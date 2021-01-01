Наступивший новый год - всегда время подведения итогов и прогнозов на будущее. В случае Украины прогноз определяется «точкой сидения» каждого эксперта, симпатизирующего либо критически оценивающего существующий на Украине постмайданный режим

Так, нынешний премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предрекает, что в следующем году рост национальной экономики составит до 5%. Звучит оптимистично. При этом международное рейтинговое агентство Fitch предполагает, что по окончательным результатам истекшего года экономика Украины упадёт на 6,5%, а в 2021 и 2022 годах восстановительный рост экономики составит всего 3,8% и 3,5%. То есть реального роста — по сравнению с предыдущим — в наступившем году ждать не приходится.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Бюджет становится всё более зависим от финансовых спекуляций (типа пирамиды ОВГЗ) и иностранной финансовой помощи, которая обставляется огромным количеством политических требований. При этом на выплату и обслуживание госдолга в наступившем году Украина потратит до 58% расходной части бюджета. Предполагать, что данный порядок вещей вскоре изменится, — верх оптимизма. Следовательно, и рост благосостояния основной массы граждан Украины маловероятен, а с учетом продолжающегося роста тарифов (например, снова растут в цене электроэнергия и газ) фактически невозможен.

Далее: главной проблемой внутренней политики Украины является конфликт на Донбассе, но и здесь поводов для оптимизма мало. Воинственные заявления господина Зеленского на фоне непрекращающейся активности «партии войны», поддержка милитаристских усилий режима со стороны «западных партнёров», провозглашение России стратегическим противником НАТО и Соединённых Штатов, полный контроль украинской армии, спецслужб и госаппарата западными «кураторами» — всё это даёт основание предположить, что украинский плацдарм будет активно задействован в новом витке геополитического противостояния.

Подобное развитие событий не несёт ничего хорошего ни для мирных жителей в зоне конфликта, ни для рядовых военнослужащих ВСУ, ни для государства в целом — изнурительный конфликт по-прежнему будет истощать и так скудные ресурсы украинского государства.

Астролог предрек рождение нового спасителя в 2021 году Елена Маркосян. — За газ мы платим больше всех своих европейских соседей. Мы покупаем его у своего же государства по 226 $ за тыс кубометров, в то время как в Голландии могли бы брать его по 150$, если уж так коробит от возможности купить его в РФ. <…> Граждане Украины стали потреблять на 6,5% меньше молочных продуктов, на 16,7% рыбы, на 3,5% фруктов и ягод, на 6,4% овощей».

Накладываемые пандемией ограничения будут продолжаться дольше — по причине политически мотивированного нежелания властей сделать общедоступной российскую вакцину (хотя «Спутник-V» возможно производить и на Украине). Министр иностранных дел Украины даже договорился до того, что российская вакцина, цитирую, «гибридное оружие России против Украины».

Усиливается и дискриминация по языковому признаку (с середины января вступают в силу новые ограничения на право использовать родной язык в общественной сфере), что также добавляет политического напряжения в жизнь страны. Продолжается разгул преступности, который подхлестывается тысячами возвращающихся из зоны АТО вооружённых неадекватов и расплодившимися неонацистскими группировками (при активном участии украинских спецслужб в «крышевании» их деятельности). Убийцы гуляют на свободе, зато за шапку-ушанку с красноармейской звездой ныне можно получить до пяти лет лишения свободы…

«Вплоть до перевыборов»: таролог предрекла Украине новый Майдан © CC0, Pixabay

На данный момент полностью понятно лишь одно: пока «эти» находятся у власти, ничего в лучшую сторону измениться не может, как оно уже не изменилось за прошедшие семь лет. «Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы, а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит им одним», — писал Салтыков-Щедрин. Наши доморощенные идиоты не лучше и не хуже описанных классиком, хотя и не менее опасны. Их дуболомное влияние и определит будущее Украины в наступившем 2021 году со всеми вышеизложенными последствиями.

А пока они с упорством слабоумных сражаются с российской вакциной и со сказочным Дедом Морозом (который, по мнению юриста-«патриота» Сергея Рябенко, создан для сокрытия сталинских репрессий), займитесь приятным и не только новогодним: здоровьем, детьми и любовью. Здоровьем — чтобы физически их пережить, детьми — чтобы не росли идиотами, любовью — потому что она превозмогает все горести. Чего всем искренне и желаю в наступившем Новом году! Всегда Ваш, автор