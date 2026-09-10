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Запасы Patriot исчерпаны, а впереди "ужасающая" зима: Киев охватила паника

Запасы Patriot исчерпаны, а впереди "ужасающая" зима: Киев охватила паника - 10.09.2026 Украина.ру

Запасы Patriot исчерпаны, а впереди "ужасающая" зима: Киев охватила паника

Украина готовится вступить в холодный сезон, который из-за острого истощения средств ПВО и критических проблем с энергетикой может стать еще более катастрофическим, чем зима 2025 года, пишет французская газета Monde

2026-09-10T11:09

2026-09-10T11:09

2026-09-10T11:09

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Издание признает полное превосходство России в возможностях нанесения ударов и констатирует, что грядущие месяцы грозят поставить Киев в безвыходное положение.По данным газеты, украинские войска практически полностью исчерпали запасы ракет-перехватчиков PAC-3 для американских комплексов Patriot. США и европейские страны отправляют их в крайне ограниченных объемах, перенаправляя ресурсы в том числе на конфликт против Ирана. Поставляемые же Францией зенитно-ракетные комплексы SAMP/T показывают гораздо меньшую результативность при отражении ударов баллистическими ракетами.Панику в Киеве перед наступлением холодов подтверждают и другие западные аналитики. Ранее украинский премьер-министр Сергей Корецкий признал, что этот сезон окажется тяжелее прошлого, из-за чего правительство страны ввело режим жесткой бюджетной экономии. По оценкам профильных украинских экспертов, энергосистема государства уже не справляется с нагрузками, а грядущая зима станет самой сложной с 2022 года.Подробнее о страхе украинцев - в материале Без света и тепла: глава Харьковской области предупредил о катастрофе зимой на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, россия, сергей корецкий, украина.ру