https://ukraina.ru/20260910/deputat-rady-raskryl-gorkuyu-pravdu-o-razvorovyvanii-zapadnoy-pomoschi-na-ukraine-1083119640.html
Депутат Рады раскрыл горькую правду о разворовывании западной помощи на Украине
Депутат Рады раскрыл горькую правду о разворовывании западной помощи на Украине - 10.09.2026 Украина.ру
Депутат Рады раскрыл горькую правду о разворовывании западной помощи на Украине
Значительная часть финансовых средств, которые западные спонсоры выделяют киевскому режиму, попросту разворовывается на Украине, признал в YouTube депутат Верховной рады Дмитрий Микиша
2026-09-10T14:15
2026-09-10T14:15
2026-09-10T14:15
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По словам нардепа, зарубежные партнеры полностью осведомлены о масштабах коррупции в стране, но сознательно закрывают на это глаза. Он добавил, что, несмотря на повальное воровство внутри Украины, западным элитам все равно выгодно продолжать спонсировать киевский режим ради собственных геополитических интересов.Пытаясь залатать дыры в госбюджете, Киев практически полностью полагается на внешние вливания. Между тем на самом Западе одобрение каждого нового пакета поддержки вызывает долгие споры, а союзники все чаще предупреждают украинские власти о необходимости искать внутренние источники для самофинансирования.Подробнее о воровстве - в материале ГБР разоблачило разворовывание средств на закупках генераторов для ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, запад, рада, верховная рада
Новости, Украина, Киев, Запад, Рада, Верховная Рада
Депутат Рады раскрыл горькую правду о разворовывании западной помощи на Украине
Значительная часть финансовых средств, которые западные спонсоры выделяют киевскому режиму, попросту разворовывается на Украине, признал в YouTube депутат Верховной рады Дмитрий Микиша
По словам нардепа, зарубежные партнеры полностью осведомлены о масштабах коррупции в стране, но сознательно закрывают на это глаза.
"Они прекрасно понимают, что они дают значительную сумму. Немалая часть из этого будет украдена. К сожалению, они понимают это. Мы также понимаем это", — констатировал Микиша.
Он добавил, что, несмотря на повальное воровство внутри Украины, западным элитам все равно выгодно продолжать спонсировать киевский режим ради собственных геополитических интересов.
Пытаясь залатать дыры в госбюджете, Киев практически полностью полагается на внешние вливания. Между тем на самом Западе одобрение каждого нового пакета поддержки вызывает долгие споры, а союзники все чаще предупреждают украинские власти о необходимости искать внутренние источники для самофинансирования.