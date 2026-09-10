"Закончится военным переворотом": Зеленскому дают понять — он уже лишний - 10.09.2026 Украина.ру
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"Закончится военным переворотом": Зеленскому дают понять — он уже лишний
"Закончится военным переворотом": Зеленскому дают понять — он уже лишний - 10.09.2026 Украина.ру
"Закончится военным переворотом": Зеленскому дают понять — он уже лишний
На Украине обсуждают итоги визита спецпосланников Дональда Трампа в Москву и Киев и думают, ждать ли мира — и если да, то какого
2026-09-10T06:06
2026-09-10T06:06
эксклюзив
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
киев
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Ожидания от этого визита у многих оказались завышенными, стороны договорились договариваться, отметил украинский политтехнолог Андрей Золотарев. По его словам, это не так плохо, хотя большого прорыва не случилось — "к сожалению, война продолжается".В России уверены, что смогут военным путем получить то, чего не получили в ходе переговоров, а на Украине "партия войны" активизировалась, пошел прогрев лозунга "нет капитуляции". Но экономическое положение страны ухудшается, впереди трудная зима.И не только зима. Украинский экономист Алексей Кущ в эфире одного из каналов отметил, что мир не вращается вокруг Украины, мир кардинальным образом меняется, но украинские элиты практически не изучают внешнюю реальность и действуют стереотипно.А в мире происходит перезагрузка ключевых площадок, ослабление Запада (G7 и G20) и усиление Глобального Юга, формируется новая евразийская реальность, чего в Киеве по ряду причин не учитывают. При этом речь может идти о структурах Глобального Юга плюс США, где учитывают, куда смещается экономическая активность, считает Кущ.А украинский конфликт, по его мнению, продолжится и в 2027, и в 2028 годах. При этом на Украине ситуация критическая, состояние экономики — предрецессионное, до сих пор она не падала исключительно за счет огромных объемов внешней помощи. Следствием стали деиндустриализация и рост сферы торговли и услуг. А удары сейчас идут как раз по этому сектору экономики.Украинский политик, лидер запрещённой на Украине партии "Союз левых сил" Максим Гольдарб ранее в эфире у журналиста Александра Шелеста* предположил, что переговоры Москвы и Киева будут успешны в том случае, если в Киеве сменится режим, — "не примет Кремль подписи Зеленского".А сам Зеленский ждет, пока сменится власть в Америке, считая Трампа уже "сбитым летчиком", пишет популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный"."Поэтому война сейчас усугубится, как и последствия. Поэтому украинцам стоит готовиться к гуманитарной катастрофе, которая будет сильно ощущаться на 40% территории", — считают авторы канала.Украиной упущен шанс на мирные переговоры, теперь все зависит от воли Москвы, считает российский журналист Максим Шевченко."Потому что Россия почувствовала, что она одолевает, что у нее есть нарастающее преимущество в ракетном баллистическом оружии, что удары, которые Россия наносит по Украине, гораздо более болезненны для Украины, чем те удары, которые Украина наносит по России", – сказал он в эфире у Шелеста*.По словам Шевченко, "в целом российские удары блокируют украинскую экономику, блокируют пути сообщения, блокируют Одесский порт", уже начинают блокировать транспортные коридоры, которые ведут на Констанцу, — "то есть у России вариантов гораздо больше".В Европе назревают определенные политические изменения, а Трамп и его посланники сегодня уже не так сильны, как были год назад, например, — и у России "есть очевидное ощущение", что цели СВО будут достигнуты, предположил Шевченко.Он добавил, что в это же время на Украине назревает раскол, положение Зеленского становится шатким. Закончиться все это может военным переворотом. При этом военные, как ни парадоксально, могут быть более конструктивными, чем политики, потому что они-то точно знают, что такое война."Я лично верю, что русские и украинцы найдут в себе силы внутренне, без посредников договориться, рано или поздно прекратить войну, сесть и оглядеться, а что, собственно, происходит", — сказал журналист.В свою очередь, Гольдарб отметил, что волна обысков, расследований случаев коррупции на Украине означает, что Зеленскому дают понять: он уже лишний. И Америка его защищать не будет, он для американцев "не свой сукин сын, он просто сукин сын". В Европе тоже грядут политические изменения, там поддержка Зеленского может ослабнуть.