Александр Лукашенко обвинил Украину в том, что она поставляет оружие для совершения терактов на территории Белоруссии. Вопрос теперь в том, чем Батька на это ответит?

Доставку заказывали?

От скандала к скандалу — именно в этом направлении развиваются сейчас отношения между Минском и Киевом. Не успела отгреметь история вокруг пособничества санкциям (по словам белорусского президента Александра Лукашенко, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со своим германским визави призывал «душить» Белоруссию экономическими санкциями) как настала очередь пособничества террористам.

Власти Белоруссии заявили об аресте террористической группы под руководством оппозиционера Николая Автуховича, которая, по мнению Лукашенко, «тоннами» ввозила оружие «через Украину» и «на том и погорела». В Минске уверены, что с помощью этого оружия оппозиция планировала совершить серию терактов в республике на новогодних праздниках. Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов

Киев на все эти претензии (Лукашенко прямо не заявил, но весьма прозрачно намекнул о причастности украинских властей к этому оружейному потоку) отреагировал весьма жестко. «Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности, мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа», — заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко и добавил, что его государство осуждает терроризм во всех формах.

И звучит это, конечно, смешно — мастера по части запугивания своего народа и организации терактов против него (расстрел Майдана снайперами, убийство политических оппонентов, артиллерийские обстрелы и экономическая блокада ДНР и ЛНР а также действия против жителей Крыма, которых в Киеве считают украинскими гражданами) обвиняют в этих грехах дилетантов и самоучек. Корона белорусской империи © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

Дубль два?

Впрочем, кому-то может показаться, что в споре между майданутыми и Лукашенко правда сейчас на стороне первых. Что у Батьки очередной приступ политической паранойи — ровно такой, который случился в конце июля, когда Лукашенко взял в заложники российских граждан и назвал их группой террористов, целью которых является дестабилизация ситуации в республике. То есть тогда был российский терроризм — а сейчас в связи с изменившейся конъюнктурой он стал украинским.

Возможно оно и так — однако между историей с «вагнеровцами» и нынешним спонсированием белорусских террористов из Украины есть огромная разница. И дело тут не в конъюнктуре, а в интересах.

Россия не заинтересована в дестабилизации ситуации в Белоруссии потому, что — в отличие от ряда других соседей — не гадит у себя дома. Белоруссия — часть Союзного государства, партнер РФ по ОДКБ и Евразийской интеграции. Да, Лукашенко не сахар и не является для Москвы надежным партнером. Да, если бы у России был бы безопасный и надежный способ его заменить, она бы это сделала.

Но устраивать ради этого революции и массовые теракты в Белоруссии Россия не собирается. Кремль — принципиальный противник любых революционных потрясений у себя на периферии и тем более в интегрированных с Россией государствах, ведь все революции (в отличие от эволюций) ведут если уж не к майданам, то от терний к терниям, и лечить пострадавших от сих походов общества и экономики потом приходится Москве. Политолог объяснил, почему постсоветские элиты не делают ставку на Россию © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Зараза должна распространяться

А вот Украина — другое дело. Уничтожившие свое государство (а точнее превратившие его в нежизнеспособное майданутое образование) майданутые элиты видят смысл своей жизни в постоянном лае на местного слона — то есть Россию. И не просто лае, а в параллельном обгаживании всего вокруг, создании максимальных проблем для Москвы вдоль ее периферии.

Белоруссия является союзником Российской Федерации, Александр Лукашенко (при всех его минусах) не разделяет майданные идеи, не воспитывает общество в духе тотальной русофобии и не продался за три копейки западным «партнерам», которые хотят сделать из постсоветского государства агрессивный антироссийский форпост. И вот сейчас, когда Белоруссия качается, Киев хочет внести свою лепту в трансформацию белорусского протеста в правильном направлении.

Хочет — и может. Так уж получилось, что сейчас этот протест топчется на месте — а точнее бегает туда-сюда от ОМОН каждое воскресенье. А для свержения Александра Лукашенко нужны не эти еженедельные казаки-разбойники, а боевые группы и оружие, теракты для радикализации силовиков и «сакральные жертвы». Всем этим может помочь Украина, на территории которой боевиков и оружия в достатке и которая при этом является единственным прозападным государством, граница с которым у Белоруссии все еще открыта. Киев отреагировал на слова Лукашенко об оружии из Украины © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Признайте

Чем же Минск ответит? Возможно, ничем — Александр Лукашенко прекрасно знал о сущности и планах майданутых властей Украины, но тем не менее активно сотрудничал с ними все эти годы. Наживался на российско-украинской торговле (которая шла через Белоруссию), выступал против ДНР и ЛНР, да и в целом использовал свои отношения с Украиной и Западом как некий противовес влияния России на Белоруссию. Он это называл «многовекторной политикой» — и намерен ее продолжать даже сейчас, после всех поствыборных событий и проблем с Западом. Политику, которую россияне «должны понять» и, наверное, простить.

Именно поэтому было бы неплохо, чтобы, с одной стороны, Киев продолжал линию на поддержку, а также окормление (идеологическое, людское и оружейное) белорусского протеста, чтобы продолжал рушить мосты, по которым Лукашенко хочет в будущем еще походить.

С другой стороны, нужно добиться того, чтобы их разрушил сам Батька. В первые месяцы протестов — когда Украина поперек европейских батек стала вводить санкции против Белоруссии, а Россия, несмотря на историю с взятыми Александром Лукашенко в заложники «вагнеровцами», спасла режим Лукашенко, в белорусском обществе стали всерьез обсуждать вопрос признания Крыма. И было бы неплохо, если бы Москва продавила этот вопрос и принудила Батьку заявить о том, что Крым — российский. С точки зрения крымского вопроса это особой пользы не принесет, однако зафиксирует конфликтный характер будущих отношений между Александром Лукашенко и украинскими властями.

Характер, с которого белорусский лидер соскочить больше не сможет.