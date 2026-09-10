https://ukraina.ru/20260910/chem-bystree-kapituliruyut-ukrainskie-voennye-tem-bolshe-shansov-u-ikh-rodstvennikov-vyzhit-v-tylu-1083114795.html

Чем быстрее капитулируют украинские военные, тем больше шансов у их родственников выжить

Чем быстрее капитулируют украинские военные, тем больше шансов у их родственников выжить - 10.09.2026 Украина.ру

Чем быстрее капитулируют украинские военные, тем больше шансов у их родственников выжить

Мэр Киева Виталий Кличко, раньше призывавший желающих выжить киевлян покинуть город до зимы, выступил с утешительным заявлением. Руководство Киева создаёт запасы пищевых продуктов на случай полного прекращения подвоза.

2026-09-10T13:30

2026-09-10T13:30

2026-09-10T13:52

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Кличко выступал кандидатом в президенты задолго до того, как стал мэром по версии майдана. Не оставил он эту идею до сих пор. Политтехнологам Кличко удобен: Украины уже не будет, а он всё ещё будет верить, что вот-вот изберётся на высший пост в стране. Кроме того, хоть Виталий и не Цицерон, но пару-тройку вложенных в него политтехнологами за последние два десятилетия мыслей вполне способен донести до избирателей. А ещё он усвоил, что перспективный кандидат в президенты денно и нощно думает о людях. И не просто думает, а постоянно демонстрирует им свою заботу.Единственное, чему Виталий так и не научился – говорить общо, не вдаваясь в технические подробности и поменьше ссылаясь на конкретные данные. Например, на вопрос: "Кто нас всех спасёт?", можно ответить: "Я спасу вас!". А можно: "Я спасу всех!". Или: "Я спасу!" Вроде бы одно и то же, но не совсем: русский язык при правильном использовании создаёт массу возможностей для трактовок, а изначально присутствовавшие смыслы умножаются до бесконечности.Вот и с обещанием спасти киевлян от голода всё было прекрасно, пока Виталий не начал зачем-то давать конкретные данные. Первая часть заявления Кличко была предельно неконкретной и успокоительной. Он сообщил, что в связи с ударами России по логистике возможны перебои с доставкой продовольствия в Киев. Также он отметил возможный выход из стоя промышленных холодильников, в случае окончательного развала энергетической системы. "Но", сказал Кличко, явно красуясь на фоне бездеятельности Зеленского, занятого выпрашиванием противоракет и совершенно не интересующегося тем, что киевляне будут есть, "на случай прекращения подвоза, власти Киева создали запас продовольствия". На этом бы ему и закончить.Однако Виталия уже несло. Он начал зачем-то рассказывать, что продовольствие будут раздавать в разных местах, из которых конкретизировать удалось только убежища и "центы незламности", по свидетельству киевлян стоящие закрытыми. Это тоже было бы не так страшно, можно было бы сказать, что, когда придёт пора, их откроют. Вместо этого мэр и кандидат в спасители решил поразить киевлян масштабом своих приготовлений. "Мы создали запас, позволяющий предоставить горячее питание 28 тысячам человек, а ещё собираемся закупить 20 тысяч армейских пайков", – сказал Кличко.Это уже был провал, впрочем, незамеченный ни самим мэром, ни его оппонентами – все они примерно одинаково "талантливы". По тому, как построена фраза Кличко, можно прийти к выводу, что мэрия готова один раз за зиму накормить 28 тысяч человек. Если исходить из того, что зима продлится 90 дней, а одному человеку понадобится горячее питание хотя бы один раз день, то всю зиму мэрия сможет кормить около 300 человек. Для города с трёхмиллионным населением – это капля в море. Даже если половина населения уедет, то на оставшихся указанного запаса всё равно не хватит. В таком случае кормить всю зиму можно будет две десятых процента от населения города. Но надо иметь в виду, что в Киев будет перебираться часть населения Харькова и Сум, которые уже стали прифронтовыми городами. В ближайшем будущем та же участь грозит Чернигову. Туда же бросится, уходя из зоны боёв, часть населения Славянско-Краматорской агломерации. Киев для них всех – ближайший крупный город в относительном тылу (Полтава слишком мала, чтобы вместить потенциальных беженцев, а Запорожье с Днепропетровском от большинства далеко, да и сами уже слишком близки к фронту).