По мнению политика, вполне возможно, что спецпосланники Трампа привезли конкретные предложения, и долгожданный мир может быть ближе, чем все думают. Ведь Трампу война на Украине невыгодна, а для ВПК не настолько важно продолжение конфликта — промышленники уже заработали на страхе на много лет вперед.Но разве есть пределы у жадности?Если говорить об украинской нынешней "элите", то это вопрос риторический. Предел ее аппетитам может положить только украинский народ, считает украинский военный, в прошлом журналист и правозащитник Александр Тодоров. Этот тот самый вэсэушник, который ранее призвал "побратимов" прийти на Банковую и задать Зеленскому накопившиеся у народа вопросы.Во вторник, 8 сентября, он обнародовал в своем блоге новое видео, записанное в Харькове, призвав уже весь народ брать свою судьбу в свои руки.Он рекомендовал согражданам создавать в каждом городе филиалы "правительства национального сопротивления", если люди понимают, что это — "единственный вариант для выживания".Тодоров рассказал, что он едет в Киев и, если ему дадут доехать, то будет утром 10 сентября на Банковой. При этом он посоветовал всем, кто собирается тоже туда прийти, не брать с собой детей и вообще триста раз подумать — "потому что вы знаете, какие это негодяи и как они цепляются этими посиневшими пальцами за власть, и на что они способны".Сам мятежный военный пообещал там быть, поскольку не боится смерти, но считает, что он должен искупить "тот позор", что он тоже "отчасти привел эту власть, призывал голосовать".Как известно, Зеленский на выборах обещал стране не войну, но мир, и только поэтому многие за него и голосовали.* лица, признанные в РФ иноагентами
https://ukraina.ru/20260908/mest-marionetki-zapad-po-oshibke-ochen-usilil-zelenskogo-1083076448.html
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Андрей Лубенский
Андрей Лубенский
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96
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Украина.ру
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, киев
Эксклюзив, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Киев

"Закончится военным переворотом": Зеленскому дают понять — он уже лишний

06:06 10.09.2026
 
© REUTERS / Marko Djurica
- РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© REUTERS / Marko Djurica
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Андрей Лубенский
автор издания Украина.ру
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На Украине обсуждают итоги визита спецпосланников Дональда Трампа в Москву и Киев и думают, ждать ли мира — и если да, то какого
Ожидания от этого визита у многих оказались завышенными, стороны договорились договариваться, отметил украинский политтехнолог Андрей Золотарев. По его словам, это не так плохо, хотя большого прорыва не случилось — "к сожалению, война продолжается".
В России уверены, что смогут военным путем получить то, чего не получили в ходе переговоров, а на Украине "партия войны" активизировалась, пошел прогрев лозунга "нет капитуляции". Но экономическое положение страны ухудшается, впереди трудная зима.
И не только зима. Украинский экономист Алексей Кущ в эфире одного из каналов отметил, что мир не вращается вокруг Украины, мир кардинальным образом меняется, но украинские элиты практически не изучают внешнюю реальность и действуют стереотипно.
А в мире происходит перезагрузка ключевых площадок, ослабление Запада (G7 и G20) и усиление Глобального Юга, формируется новая евразийская реальность, чего в Киеве по ряду причин не учитывают. При этом речь может идти о структурах Глобального Юга плюс США, где учитывают, куда смещается экономическая активность, считает Кущ.
А украинский конфликт, по его мнению, продолжится и в 2027, и в 2028 годах. При этом на Украине ситуация критическая, состояние экономики — предрецессионное, до сих пор она не падала исключительно за счет огромных объемов внешней помощи. Следствием стали деиндустриализация и рост сферы торговли и услуг. А удары сейчас идут как раз по этому сектору экономики.
Украинский политик, лидер запрещённой на Украине партии "Союз левых сил" Максим Гольдарб ранее в эфире у журналиста Александра Шелеста* предположил, что переговоры Москвы и Киева будут успешны в том случае, если в Киеве сменится режим, — "не примет Кремль подписи Зеленского".
