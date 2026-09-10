https://ukraina.ru/20260910/sbu-otchitalas-za-predotvraschenie-pokusheniya-na-lzhevracha-ugolovnika-1083119960.html
СБУ отчиталась за предотвращение покушения на лжеврача-уголовника
СБУ отчиталась за предотвращение покушения на лжеврача-уголовника - 10.09.2026 Украина.ру
СБУ отчиталась за предотвращение покушения на лжеврача-уголовника
Задержан покушавшийся на жизнь "известного общественного деятеля на Киевщине". Об этом 10 сентября сообщила СБУ
2026-09-10T15:03
2026-09-10T15:03
2026-09-10T15:57
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киевская область
геннадий друзенко
терроризм
покушение
военнопленные
информационная война
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Украинская спецслужба опубликовала материал о задержании неназванного гражданина, покушавшегося на жизнь другого украинского гражданина - тоже неназванного. Дата спецоперации тоже не названа, указано лишь место - Киевская область."Спецоперация происходила при личной координации главы Службы безопасности Украины генерал-майора Александра Поклада, - поведали подчинённые генерала. - Как выяснило расследование, фигурант планировал застрелить активиста во время его утренней прогулки с собакой в лесу". СБУ сообщила, что незадачливый убийца был якобы завербован российскими спецслужбами, которые снабдили его оружием. Подтверждением этого предложено считать сообщение украинской спецслужбы об изъятии трёх пистолетов с глушителями и патронами.Украинские журналисты выяснили, что анонимного "известного общественного деятеля" зовут Геннадий Друзенко. В начале СВО он позиционировался как парамедик и отметился скандальными заявлениями с террористическими призывами. Так, в одном из телеэфиров он заявил, что приказал своим подчинённым наносить вред раненым пленным российским военнослужащим.В украинских СМИ Друзенко фигурирует как "сооснователь и президент Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова", глава "Центра конституционного моделирования", координатор и активист различных прочих проектов. Вскоре выяснилось, что медицинского образования у Друзенко нет, а сам он страдает тщеславием и склонностью к заявлениям, которые вредят его коллегам и за которые приходится извиняться в том числе и ему лично. Общественный резонанс получили призывы "кастрировать" раненых российских пленных. Друзенко на Украине обвинили в провоцировании насилия над украинскими военнослужащими в российском плену.В 2024 году вступил в силу приговор в отношении Друзенко - российский суд заочно приговорил его к 5,5 годам лишения свободы с запретом на 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов. Приговор вынесен по ч. 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения).Примечательно личное участие Поклада: он ранее отметился фальсификациями расследований и пытками пленников СБУ. Согласно показаниям жертв, он не только отдавал преступные приказы, но лично принимал участие в пытках.Врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад пытал людей удушением и электрошокером, за что получил кличку "Душитель". Об этом стало известно из доклада Molfar Intelligence Institute. Подробности в публикации Поклад по кличке "душитель": чем прославился новый глава СБУРанее украинские спецслужбы неоднократно публиковали лживые сообщения о покушениях на разных деятелей. Публикация на эту тему: Основатель террористического и запрещённого РДК* оказался жив* Капустин — экстремист и террорист, РДК — запрещённая в РФ экстремистская и террористическая организация.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, сбу, украина, россия, киевская область, геннадий друзенко, терроризм, покушение, военнопленные, информационная война
Новости, СБУ, Украина, Россия, Киевская область, Геннадий Друзенко, терроризм, покушение, военнопленные, информационная война
СБУ отчиталась за предотвращение покушения на лжеврача-уголовника
15:03 10.09.2026 (обновлено: 15:57 10.09.2026)
Задержан покушавшийся на жизнь "известного общественного деятеля на Киевщине". Об этом 10 сентября сообщила СБУ
Украинская спецслужба опубликовала материал о задержании неназванного гражданина, покушавшегося на жизнь другого украинского гражданина - тоже неназванного. Дата спецоперации тоже не названа, указано лишь место - Киевская область.
"Спецоперация происходила при личной координации главы Службы безопасности Украины генерал-майора Александра Поклада, - поведали подчинённые генерала. - Как выяснило расследование, фигурант планировал застрелить активиста во время его утренней прогулки с собакой в лесу".
СБУ сообщила, что незадачливый убийца был якобы завербован российскими спецслужбами, которые снабдили его оружием. Подтверждением этого предложено считать сообщение украинской спецслужбы об изъятии трёх пистолетов с глушителями и патронами.
Украинские журналисты выяснили, что анонимного "известного общественного деятеля" зовут Геннадий Друзенко. В начале СВО он позиционировался как парамедик и отметился скандальными заявлениями с террористическими призывами. Так, в одном из телеэфиров он заявил, что приказал своим подчинённым наносить вред раненым пленным российским военнослужащим.
В украинских СМИ Друзенко фигурирует как "сооснователь и президент Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова", глава "Центра конституционного моделирования", координатор и активист различных прочих проектов.
Вскоре выяснилось, что медицинского образования у Друзенко нет, а сам он страдает тщеславием и склонностью к заявлениям, которые вредят его коллегам и за которые приходится извиняться в том числе и ему лично.
Общественный резонанс получили призывы "кастрировать" раненых российских пленных. Друзенко на Украине обвинили в провоцировании насилия над украинскими военнослужащими в российском плену.
В 2024 году вступил в силу приговор в отношении Друзенко - российский суд заочно приговорил его к 5,5 годам лишения свободы с запретом на 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов. Приговор вынесен по ч. 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения).
Примечательно личное участие Поклада: он ранее отметился фальсификациями расследований и пытками пленников СБУ. Согласно показаниям жертв, он не только отдавал преступные приказы, но лично принимал участие в пытках.
Врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад пытал людей удушением и электрошокером, за что получил кличку "Душитель". Об этом стало известно из доклада Molfar Intelligence Institute. Подробности в публикации Поклад по кличке "душитель": чем прославился новый глава СБУ
Ранее украинские спецслужбы неоднократно публиковали лживые сообщения о покушениях на разных деятелей. Публикация на эту тему: Основатель террористического и запрещённого РДК* оказался жив
* Капустин — экстремист и террорист, РДК — запрещённая в РФ экстремистская и террористическая организация.
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