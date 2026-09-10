Чем быстрее капитулируют украинские военные, тем больше шансов у их родственников выжить - 10.09.2026 Украина.ру
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Чем быстрее капитулируют украинские военные, тем больше шансов у их родственников выжить
Чем быстрее капитулируют украинские военные, тем больше шансов у их родственников выжить - 10.09.2026 Украина.ру
Чем быстрее капитулируют украинские военные, тем больше шансов у их родственников выжить
Мэр Киева Виталий Кличко, раньше призывавший желающих выжить киевлян покинуть город до зимы, выступил с утешительным заявлением. Руководство Киева создаёт запасы пищевых продуктов на случай полного прекращения подвоза.
2026-09-10T13:30
2026-09-10T13:52
мнения
вооруженные силы украины
виталий кличко
киев
украина
россия
владимир зеленский
весь ищенко
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Кличко выступал кандидатом в президенты задолго до того, как стал мэром по версии майдана. Не оставил он эту идею до сих пор. Политтехнологам Кличко удобен: Украины уже не будет, а он всё ещё будет верить, что вот-вот изберётся на высший пост в стране. Кроме того, хоть Виталий и не Цицерон, но пару-тройку вложенных в него политтехнологами за последние два десятилетия мыслей вполне способен донести до избирателей. А ещё он усвоил, что перспективный кандидат в президенты денно и нощно думает о людях. И не просто думает, а постоянно демонстрирует им свою заботу.Единственное, чему Виталий так и не научился – говорить общо, не вдаваясь в технические подробности и поменьше ссылаясь на конкретные данные. Например, на вопрос: "Кто нас всех спасёт?", можно ответить: "Я спасу вас!". А можно: "Я спасу всех!". Или: "Я спасу!" Вроде бы одно и то же, но не совсем: русский язык при правильном использовании создаёт массу возможностей для трактовок, а изначально присутствовавшие смыслы умножаются до бесконечности.Вот и с обещанием спасти киевлян от голода всё было прекрасно, пока Виталий не начал зачем-то давать конкретные данные. Первая часть заявления Кличко была предельно неконкретной и успокоительной. Он сообщил, что в связи с ударами России по логистике возможны перебои с доставкой продовольствия в Киев. Также он отметил возможный выход из стоя промышленных холодильников, в случае окончательного развала энергетической системы. "Но", сказал Кличко, явно красуясь на фоне бездеятельности Зеленского, занятого выпрашиванием противоракет и совершенно не интересующегося тем, что киевляне будут есть, "на случай прекращения подвоза, власти Киева создали запас продовольствия". На этом бы ему и закончить.Однако Виталия уже несло. Он начал зачем-то рассказывать, что продовольствие будут раздавать в разных местах, из которых конкретизировать удалось только убежища и "центы незламности", по свидетельству киевлян стоящие закрытыми. Это тоже было бы не так страшно, можно было бы сказать, что, когда придёт пора, их откроют. Вместо этого мэр и кандидат в спасители решил поразить киевлян масштабом своих приготовлений. "Мы создали запас, позволяющий предоставить горячее питание 28 тысячам человек, а ещё собираемся закупить 20 тысяч армейских пайков", – сказал Кличко.Это уже был провал, впрочем, незамеченный ни самим мэром, ни его оппонентами – все они примерно одинаково "талантливы". По тому, как построена фраза Кличко, можно прийти к выводу, что мэрия готова один раз за зиму накормить 28 тысяч человек. Если исходить из того, что зима продлится 90 дней, а одному человеку понадобится горячее питание хотя бы один раз день, то всю зиму мэрия сможет кормить около 300 человек. Для города с трёхмиллионным населением – это капля в море. Даже если половина населения уедет, то на оставшихся указанного запаса всё равно не хватит. В таком случае кормить всю зиму можно будет две десятых процента от населения города. Но надо иметь в виду, что в Киев будет перебираться часть населения Харькова и Сум, которые уже стали прифронтовыми городами. В ближайшем будущем та же участь грозит Чернигову. Туда же бросится, уходя из зоны боёв, часть населения Славянско-Краматорской агломерации. Киев для них всех – ближайший крупный город в относительном тылу (Полтава слишком мала, чтобы вместить потенциальных беженцев, а Запорожье с Днепропетровском от большинства далеко, да и сами уже слишком близки к фронту).Так что, если население Киева и сократится к зиме, то ненамного – места беженцев на Запад займут беженцы с Востока. Причём такая замена населения создаст властям дополнительные сложности: если местные ещё могут подготовить какие-то запасы, то беженцы вряд ли привезут с собой много. Беженцы не берут с собой мешки круп или картошки, они отдают предпочтение компактным ликвидным вещам высокой стоимости, рассчитывая за счёт их реализации купить необходимое на новом месте.