"Для обеспечения нужд ВСУ": парламент Украины возвращается к налогу на посылки - 10.09.2026 Украина.ру
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"Для обеспечения нужд ВСУ": парламент Украины возвращается к налогу на посылки
"Для обеспечения нужд ВСУ": парламент Украины возвращается к налогу на посылки - 10.09.2026 Украина.ру
"Для обеспечения нужд ВСУ": парламент Украины возвращается к налогу на посылки
Комитет украинского парламента поддержал изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, призванные пополнить бюджет в интересах силовиков налогами с посылок из-за рубежа. Об этом 10 сентября сообщил председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев
2026-09-10T15:33
2026-09-10T15:35
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Два законопроекта касаются обложения НДС операций электронной торговли. По словам Гетманцева, два законопроекта "направлены на совершенствование налогообложения электронной торговли, администрирование НДС и гармонизацию украинского законодательства с правом Европейского союза". "Их принятие является одним из условий выполнения обязательств Украины перед Европейским союзом и МВФ", - подчеркнул парламентарий.Он уточнил, что законопроектами предлагается: ввести особые правила обложения НДС дистанционной продажи товаров стоимостью до 150 евро через электронные платформы (маркетплейсы); определить маркетплейс ответственным за начисление и уплату НДС по следующим операциям. Также предложено сохранить льготы по ввозу товаров в несопровождаемом багаже физических лиц в пределах 150 евро и освободить пересылку посылок между физическими лицами в пределах 45 евро при условии, если такие товары пересылаются бесплатно.Среди прочих нововведений: "сохранить действующие льготы на отдельные товары для нужд безопасности и обороны, в частности энергетического оборудования". Правительство Украины должно разработать порядок освобождения от налогообложения, в том числе с возможностью возмещения уплаченных налогов."Кроме того, законопроект № 16051-1 предусматривает направление поступлений от НДС с международных почтовых и экспресс-отправлений в специальный фонд государственного бюджета для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины", - уточнил глава парламентского комитета.В начале сентября нардепы рассматривали эти вопросы и не поддержали "налог на посылки".Ситуацию рассмотрел Михаил Павлив в публикации Украина развязала новую войну с Россией – и проигралаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, верховная рада, ес, вооруженные силы украины, мвф, налоги, торговля, почта
Новости, Украина, Верховная Рада, ЕС, Вооруженные силы Украины, МВФ, налоги, торговля, почта

"Для обеспечения нужд ВСУ": парламент Украины возвращается к налогу на посылки

15:33 10.09.2026 (обновлено: 15:35 10.09.2026)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРабота представительства DHL
Работа представительства DHL - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Комитет украинского парламента поддержал изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, призванные пополнить бюджет в интересах силовиков налогами с посылок из-за рубежа. Об этом 10 сентября сообщил председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев
Два законопроекта касаются обложения НДС операций электронной торговли. По словам Гетманцева, два законопроекта "направлены на совершенствование налогообложения электронной торговли, администрирование НДС и гармонизацию украинского законодательства с правом Европейского союза".
"Их принятие является одним из условий выполнения обязательств Украины перед Европейским союзом и МВФ", - подчеркнул парламентарий.
Он уточнил, что законопроектами предлагается: ввести особые правила обложения НДС дистанционной продажи товаров стоимостью до 150 евро через электронные платформы (маркетплейсы); определить маркетплейс ответственным за начисление и уплату НДС по следующим операциям.
Также предложено сохранить льготы по ввозу товаров в несопровождаемом багаже физических лиц в пределах 150 евро и освободить пересылку посылок между физическими лицами в пределах 45 евро при условии, если такие товары пересылаются бесплатно.
Среди прочих нововведений: "сохранить действующие льготы на отдельные товары для нужд безопасности и обороны, в частности энергетического оборудования". Правительство Украины должно разработать порядок освобождения от налогообложения, в том числе с возможностью возмещения уплаченных налогов.
"Кроме того, законопроект № 16051-1 предусматривает направление поступлений от НДС с международных почтовых и экспресс-отправлений в специальный фонд государственного бюджета для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины", - уточнил глава парламентского комитета.
В начале сентября нардепы рассматривали эти вопросы и не поддержали "налог на посылки".
Ситуацию рассмотрел Михаил Павлив в публикации Украина развязала новую войну с Россией – и проиграла
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