На Украине заявили, что если Светлана Тихановская хочет к ним приехать, то она должна повторить символ майданной веры. Вопрос только в том, зачем Тихановской приезжать в Киев?

Гастролирующий цирк

Светлана Тихановская продолжает отыгрывать роль «белорусского Гуайдо». Разъезжает по европейским странам, встречается с тамошними высокопоставленными политиками, призывает к санкциям против Александра Лукашенко. И везде в приличных, респектабельных государствах к ней относятся как к бродячему скомороху — слушают, кивают головами, после чего спокойно занимаются своими делами. Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов

Оно и понятно — в Европе не видят в нынешних белорусских протестах никаких особых перспектив. Гуляния выходного дня, которые организовывают оппозиционеры в Киеве и других городах, давно превратились в забеги кучки оппозиционеров от милиции — судя по всему, к вящему удовольствию всех участников протеста. Власть полностью находится в руках президента страны, и вырвать ее можно не майданизацией здесь и сейчас белорусского протеста, на которую у этого протеста нет ни сил, ни средств, ни обученных людей, ни политической воли, а созданием сил, средств, обученных людей и политической воли для того, чтобы через год-два совершить новый подход к снаряду.

То есть целенаправленной организационной работой и поддержанием на информационном плаву той же Тихановской. По крайней мере, до тех пор, пока не найдут на роль «перчаточного президента» кандидатуру получше, поумнее и харизматичнее.

«Простая картинка»: Неменский описал белорусскую оппозицию © REUTERS, Stringer Зеленскому не удалось перезагрузить украинский майданный проект и создать из него «маяк демократии, свободы и развития на постсоветском пространстве» — Украина так и осталась разваливающимся, коррупционным, безвластным и агрессивно-националистическим государством. А значит, марать об нее репутацию приличные европейцы не хотят, что неудивительно. Украина пропадает с передовиц западных СМИ, что тем более неудивительно. Ведь, согласно методичке Вашингтонского обкома, про молодые демократии нужно писать как о покойниках (каковыми они, кстати, являются) — либо хорошо, либо никак. Соответственно, визит Светланы Тихановской в Киев мог бы дать украинским властям хорошую прессу.

А также неплохие деньги. Киеву нужно всеми силами заманивать к себе белорусскую оппозицию и убедить ее сделать Украину своим местом пребывания. Отношения с Батькой уже все равно испорчены, а лишние деньги (которые Запад будет выделять на содержание и пиар-обеспечение отцов белорусской демократии) лишними для нищей страны победившего Майдана не будут.

Бабы-яги против

Неменский оценил возможность «горячей войны» в Белоруссии © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Валерия Цепкало (который по дурости решил переехать из безопасной Москвы в «демократический Киев») и заставили его публично извиняться за слова о «гражданской войне» на Донбассе. После чего оппозиционер быстро собрал манатки и покинул Украину. Националистам за такой урон национальному престижу страны ничего не было, и они, естественно, повторили бы свои действия и в отношении Тихановской. Которая, напомним, в свое время посмела оспорить главный символ веры Майдана — заявить, что Крым де-юре украинский, но де-факто российский. Символ веры, который и без того шатается на ветру реальности, — все больше иностранных делегаций посещают российский Крым, и все меньше западные страны изъявляют желание пободаться с Москвой по этому поводу.

Неспособные противостоять националистам власти по своему обыкновению решили, что безопаснее просто встать на их позицию. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил Тихановскую сначала определиться по вопросу «российской агрессии» против Киева, а потом уже приезжать на Украину. Причем, по словам министра, это в интересах самой Светланы. «По прибытии в страну первый вопрос СМИ будет: "Чей Крым?" И любой нечеткий ответ сыграет против Тихановской», — пояснил глава МИД.

«По образцу Украины»: эксперт рассказал о страхах России по поводу Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк А зачем они нужны?

И вопрос тут в том, почему Светлана Тихановская не хочет уважить украинских националистов — лучших друзей и единомышленников националистов белорусских, которые входят в Координационный совет оппозиции и являются наиболее радикальными противниками Александра Лукашенко? Почему не признать Крым украинским, если таковым его признают все спонсоры белорусского протеста и идеологические соратники Тихановской?

Дело, скорее всего, в политических весах. На одной их чаше лежит визит в Киев, встреча с ничего не решающим и ничем не управляющим Владимиром Зеленским (а с точки зрения реального функционала они со Светланой Тихановской очень похожи, за исключением того, что Тихановская управляется уважаемыми людьми на Западе, а Зеленским крутят все подряд, начиная с Госдепа и заканчивая быдлом с рунами СС на шевронах).

На другой стороне — возможность изменения позиции Российской Федерации по внутрибелорусским вопросам. Ни для кого не секрет, что отношения между Кремлем и Александром Лукашенко неоднозначные. Россия хочет проведения в Белоруссии реформ и принятия новой Конституции, которая превратит страну из лукашенковской вотчины в государство, где можно развивать нормальные пророссийские политические силы. Побочным следствием этого процесса может быть либерализация белорусского политического пространства, и если не рвать все контакты с Москвой, если не переходить на рельсы русофобии, то действительно есть какие-то шансы на диалог Тихановской с Россией. Да, шансы небольшие, однако это все равно перспективнее, чем посещать нынешний Киев.