Кремль отреагировал на попытку Киева стравить Россию и Британию с помощью терактов - 10.09.2026 Украина.ру
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Кремль отреагировал на попытку Киева стравить Россию и Британию с помощью терактов
Кремль отреагировал на попытку Киева стравить Россию и Британию с помощью терактов - 10.09.2026 Украина.ру
Кремль отреагировал на попытку Киева стравить Россию и Британию с помощью терактов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 сентября назвал попытку организовать покушение на британских дипломатов в России очередной провокацией Киева
2026-09-10T14:57
2026-09-10T14:57
новости
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великобритания
киев
дмитрий песков
сбу
фсб
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Представитель Кремля подчеркнул, что украинские власти сознательно идут на подобные шаги ради эскалации конфликта.По словам Пескова, Киев пытается устраивать самые разные провокации с единственной целью — как можно сильнее и плотнее втянуть в боевые действия своих западных кураторов. Он отметил, что будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к прямой террористической деятельности, включая атаки на курортные города России. Он заверил, что все необходимые меры для противодействия терроризму принимаются, а работа спецслужб находится на особом контроле.Кроме того, Песков заявил, что потеря контроля над действиями киевского режима должна стать поводом для серьезного беспокойства в европейских столицах. В качестве примера он привел ситуацию с Германией, которая перестала контролировать Киев, после чего Украина взорвала "Северный поток".Ранее в четверг Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании за государственную измену агента СБУ. Им оказался россиянин, работавший в охране посольства Великобритании в Москве. По заданию украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним Апостол Дмитрий) он собирал секретные сведения о системе безопасности дипмиссии и адресах проживания сотрудников. С помощью этих данных Киев планировал совершить теракты против посла Найджела Кейси и дипломатов, чтобы обвинить во всем Москву и спровоцировать прямое столкновение Британии с Россией.Подробнее - в материале "Создали гомункула по своему образу": ФСБ раскрыла план Киева стравить Россию с Британией на сайте Украина.ру.
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новости, россия, великобритания, киев, дмитрий песков, сбу, фсб, украина.ру, северный поток
Новости, Россия, Великобритания, Киев, Дмитрий Песков, СБУ, ФСБ, Украина.ру, Северный поток

Кремль отреагировал на попытку Киева стравить Россию и Британию с помощью терактов

14:57 10.09.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 сентября назвал попытку организовать покушение на британских дипломатов в России очередной провокацией Киева
Представитель Кремля подчеркнул, что украинские власти сознательно идут на подобные шаги ради эскалации конфликта.
По словам Пескова, Киев пытается устраивать самые разные провокации с единственной целью — как можно сильнее и плотнее втянуть в боевые действия своих западных кураторов.
Он отметил, что будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к прямой террористической деятельности, включая атаки на курортные города России.
Он заверил, что все необходимые меры для противодействия терроризму принимаются, а работа спецслужб находится на особом контроле.
Кроме того, Песков заявил, что потеря контроля над действиями киевского режима должна стать поводом для серьезного беспокойства в европейских столицах. В качестве примера он привел ситуацию с Германией, которая перестала контролировать Киев, после чего Украина взорвала "Северный поток".
Ранее в четверг Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании за государственную измену агента СБУ. Им оказался россиянин, работавший в охране посольства Великобритании в Москве. По заданию украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним Апостол Дмитрий) он собирал секретные сведения о системе безопасности дипмиссии и адресах проживания сотрудников. С помощью этих данных Киев планировал совершить теракты против посла Найджела Кейси и дипломатов, чтобы обвинить во всем Москву и спровоцировать прямое столкновение Британии с Россией.
Подробнее - в материале "Создали гомункула по своему образу": ФСБ раскрыла план Киева стравить Россию с Британией на сайте Украина.ру.
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