Как быстро в условиях прекращения подвоза начинает голодать крупный город, мы знаем на примере Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Ситуация в Харькове в начале СВО показала, что для украинских властей и блокады не надо. Пару месяцев население выживало за счёт имевшихся запасов и гуманитарных раздач, тысячи людей тогда покинули город, только через несколько недель местные и киевские власти хоть как-то наладили обеспечение оставшихся. При этом, в отличие от дня сегодняшнего, в марте-апреле 2022 года транспорт и энергетика на Украине не были приоритетными целями российских ударов, то есть подвоз сократился и долго не мог возобновиться только по причине трусости и некомпетентности центральных и местных властей Украины.Этой зимой к проблемам подвоза продовольствия могут добавиться: отсутствие тепла и света (или длительные перебои с ними), выход их стоя лифтов, канализации и т.д. Для жителей многоквартирных домов, составляющих свыше 90% жилого фонда Киева, это катастрофа. В таких условиях люди покидают свои квартиры (а значит и запасы), нагрузка на социальные службы многократно увеличивается. Людей мало разместить где-то в метро или иных местах, дающих какое-то укрытие от холода, их надо будет регулярно, а не раз в сезон, кормить, лечить, снабжать всем необходимым, поскольку большинство не станет покидать найденное убежище ради походов домой за запасённым продовольствием – даже если такие запасы сделаны. Удерживать на месте будет опасение потерять обжитый в убежище угол, да и походы по парализованному городу тяжелы и небезопасны.Из-за содержания "успокоительного" заявления Кличко мы сосредоточились преимущественно на проблеме централизованного подвоза и распределения продовольствия. Но есть и другие, связанные с этой проблемы. Например, проблема лекарств. В киевских поликлиниках и больницах явно не рассчитывают на то, что власти с ней справятся и уже сейчас призывают пациентов запасаться лекарствами впрок, возлагая "спасение утопающих" на самих "утопающих".В 2014-15 годах для попавших в подобную ситуацию жителей Донбасса спасением стали гуманитарные конвои из России. На подконтрольной ДНР/ЛНР территории тогда, по самым оптимистическим оценкам, оставалось около 3 миллионов человек. Потом стало больше, так как часть беженцев вернулась, да и часть территории была освобождена в сентябре 2014 года – марте 2015 года, но на пике кризиса в поддержке нуждалось примерно столько же людей, сколько сейчас живёт в Киеве. Белые "Камазы" (а затем фуры самых разных марок и расцветок) шли в Донбасс непрерывным потоком, и то жалобы на нехватку самого необходимого не прекращались года полтора, да и не до всех помощь добиралась.Очень сомневаюсь, что западные союзники Киева организуют для него подобную гуманитарную операцию. А без внешней поддержки запасов Кличко не хватит даже на его собственный обслуживающий персонал и чиновников мэрии. Получается, чем быстрее капитулируют украинские военные на фронте, тем больше шансов у их родственников выжить в тылу. На подконтрольных России территориях с голоду никто не умирает, нормальную жизнь нарушают только удары украинских беспилотников, но после капитуляции ВСУ прекратятся и они.Киев "погружается в ад", а "зелёные" вывозят деньги мешками: политики Украины не смогли скрыть правду
https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html
https://ukraina.ru/20260909/eto-uzhe-ne-vosstanovit-chto-na-samom-dele-poteryala-ukraina-posle-rossiyskikh-udarov-1083086275.html
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мнения, вооруженные силы украины, виталий кличко, киев, украина, россия, владимир зеленский, весь ищенко
Мнения, Вооруженные силы Украины, Виталий Кличко, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, весь Ищенко

Чем быстрее капитулируют украинские военные, тем больше шансов у их родственников выжить

13:30 10.09.2026 (обновлено: 13:52 10.09.2026)
 
© REUTERS / Oleksandr Ratushniak
- РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© REUTERS / Oleksandr Ratushniak
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Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
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Мэр Киева Виталий Кличко, раньше призывавший желающих выжить киевлян покинуть город до зимы, выступил с утешительным заявлением. Руководство Киева создаёт запасы пищевых продуктов на случай полного прекращения подвоза.
