https://ukraina.ru/20260910/zapasy-patriot-ischerpany-a-vperedi-uzhasayuschaya-zima-kiev-okhvatila-panika-1083114224.html
Запасы Patriot исчерпаны, а впереди "ужасающая" зима: Киев охватила паника
Запасы Patriot исчерпаны, а впереди "ужасающая" зима: Киев охватила паника - 10.09.2026 Украина.ру
Запасы Patriot исчерпаны, а впереди "ужасающая" зима: Киев охватила паника
Украина готовится вступить в холодный сезон, который из-за острого истощения средств ПВО и критических проблем с энергетикой может стать еще более катастрофическим, чем зима 2025 года, пишет французская газета Monde
2026-09-10T11:09
2026-09-10T11:09
2026-09-10T11:09
новости
киев
украина
россия
сергей корецкий
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102025/16/1020251629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d587df8810c9dce47ace527094915b34.jpg
Издание признает полное превосходство России в возможностях нанесения ударов и констатирует, что грядущие месяцы грозят поставить Киев в безвыходное положение.По данным газеты, украинские войска практически полностью исчерпали запасы ракет-перехватчиков PAC-3 для американских комплексов Patriot. США и европейские страны отправляют их в крайне ограниченных объемах, перенаправляя ресурсы в том числе на конфликт против Ирана. Поставляемые же Францией зенитно-ракетные комплексы SAMP/T показывают гораздо меньшую результативность при отражении ударов баллистическими ракетами.Панику в Киеве перед наступлением холодов подтверждают и другие западные аналитики. Ранее украинский премьер-министр Сергей Корецкий признал, что этот сезон окажется тяжелее прошлого, из-за чего правительство страны ввело режим жесткой бюджетной экономии. По оценкам профильных украинских экспертов, энергосистема государства уже не справляется с нагрузками, а грядущая зима станет самой сложной с 2022 года.Подробнее о страхе украинцев - в материале Без света и тепла: глава Харьковской области предупредил о катастрофе зимой на сайте Украина.ру.
киев
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102025/16/1020251629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_91796976fa4a1eff832c70cdca8b9574.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, украина, россия, сергей корецкий, украина.ру
Новости, Киев, Украина, Россия, Сергей Корецкий, Украина.ру
Запасы Patriot исчерпаны, а впереди "ужасающая" зима: Киев охватила паника
Украина готовится вступить в холодный сезон, который из-за острого истощения средств ПВО и критических проблем с энергетикой может стать еще более катастрофическим, чем зима 2025 года, пишет французская газета Monde
Издание признает полное превосходство России в возможностях нанесения ударов и констатирует, что грядущие месяцы грозят поставить Киев в безвыходное положение.
По данным газеты, украинские войска практически полностью исчерпали запасы ракет-перехватчиков PAC-3 для американских комплексов Patriot. США и европейские страны отправляют их в крайне ограниченных объемах, перенаправляя ресурсы в том числе на конфликт против Ирана.
Поставляемые же Францией зенитно-ракетные комплексы SAMP/T показывают гораздо меньшую результативность при отражении ударов баллистическими ракетами.
Панику в Киеве перед наступлением холодов подтверждают и другие западные аналитики.
"Я считаю, что Киев в ужасе перед наступлением еще одной зимы", — цитирует издание Politico слова британского экс-дипломата Тима Уилласи-Уилси, который добавил, что у Украины сейчас попросту нет эффективных средств для перехвата российских баллистических ракет.
Ранее украинский премьер-министр Сергей Корецкий признал, что этот сезон окажется тяжелее прошлого, из-за чего правительство страны ввело режим жесткой бюджетной экономии.
По оценкам профильных украинских экспертов, энергосистема государства уже не справляется с нагрузками, а грядущая зима станет самой сложной с 2022 года.