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"Для обеспечения нужд ВСУ": парламент Украины возвращается к налогу на посылки

"Для обеспечения нужд ВСУ": парламент Украины возвращается к налогу на посылки - 10.09.2026 Украина.ру

"Для обеспечения нужд ВСУ": парламент Украины возвращается к налогу на посылки

Комитет украинского парламента поддержал изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, призванные пополнить бюджет в интересах силовиков налогами с посылок из-за рубежа. Об этом 10 сентября сообщил председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев

2026-09-10T15:33

2026-09-10T15:33

2026-09-10T15:35

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Два законопроекта касаются обложения НДС операций электронной торговли. По словам Гетманцева, два законопроекта "направлены на совершенствование налогообложения электронной торговли, администрирование НДС и гармонизацию украинского законодательства с правом Европейского союза". "Их принятие является одним из условий выполнения обязательств Украины перед Европейским союзом и МВФ", - подчеркнул парламентарий.Он уточнил, что законопроектами предлагается: ввести особые правила обложения НДС дистанционной продажи товаров стоимостью до 150 евро через электронные платформы (маркетплейсы); определить маркетплейс ответственным за начисление и уплату НДС по следующим операциям. Также предложено сохранить льготы по ввозу товаров в несопровождаемом багаже физических лиц в пределах 150 евро и освободить пересылку посылок между физическими лицами в пределах 45 евро при условии, если такие товары пересылаются бесплатно.Среди прочих нововведений: "сохранить действующие льготы на отдельные товары для нужд безопасности и обороны, в частности энергетического оборудования". Правительство Украины должно разработать порядок освобождения от налогообложения, в том числе с возможностью возмещения уплаченных налогов."Кроме того, законопроект № 16051-1 предусматривает направление поступлений от НДС с международных почтовых и экспресс-отправлений в специальный фонд государственного бюджета для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины", - уточнил глава парламентского комитета.В начале сентября нардепы рассматривали эти вопросы и не поддержали "налог на посылки".Ситуацию рассмотрел Михаил Павлив в публикации Украина развязала новую войну с Россией – и проигралаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, верховная рада, ес, вооруженные силы украины, мвф, налоги, торговля, почта