Так что, если население Киева и сократится к зиме, то ненамного – места беженцев на Запад займут беженцы с Востока. Причём такая замена населения создаст властям дополнительные сложности: если местные ещё могут подготовить какие-то запасы, то беженцы вряд ли привезут с собой много. Беженцы не берут с собой мешки круп или картошки, они отдают предпочтение компактным ликвидным вещам высокой стоимости, рассчитывая за счёт их реализации купить необходимое на новом месте.Как быстро в условиях прекращения подвоза начинает голодать крупный город, мы знаем на примере Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Ситуация в Харькове в начале СВО показала, что для украинских властей и блокады не надо. Пару месяцев население выживало за счёт имевшихся запасов и гуманитарных раздач, тысячи людей тогда покинули город, только через несколько недель местные и киевские власти хоть как-то наладили обеспечение оставшихся. При этом, в отличие от дня сегодняшнего, в марте-апреле 2022 года транспорт и энергетика на Украине не были приоритетными целями российских ударов, то есть подвоз сократился и долго не мог возобновиться только по причине трусости и некомпетентности центральных и местных властей Украины.Этой зимой к проблемам подвоза продовольствия могут добавиться: отсутствие тепла и света (или длительные перебои с ними), выход их стоя лифтов, канализации и т.д. Для жителей многоквартирных домов, составляющих свыше 90% жилого фонда Киева, это катастрофа. В таких условиях люди покидают свои квартиры (а значит и запасы), нагрузка на социальные службы многократно увеличивается. Людей мало разместить где-то в метро или иных местах, дающих какое-то укрытие от холода, их надо будет регулярно, а не раз в сезон, кормить, лечить, снабжать всем необходимым, поскольку большинство не станет покидать найденное убежище ради походов домой за запасённым продовольствием – даже если такие запасы сделаны. Удерживать на месте будет опасение потерять обжитый в убежище угол, да и походы по парализованному городу тяжелы и небезопасны.Из-за содержания "успокоительного" заявления Кличко мы сосредоточились преимущественно на проблеме централизованного подвоза и распределения продовольствия. Но есть и другие, связанные с этой проблемы. Например, проблема лекарств. В киевских поликлиниках и больницах явно не рассчитывают на то, что власти с ней справятся и уже сейчас призывают пациентов запасаться лекарствами впрок, возлагая "спасение утопающих" на самих "утопающих".В 2014-15 годах для попавших в подобную ситуацию жителей Донбасса спасением стали гуманитарные конвои из России. На подконтрольной ДНР/ЛНР территории тогда, по самым оптимистическим оценкам, оставалось около 3 миллионов человек. Потом стало больше, так как часть беженцев вернулась, да и часть территории была освобождена в сентябре 2014 года – марте 2015 года, но на пике кризиса в поддержке нуждалось примерно столько же людей, сколько сейчас живёт в Киеве. Белые "Камазы" (а затем фуры самых разных марок и расцветок) шли в Донбасс непрерывным потоком, и то жалобы на нехватку самого необходимого не прекращались года полтора, да и не до всех помощь добиралась.Очень сомневаюсь, что западные союзники Киева организуют для него подобную гуманитарную операцию. А без внешней поддержки запасов Кличко не хватит даже на его собственный обслуживающий персонал и чиновников мэрии. Получается, чем быстрее капитулируют украинские военные на фронте, тем больше шансов у их родственников выжить в тылу. На подконтрольных России территориях с голоду никто не умирает, нормальную жизнь нарушают только удары украинских беспилотников, но после капитуляции ВСУ прекратятся и они.Киев "погружается в ад", а "зелёные" вывозят деньги мешками: политики Украины не смогли скрыть правду

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20260909/eto-uzhe-ne-vosstanovit-chto-na-samom-dele-poteryala-ukraina-posle-rossiyskikh-udarov-1083086275.html

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мнения, вооруженные силы украины, виталий кличко, киев, украина, россия, владимир зеленский, весь ищенко