Кличко выступал кандидатом в президенты задолго до того, как стал мэром по версии майдана. Не оставил он эту идею до сих пор. Политтехнологам Кличко удобен: Украины уже не будет, а он всё ещё будет верить, что вот-вот изберётся на высший пост в стране.
Кроме того, хоть Виталий и не Цицерон, но пару-тройку вложенных в него политтехнологами за последние два десятилетия мыслей вполне способен донести до избирателей. А ещё он усвоил, что перспективный кандидат в президенты денно и нощно думает о людях. И не просто думает, а постоянно демонстрирует им свою заботу.
Единственное, чему Виталий так и не научился – говорить общо, не вдаваясь в технические подробности и поменьше ссылаясь на конкретные данные. Например, на вопрос: "Кто нас всех спасёт?", можно ответить: "Я спасу вас!". А можно: "Я спасу всех!". Или: "Я спасу!" Вроде бы одно и то же, но не совсем: русский язык при правильном использовании создаёт массу возможностей для трактовок, а изначально присутствовавшие смыслы умножаются до бесконечности.
Вот и с обещанием спасти киевлян от голода всё было прекрасно, пока Виталий не начал зачем-то давать конкретные данные. Первая часть заявления Кличко была предельно неконкретной и успокоительной. Он сообщил, что в связи с ударами России по логистике возможны перебои с доставкой продовольствия в Киев. Также он отметил возможный выход из стоя промышленных холодильников, в случае окончательного развала энергетической системы.
"Но", сказал Кличко, явно красуясь на фоне бездеятельности Зеленского, занятого выпрашиванием противоракет и совершенно не интересующегося тем, что киевляне будут есть, "на случай прекращения подвоза, власти Киева создали запас продовольствия". На этом бы ему и закончить.
Однако Виталия уже несло. Он начал зачем-то рассказывать, что продовольствие будут раздавать в разных местах, из которых конкретизировать удалось только убежища и "центы незламности", по свидетельству киевлян стоящие закрытыми. Это тоже было бы не так страшно, можно было бы сказать, что, когда придёт пора, их откроют. Вместо этого мэр и кандидат в спасители решил поразить киевлян масштабом своих приготовлений.
"Мы создали запас, позволяющий предоставить горячее питание 28 тысячам человек, а ещё собираемся закупить 20 тысяч армейских пайков", – сказал Кличко.
Ростислав Ищенко
27 февраля 2023, 13:11
Ростислав Ищенко: кто онПолитолог
Это уже был провал, впрочем, незамеченный ни самим мэром, ни его оппонентами – все они примерно одинаково "талантливы". По тому, как построена фраза Кличко, можно прийти к выводу, что мэрия готова один раз за зиму накормить 28 тысяч человек. Если исходить из того, что зима продлится 90 дней, а одному человеку понадобится горячее питание хотя бы один раз день, то всю зиму мэрия сможет кормить около 300 человек.
Для города с трёхмиллионным населением – это капля в море. Даже если половина населения уедет, то на оставшихся указанного запаса всё равно не хватит. В таком случае кормить всю зиму можно будет две десятых процента от населения города.
Но надо иметь в виду, что в Киев будет перебираться часть населения Харькова и Сум, которые уже стали прифронтовыми городами. В ближайшем будущем та же участь грозит Чернигову. Туда же бросится, уходя из зоны боёв, часть населения Славянско-Краматорской агломерации. Киев для них всех – ближайший крупный город в относительном тылу (Полтава слишком мала, чтобы вместить потенциальных беженцев, а Запорожье с Днепропетровском от большинства далеко, да и сами уже слишком близки к фронту).
