы найти в своей среде «молодого-популярного» политика в качестве замены Трампу раскрутить его и переключить на восходящую звезду большую часть трамповского электората.

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Но демократам уже не нужен двухпартийный консенсус. Они захватили власть и пытаются выстроить жёсткую тоталитарную однопартийную систему. На содержание двух партий-близнецов у США банально не хватает ресурса, это очень дорогое удовольствие. Пытаясь продавить импичмент Тармпу, демократы ставят коллаборационистское большинство республиканской элиты перед тяжёлым выбором.

Чтобы импичмент прошёл, необходимо, чтобы за него проголосовали минимум 17 сенаторов-республиканцев. Демократы, пользуясь монопольным контролем над СМИ, наращивают давление, объясняя, что каждый ответственный политик должен отринуть партийные пристрастия и подвергнуть остракизму президента, который «спровоцировал мятеж». Республиканцы знают, что Трамп прав и выборы фальсифицированы (причём не только президентские но и выборы некоторых сенаторов). Они знают, что импичмент надуман. Они понимают, что если сейчас пройдёт с Трампом, то потом можно будет так «побеждать» на выборах (хоть в сенат, хоть в палату представителей, хоть губернаторских) любого из них.

Тем не менее, они готовы сдаться, пожертвовать эпатажным Трампом и начать встраиваться в новую реальность. Но для этого им надо сохранить контроль над своими избирателями, а избиратели (90%) за Трампа и явное предательство не простят. Так что, с одной стороны, демократы, угрожающие кампанией политической травли каждому, кто поддержит Трампа (причём эта кампания совсем не безобидна — дело может дойти до тюрьмы по надуманному делу или даже до убийства или «самоубийства»). С другой стороны, собственные избиратели, которые могут просто оставить республиканскую элиту без голосов, после чего они не будут нужны демократам даже как младшие политические партнёры, подыгрывающие старшим товарищам.

Сенат США приступает к рассмотрению вопроса об импичменте Трампа © REUTERS, Carlos Barria

Если сенаторы-республиканцы не дают голосов за импичмент Трампа, их начинают травить как «врагов народа» и «изменников родины», «продавшихся Кремлю». Если голосуют, политическое влияние их партии моментально множится на ноль, и редкий республиканец сможет выиграть хоть какие-то выборы (демократам даже к фальсификациям прибегать не придётся).

Вроде бы хороший ход, но проблема демократов в том и заключается, что они всегда хотят всего и сразу, действуют прямолинейно, прибегая в основном к силовому давлению. Представление о политическом манёвре у них отсутствует начисто, а просчёт вариантов, кроме тех, которые они приняли за основу своего плана, никогда не ведётся.

Именно по этой причине демократы, обладая в те годы абсолютным превосходством над своими геополитическими оппонентами (Россией и Китаем), понесли ряд чувствительных внешнеполитических поражений между 2008 и 2016 годами (Грузия, Крым, Сирия, Гонконг, Иран, КНДР), которые в результате вылились в стратегический внешнеполитический провал и утрату США глобальной гегемонии.

Вот и сейчас они сосредоточены исключительно на добивании республиканцев, которые и так готовы капитулировать, но «с почётом», и абсолютно не просчитывают ситуацию после того, как их план сработает. А ведь он может и не сработать.

Для начала республиканцы могут сплотиться перед лицом общей опасности и отказаться сдавать Трампа. Проигрыш демократами голосования по импичменту в сенате выводит Трампа из-под обвинений в попытке переворота, а вынужденное сплочение вокруг него республиканцев позволяет вернуть лидерство проигравшей, но пока далеко не уничтоженной партии. Вкупе с нарастающей радикализацией американского общества это угрожает ещё не укрепившим свою власть демократам контрпереворотом, которого они так боятся, что до сих пор держат в Вашингтоне и других крупных городах тысячи национальных гвардейцев.

Но ещё более непредсказуемой и опасной ситуация становится, если импичмент Трампу удаётся. Десятки миллионов избирателей остаются без партии (они не простят республиканцам повторное неприкрытое предательство) и без очевидного лидера. В рамках системы Трамп больше не может куда бы то ни было баллотироваться, а значит, ему нужна замена.

Сам Трамп — политик хоть и эпатажный, но достаточно умеренный, старающийся избегать резких решений и сознательно не пошедший на полноценный силовой конфликт с демократами, чтобы не разрушать страну. Если он останется в рамках Республиканской партии, его дополнительно будет сдерживать склонная к компромиссу с демократами республиканская элита. Если же ни Трампа, ни республиканцев в политике не останется, возникнет запрос на новых лидеров. Поскольку это будет запрос десятков миллионов избирателей, трудно предположить, что он не будет удовлетворён. В таких случаях лидеры всегда находятся.

Эти лидеры должны быть значительно более радикальны, чем нынешний Трамп, чтобы соответствовать возрастающему радикализму своего электората. Избиратели Трампа однозначно воспримут его отлучение от политики и предательство республиканцев как неспособность системы удовлетворить их политический запрос и начнут действовать (поначалу стихийно) на разрушение системы.

Фактически демократы вновь разжигают гражданскую войну, скатывание в которую удалось притормозить (но не остановить) за счёт умеренности и самоотречения Трампа. Безусловно, они могут рассчитывать на то, что, контролируя рычаги государственной власти и выступая против дезорганизованного противника, они эту войну быстро выиграют и тем самым укрепят свои позиции.

Слободчук объяснил, зачем демократам импичмент Трампа © REUTERS, Tom Brenner

США и так серьёзно ослабли и подрастеряли авторитет. Но демократы с упорством, достойным лучшего применения, продолжают вести их к обрыву. Отказ от политического манёвра и компромисса уже привёл их к внешнеполитической и внутриполитической катастрофе, что и вылилось в необходимость силового захвата власти (иначе победа над трампизмом становилась проблематичной). Тем не менее, политика силового давления в исполнении демократов продолжается и является безальтернативной. Соответственно, можно предположить, что и результаты будут соответствующими, как внутри страны, так и за её пределами.