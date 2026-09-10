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ГБР обвинила сотрудника СБУ в плохом хранении боеприпасов в Миле под Киевом

ГБР обвинила сотрудника СБУ в плохом хранении боеприпасов в Миле под Киевом - 10.09.2026 Украина.ру

ГБР обвинила сотрудника СБУ в плохом хранении боеприпасов в Миле под Киевом

Сотрудник СБУ назван подозреваемым в резонансном деле о взрыва на складе боеприпасов в посёлке Мила под Киевом. Об этом 10 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-09-10T12:22

2026-09-10T12:22

2026-09-10T12:23

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Подозреваемым по делу проходит руководитель одного из подразделений обеспечения СБУ, отвечавший за обустройство и функционирование склада артиллерийских боеприпасов недалеко от Киева в поселке Мила."Установлено, что при принятии решения о размещении склада в помещении бывшего овощехранилища он не принял все меры контроля безопасности хранения взрывчатых веществ и боеприпасов. Кроме того, склад был незаконно размещен вблизи жилой застройки", - сказано в официальном сообщении.ГБР установило также, что помещение не отвечало требованиям к складам по вооружению, а размещение боеприпасов не было согласовано с соответствующими правоохранительными структурами и подразделениями противовоздушной обороны. Также фигурант не принял меры по минимизации рисков, связанных с одновременным уничтожением большого количества боеприпасов."28 августа российские беспилотные аппараты нанесли удар на указанный склад, в результате чего началась детонация боеприпасов и пожар, перекинувшийся на соседние помещения. В результате детонации погибли 35 человек. Кроме того, повреждено 191 жилое частное строение, 14 многоквартирных домов, отдел полиции, гаражи, ресторан, пансионат для пожилых людей, магазин и логистический центр, а также 24 автомобиля, в том числе служебный автомобиль полиции и пожарный автомобиль", - напомнили в ГБР.Сотрудник СБУ подозревается в бездействии в условиях военного положения. Его содержат под стражей и грозят 10 годами лишения свободы. "Августовский удар по терминалу в селе Милая Киевской области умножил на ноль слова киевских говорящих голов об "атаках на исключительно мирную логистику". Командование ВСУ в очередной раз забило под завязку коммерческие площади западной номенклатурой вооружений, превратив пригороды столицы в пороховую бочку", - напомнил Никита Волкович.На осознанное нарушение 58-й статьи Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям, обязывающей выводить военные объекты из густонаселенных районов, автор указал в публикации Больше невозможно скрывать: киевский режим жестоко поплатился за попытку обмануть российскую армиюБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Теракт, который должен был взорвать Европу: план Киева раскрыт. Хроника событий на утро 10 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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