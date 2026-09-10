Дефицит продуктов, бесконечные тревоги: украинский Макдоналдс экстренно урезал меню - 10.09.2026 Украина.ру
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Дефицит продуктов, бесконечные тревоги: украинский Макдоналдс экстренно урезал меню
Дефицит продуктов, бесконечные тревоги: украинский Макдоналдс экстренно урезал меню - 10.09.2026 Украина.ру
Дефицит продуктов, бесконечные тревоги: украинский Макдоналдс экстренно урезал меню
Сеть ресторанов быстрого питания Макдоналдс на Украине сообщила в соцсетях о переходе на сокращенное меню из-за серьезных проблем с логистикой и частых воздушных тревог
2026-09-10T13:50
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В компании пояснили, что из-за постоянных задержек в снабжении вынуждены урезать ассортимент, чтобы сохранить бесперебойное наличие хотя бы самых популярных блюд. Ранее британская газета Guardian также писала о нарастающем дефиците продуктов в Киеве из-за сбоев в логистике у украинских поставщиков продовольствия. Глава киевского управления Госпотребслужбы Анатолий Катеренчук вообще призывал жителей запасаться едой и водой на полторы недели. А министр агрополитики Тарас Высоцкий рекомендовал делать сразу месячный запас продуктов. Он признавал, что из-за ударов по инфраструктуре логистика рушится, что задержит поставки и еще сильнее поднимет цены.Кризис снабжения ранее уже вынудил крупнейших ритейлеров страны пойти на экстренные защитные меры. Так, украинская сеть супермаркетов Ашан ввела жесткие лимиты на продажу в одни руки социально значимых товаров, включая крупы, макароны, яйца, муку, сахар, соль, консервы и растительное масло. Аналогичные ограничения из-за ажиотажного спроса, огромных очередей и пустых полок была вынуждена внедрить и другая крупная торговая сеть Украины — АТБ.Подробнее - в материале Крупная сеть супермаркетов на Украине ввела продуктовые лимиты на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, украина.ру, цены, продукты, логистика, кризис
Новости, Украина, Киев, Украина.ру, цены, продукты, логистика, кризис

Дефицит продуктов, бесконечные тревоги: украинский Макдоналдс экстренно урезал меню

13:50 10.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервому в России ресторану "Макдональдс" исполняется 30 лет
Первому в России ресторану Макдональдс исполняется 30 лет - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Сеть ресторанов быстрого питания Макдоналдс на Украине сообщила в соцсетях о переходе на сокращенное меню из-за серьезных проблем с логистикой и частых воздушных тревог
В компании пояснили, что из-за постоянных задержек в снабжении вынуждены урезать ассортимент, чтобы сохранить бесперебойное наличие хотя бы самых популярных блюд.
Ранее британская газета Guardian также писала о нарастающем дефиците продуктов в Киеве из-за сбоев в логистике у украинских поставщиков продовольствия.
Глава киевского управления Госпотребслужбы Анатолий Катеренчук вообще призывал жителей запасаться едой и водой на полторы недели. А министр агрополитики Тарас Высоцкий рекомендовал делать сразу месячный запас продуктов. Он признавал, что из-за ударов по инфраструктуре логистика рушится, что задержит поставки и еще сильнее поднимет цены.
Кризис снабжения ранее уже вынудил крупнейших ритейлеров страны пойти на экстренные защитные меры. Так, украинская сеть супермаркетов Ашан ввела жесткие лимиты на продажу в одни руки социально значимых товаров, включая крупы, макароны, яйца, муку, сахар, соль, консервы и растительное масло. Аналогичные ограничения из-за ажиотажного спроса, огромных очередей и пустых полок была вынуждена внедрить и другая крупная торговая сеть Украины — АТБ.
Подробнее - в материале Крупная сеть супермаркетов на Украине ввела продуктовые лимиты на сайте Украина.ру.
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