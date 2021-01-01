Так, нынешний премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предрекает, что в следующем году рост национальной экономики составит до 5%. Звучит оптимистично. При этом международное рейтинговое агентство Fitch предполагает, что по окончательным результатам истекшего года экономика Украины упадёт на 6,5%, а в 2021 и 2022 годах восстановительный рост экономики составит всего 3,8% и 3,5%. То есть реального роста — по сравнению с предыдущим — в наступившем году ждать не приходится.
Иные эксперты отмечают, что падение коснулось наиболее важной части экономики — реального производства: в частности, легкая промышленность упала на 9,0%, металлургия — на 10,2%, машиностроение — 19,9%. За 11 месяцев 2020 г. значительно сократилось и сельхозпроизводство (на 12,4%), а объёмы грузовых перевозок — на 15,1%. То есть с 2014 года продолжается планомерное уничтожение реального производства — экономической основы истинной государственности.
Бюджет становится всё более зависим от финансовых спекуляций (типа пирамиды ОВГЗ) и иностранной финансовой помощи, которая обставляется огромным количеством политических требований. При этом на выплату и обслуживание госдолга в наступившем году Украина потратит до 58% расходной части бюджета. Предполагать, что данный порядок вещей вскоре изменится, — верх оптимизма. Следовательно, и рост благосостояния основной массы граждан Украины маловероятен, а с учетом продолжающегося роста тарифов (например, снова растут в цене электроэнергия и газ) фактически невозможен.
Далее: главной проблемой внутренней политики Украины является конфликт на Донбассе, но и здесь поводов для оптимизма мало. Воинственные заявления господина Зеленского на фоне непрекращающейся активности «партии войны», поддержка милитаристских усилий режима со стороны «западных партнёров», провозглашение России стратегическим противником НАТО и Соединённых Штатов, полный контроль украинской армии, спецслужб и госаппарата западными «кураторами» — всё это даёт основание предположить, что украинский плацдарм будет активно задействован в новом витке геополитического противостояния.
Подобное развитие событий не несёт ничего хорошего ни для мирных жителей в зоне конфликта, ни для рядовых военнослужащих ВСУ, ни для государства в целом — изнурительный конфликт по-прежнему будет истощать и так скудные ресурсы украинского государства.
И жизнь на остальной территории Украины краше тоже не станет. «Украина обогнала большинство стран ЕС по стоимости электроэнергии. И если у нас средняя стоимость 1 мегаватт составляет 40 €, в Европе в среднем — 24 €, — подводит неутешительные итоги года политобозреватель Елена Маркосян. — За газ мы платим больше всех своих европейских соседей. Мы покупаем его у своего же государства по 226 $ за тыс кубометров, в то время как в Голландии могли бы брать его по 150$, если уж так коробит от возможности купить его в РФ. <…> Граждане Украины стали потреблять на 6,5% меньше молочных продуктов, на 16,7% рыбы, на 3,5% фруктов и ягод, на 6,4% овощей».
Накладываемые пандемией ограничения будут продолжаться дольше — по причине политически мотивированного нежелания властей сделать общедоступной российскую вакцину (хотя «Спутник-V» возможно производить и на Украине). Министр иностранных дел Украины даже договорился до того, что российская вакцина, цитирую, «гибридное оружие России против Украины».
Усиливается и дискриминация по языковому признаку (с середины января вступают в силу новые ограничения на право использовать родной язык в общественной сфере), что также добавляет политического напряжения в жизнь страны. Продолжается разгул преступности, который подхлестывается тысячами возвращающихся из зоны АТО вооружённых неадекватов и расплодившимися неонацистскими группировками (при активном участии украинских спецслужб в «крышевании» их деятельности). Убийцы гуляют на свободе, зато за шапку-ушанку с красноармейской звездой ныне можно получить до пяти лет лишения свободы…
Подобных примеров и рассуждений можно приводить ещё великое множество, однако наш человек по сути своей оптимист, и это прекрасное качество. Вера в лучшее помогает выжить, переждать, перетерпеть. И позитивные изменения теоретически тоже возможны — через экономический или военный крах режима, серьёзное вмешательство внешних игроков, всеобщие досрочные выборы с полным разгромом на них промайданных сил, пришествие доброжелательно настроенных инопланетян и прочие радикальные варианты вразумления «майдана головного мозга».
На данный момент полностью понятно лишь одно: пока «эти» находятся у власти, ничего в лучшую сторону измениться не может, как оно уже не изменилось за прошедшие семь лет. «Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы, а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит им одним», — писал Салтыков-Щедрин. Наши доморощенные идиоты не лучше и не хуже описанных классиком, хотя и не менее опасны. Их дуболомное влияние и определит будущее Украины в наступившем 2021 году со всеми вышеизложенными последствиями.
А пока они с упорством слабоумных сражаются с российской вакциной и со сказочным Дедом Морозом (который, по мнению юриста-«патриота» Сергея Рябенко, создан для сокрытия сталинских репрессий), займитесь приятным и не только новогодним: здоровьем, детьми и любовью. Здоровьем — чтобы физически их пережить, детьми — чтобы не росли идиотами, любовью — потому что она превозмогает все горести. Чего всем искренне и желаю в наступившем Новом году! Всегда Ваш, автор