А сам Зеленский ждет, пока сменится власть в Америке, считая Трампа уже "сбитым летчиком", пишет популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
"Поэтому война сейчас усугубится, как и последствия. Поэтому украинцам стоит готовиться к гуманитарной катастрофе, которая будет сильно ощущаться на 40% территории", — считают авторы канала.
Украиной упущен шанс на мирные переговоры, теперь все зависит от воли Москвы, считает российский журналист Максим Шевченко.
"Потому что Россия почувствовала, что она одолевает, что у нее есть нарастающее преимущество в ракетном баллистическом оружии, что удары, которые Россия наносит по Украине, гораздо более болезненны для Украины, чем те удары, которые Украина наносит по России", – сказал он в эфире у Шелеста*.
По словам Шевченко, "в целом российские удары блокируют украинскую экономику, блокируют пути сообщения, блокируют Одесский порт", уже начинают блокировать транспортные коридоры, которые ведут на Констанцу, — "то есть у России вариантов гораздо больше".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
8 сентября, 15:27
Месть марионетки: Запад по ошибке очень усилил ЗеленскогоГенеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. По простой причине: его обвинили в причастности к крышеванию колл-центров, за что раньше был арестован и отправлен в тюрьму замначальника департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокуратуры (ОГП) Сергей Кропива.
В Европе назревают определенные политические изменения, а Трамп и его посланники сегодня уже не так сильны, как были год назад, например, — и у России "есть очевидное ощущение", что цели СВО будут достигнуты, предположил Шевченко.
Он добавил, что в это же время на Украине назревает раскол, положение Зеленского становится шатким. Закончиться все это может военным переворотом. При этом военные, как ни парадоксально, могут быть более конструктивными, чем политики, потому что они-то точно знают, что такое война.
"Я лично верю, что русские и украинцы найдут в себе силы внутренне, без посредников договориться, рано или поздно прекратить войну, сесть и оглядеться, а что, собственно, происходит", — сказал журналист.
В свою очередь, Гольдарб отметил, что волна обысков, расследований случаев коррупции на Украине означает, что Зеленскому дают понять: он уже лишний. И Америка его защищать не будет, он для американцев "не свой сукин сын, он просто сукин сын". В Европе тоже грядут политические изменения, там поддержка Зеленского может ослабнуть.
По мнению политика, вполне возможно, что спецпосланники Трампа привезли конкретные предложения, и долгожданный мир может быть ближе, чем все думают. Ведь Трампу война на Украине невыгодна, а для ВПК не настолько важно продолжение конфликта — промышленники уже заработали на страхе на много лет вперед.
Но разве есть пределы у жадности?
Если говорить об украинской нынешней "элите", то это вопрос риторический. Предел ее аппетитам может положить только украинский народ, считает украинский военный, в прошлом журналист и правозащитник Александр Тодоров. Этот тот самый вэсэушник, который ранее призвал "побратимов" прийти на Банковую и задать Зеленскому накопившиеся у народа вопросы.
Во вторник, 8 сентября, он обнародовал в своем блоге новое видео, записанное в Харькове, призвав уже весь народ брать свою судьбу в свои руки.
"Мы свободная нация, мы не будем этих уродов моральных терпеть, мы и так дотерпелись уже", — заявил Тодоров.
Он рекомендовал согражданам создавать в каждом городе филиалы "правительства национального сопротивления", если люди понимают, что это — "единственный вариант для выживания".
Тодоров рассказал, что он едет в Киев и, если ему дадут доехать, то будет утром 10 сентября на Банковой. При этом он посоветовал всем, кто собирается тоже туда прийти, не брать с собой детей и вообще триста раз подумать — "потому что вы знаете, какие это негодяи и как они цепляются этими посиневшими пальцами за власть, и на что они способны".
Сам мятежный военный пообещал там быть, поскольку не боится смерти, но считает, что он должен искупить "тот позор", что он тоже "отчасти привел эту власть, призывал голосовать".
Как известно, Зеленский на выборах обещал стране не войну, но мир, и только поэтому многие за него и голосовали.
* лица, признанные в РФ иноагентами
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