Так что, если население Киева и сократится к зиме, то ненамного – места беженцев на Запад займут беженцы с Востока. Причём такая замена населения создаст властям дополнительные сложности: если местные ещё могут подготовить какие-то запасы, то беженцы вряд ли привезут с собой много. Беженцы не берут с собой мешки круп или картошки, они отдают предпочтение компактным ликвидным вещам высокой стоимости, рассчитывая за счёт их реализации купить необходимое на новом месте.
Как быстро в условиях прекращения подвоза начинает голодать крупный город, мы знаем на примере Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Ситуация в Харькове в начале СВО показала, что для украинских властей и блокады не надо.
Пару месяцев население выживало за счёт имевшихся запасов и гуманитарных раздач, тысячи людей тогда покинули город, только через несколько недель местные и киевские власти хоть как-то наладили обеспечение оставшихся. При этом, в отличие от дня сегодняшнего, в марте-апреле 2022 года транспорт и энергетика на Украине не были приоритетными целями российских ударов, то есть подвоз сократился и долго не мог возобновиться только по причине трусости и некомпетентности центральных и местных властей Украины.
- РИА Новости, 1920, 09.09.2026
Вчера, 07:33
Это уже не восстановить: что на самом деле потеряла Украина после российских ударовОдин из самых тяжёлых ударов по украинской логистике и инфраструктуре случился 3 сентября. В результате удара по объектам Бориспольского района Киевской области выгорел почти дотла логистической комплекс фармацевтической компании "Биокон". По заявлениям компании, ущерб от пожара составил более 15 миллиардов гривен — почти 337 миллионов долларов.
Этой зимой к проблемам подвоза продовольствия могут добавиться: отсутствие тепла и света (или длительные перебои с ними), выход их стоя лифтов, канализации и т.д. Для жителей многоквартирных домов, составляющих свыше 90% жилого фонда Киева, это катастрофа. В таких условиях люди покидают свои квартиры (а значит и запасы), нагрузка на социальные службы многократно увеличивается.
Людей мало разместить где-то в метро или иных местах, дающих какое-то укрытие от холода, их надо будет регулярно, а не раз в сезон, кормить, лечить, снабжать всем необходимым, поскольку большинство не станет покидать найденное убежище ради походов домой за запасённым продовольствием – даже если такие запасы сделаны. Удерживать на месте будет опасение потерять обжитый в убежище угол, да и походы по парализованному городу тяжелы и небезопасны.
Из-за содержания "успокоительного" заявления Кличко мы сосредоточились преимущественно на проблеме централизованного подвоза и распределения продовольствия. Но есть и другие, связанные с этой проблемы. Например, проблема лекарств. В киевских поликлиниках и больницах явно не рассчитывают на то, что власти с ней справятся и уже сейчас призывают пациентов запасаться лекарствами впрок, возлагая "спасение утопающих" на самих "утопающих".
В 2014-15 годах для попавших в подобную ситуацию жителей Донбасса спасением стали гуманитарные конвои из России. На подконтрольной ДНР/ЛНР территории тогда, по самым оптимистическим оценкам, оставалось около 3 миллионов человек. Потом стало больше, так как часть беженцев вернулась, да и часть территории была освобождена в сентябре 2014 года – марте 2015 года, но на пике кризиса в поддержке нуждалось примерно столько же людей, сколько сейчас живёт в Киеве.
Белые "Камазы" (а затем фуры самых разных марок и расцветок) шли в Донбасс непрерывным потоком, и то жалобы на нехватку самого необходимого не прекращались года полтора, да и не до всех помощь добиралась.
Очень сомневаюсь, что западные союзники Киева организуют для него подобную гуманитарную операцию. А без внешней поддержки запасов Кличко не хватит даже на его собственный обслуживающий персонал и чиновников мэрии.
Получается, чем быстрее капитулируют украинские военные на фронте, тем больше шансов у их родственников выжить в тылу. На подконтрольных России территориях с голоду никто не умирает, нормальную жизнь нарушают только удары украинских беспилотников, но после капитуляции ВСУ прекратятся и они.
Киев "погружается в ад", а "зелёные" вывозят деньги мешками: политики Украины не смогли скрыть правду
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