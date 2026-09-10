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Минобороны Бельгии обсудило "масштабирование поддержки Украины"

Минобороны Бельгии обсудило "масштабирование поддержки Украины" - 10.09.2026 Украина.ру

Минобороны Бельгии обсудило "масштабирование поддержки Украины"

Военные приоритеты 2026 года и масштабирование поддержки Украины в следующем году обсудили министр обороны Украины Евгений Хмара бельгийским коллегой Тео Франкеном. Об этом 10 сентября сообщает Минобороны Украины

2026-09-10T13:11

2026-09-10T13:11

2026-09-10T13:12

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Хмара поблагодарил бельгийское королевство военную помощь в размере миллиарда евро в 2026 году."В ходе беседы стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в области беспилотных летательных аппаратов и совместных промышленных проектов", - сказано в официальном сообщении.Хмара особо отметил роль Бельгии в ремонте и поставке запчастей для самолетов F-16."Украина также рассчитывает на поставку дополнительных боеприпасов для F-16, в частности для противодействия ракетным беспилотникам". - отметили в министерстве постсоветской республики.Бельгия входит в число крупнейших военных спонсоров киевского режима. Финансовая и военная помощь предоставляется королевством в двустороннем и многостороннем форматах. Наибольший объём военных поставок королевства в постсоветскую республику приходится на решения, принятые в "группе Рамштайн", созданной под эгидой Вашингтона на одноименной базе ВВС США в Германии.Ситуацию рассмотрела Татьяна Стоянович в публикации Мир через эскалацию. Почему Евросоюз меньше всех заинтересован в урегулировании на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, бельгия, минобороны, f-16, военная помощь украине, боеприпасы, ввс украины, нато, ес