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Цинизм ЕС и надежда на армию РФ: СВР раскрыла замысел Брюсселя пустить украинок на "пушечное мясо"
Цинизм ЕС и надежда на армию РФ: СВР раскрыла замысел Брюсселя пустить украинок на "пушечное мясо" - 10.09.2026 Украина.ру
Цинизм ЕС и надежда на армию РФ: СВР раскрыла замысел Брюсселя пустить украинок на "пушечное мясо"
Руководство Евросоюза требует от Киева незамедлительно начать массовую мобилизацию женщин в ряды ВСУ, взяв за образец опыт Израиля, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России
2026-09-10T12:15
2026-09-10T12:15
2026-09-10T12:15
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По данным ведомства, Брюссель настаивает на скорейшем принятии соответствующего политического решения.Глава евродипломатии Кая Каллас во время неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС поддержала этот шаг. Она посетовала на обостряющуюся нехватку годных к службе мужчин на Украине, из-за чего Киеву вскоре перестанет хватать живой силы. В российской разведке подчеркнули, что ради "сдерживания России" европейские элиты полностью забыли о правах человека и принесли в жертву феминистскую повестку.Параллельно в Брюсселе ищут способы принудительного возвращения украинок из Европы. По подсчетам ведомства, в европейских государствах находятся около 5,6 миллиона украинцев, из которых более 43 процентов — женщины. Наибольшее число потенциальных призывниц зафиксировано в Германии, Польше и Чехии.В СВР добавили, что Брюссель рассчитывает на исполнительность Киева. Подробнее - в материале "У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин на сайте Украина.ру.
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брюссель, киев, россия, ес, служба внешней разведки , вооруженные силы украины, новости
Брюссель, Киев, Россия, ЕС, Служба внешней разведки , Вооруженные силы Украины, Новости
Цинизм ЕС и надежда на армию РФ: СВР раскрыла замысел Брюсселя пустить украинок на "пушечное мясо"
Руководство Евросоюза требует от Киева незамедлительно начать массовую мобилизацию женщин в ряды ВСУ, взяв за образец опыт Израиля, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России
По данным ведомства, Брюссель настаивает на скорейшем принятии соответствующего политического решения.
Глава евродипломатии Кая Каллас во время неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС поддержала этот шаг. Она посетовала на обостряющуюся нехватку годных к службе мужчин на Украине, из-за чего Киеву вскоре перестанет хватать живой силы.
В российской разведке подчеркнули, что ради "сдерживания России" европейские элиты полностью забыли о правах человека и принесли в жертву феминистскую повестку.
Параллельно в Брюсселе ищут способы принудительного возвращения украинок из Европы. По подсчетам ведомства, в европейских государствах находятся около 5,6 миллиона украинцев, из которых более 43 процентов — женщины. Наибольшее число потенциальных призывниц зафиксировано в Германии, Польше и Чехии.
В СВР добавили, что Брюссель рассчитывает на исполнительность Киева.
"Украинским женщинам остается надеяться, что российская армия сорвет эти преступные планы раньше, чем кровавый глава режима подпишет смертный приговор генофонду украинского народа", — подытожили в пресс-бюро.