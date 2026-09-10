https://ukraina.ru/20260910/mir-na-usloviyakh-putina-konechnaya-ostanovka--odessa-chto-zapadnye-smi-pishut-ob-ukraine-1083106920.html

Мир на условиях Путина, конечная остановка – Одесса: что западные СМИ пишут об Украине

Мир на условиях Путина, конечная остановка – Одесса: что западные СМИ пишут об Украине - 10.09.2026 Украина.ру

Мир на условиях Путина, конечная остановка – Одесса: что западные СМИ пишут об Украине

Западные СМИ подводят итоги визита посланников президента США Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву. Французские аналитики отмечают, что в Киеве на переговорах Зеленский не выступал как самостоятельная фигура – им руководили советники из Парижа, Берлина и Лондона

2026-09-10T06:17

2026-09-10T06:17

2026-09-10T06:17

эксклюзив

россия

украина

одесса

владимир зеленский

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стив уиткофф

ес

нато

черноморский флот

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Жить бок о бок с русскимиУкраина независима лишь на словах, а в действительности находится под "протекторатом" ЕС, пишет французское издание Boulevard Voltaire. К такому выводу его авторы пришли после последнего раунда переговоров Владимира Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Киеве.По информации издания, в одном здании с переговорщиками находились еще и "европейские советники по национальной безопасности Украины" – немец Гюнтер Заутер, британец Джонатан Пауэлл и француз Эммануэль Бонн. Им Зеленский докладывал о ходе переговоров."А в конце утра в понедельник оказалось, что украинцы отвергают американские мирные предложения", – пишет газета.По словам авторов публикации, европейцы, среди которых преобладают немцы, берут украинские структуры под опеку в ожидании в ожидании ее восстановления и вступления в ЕС."А там, глядишь, и в НАТО — ради "военной безопасности" страны", — допускают они.Как подчеркивает издание, быстрое соглашение о прекращении огня или мирный договор между конфликтующими сторонами под американской эгидой соответствует интересам американской администрации, которая находится на пороге промежуточных выборов. Но — не соответствует интересам европейцев, хотя они и не прочь поживиться прибыльными подрядами за счет страны, охваченной боевыми действиями."Неудивительно, что Зеленский так и не одобрил представленный американцами документ — вероятно, не без вмешательства трех упомянутых дипломатов. Причиной он назвал территориальные условия — украинским войскам пришлось бы оставить те 20% Донбасса, которые ещё не находятся под контролем России", - говорится в публикации.Однако самим европейцем, которые в противостояние с Россией вложили миллиарды, уже в обозримом будущем придется столкнуться с новым угрозами – теперь уже на западном фланге, предупреждают журналисты издания. По их мнению, речь идет о Фолклендских островах и Гренландии, на которые претендуют Аргентина и США."Именно поэтому европейцам рано или поздно придется заново учиться жить бок о бок с русскими и добиваться от Украины принятия мирного соглашения — пусть несовершенного, но такого, которое сохранит за ней демократический строй, независимость и рыночную экономику", — подчёркивается в статье.Чтобы сберечь свободу, украинскому руководству во главе с Зеленским (или его преемником после выборов) придётся отказаться от Донбасса, полагают французские авторы. Если договоренности не будут достигнуты, противостояние продолжится, и тогда неизбежны новые срывы и обострения, первые признаки которых уже видны, констатирует Boulevard Voltaire.Мир на условиях ПутинаПутин твердо убежден в своем преимуществе и не пойдет на уступки, конфликт завершится лишь тогда, когда Россия достигнет основных целей — нейтралитета Украины и политической казни Зеленского. К такому выводу пришли аналитики американского издания Responsible Statecraft."На пятом году конфликта шансы на успех за столом переговоров кажутся ничтожными. Не ждите окончания боевых действий на Украине как минимум до промежуточных выборов в ноябре. Куда вероятнее, что Путин продолжит, пока не достигнет основных целей — нейтралитета Украины и политической казни Зеленского", — пишут они.По мнению американских журналистов, имидж Трампа в Старом Свете подорван непродуманной войной США с Ираном, и в ближайшее время он не сможет сломить сопротивление европейцев миру на Украине. Это понимает Путин, который переключил военные усилия России на освобождение оставшейся части Донбасса, отмечается в статье."После продвижения в первой половине этого года в настоящее время линия фронта постепенно приближается к оставшимся городам-крепостям — Краматорску и Славянску (...) Оценки того, сколько времени потребуется для установления контроля над Донбассом, разнятся: называются сроки в разбросе от конца этого года до 2027", - прогнозирует издание.Аналитики Responsible Statecraft считают, что Россия тоже пострадала в ходе конфликта и что даже она не может воевать вечно. При этом они допускают, что Путин делает ставку на то, что у Украины и ее западных покровителей политические и экономические силы для борьбы иссякнут раньше.Основной целью Путина всегда был нейтралитет Украины, подчеркивается в статье. Однако после того, как Запад нарушил устные договоренности после распада Советского Союза, Россия на этот раз потребует от НАТО письменных обязательств о нераширении НАТО, предполагают журналисты издания. По их словам, нет никаких сомнений в том, что Россия также захочет сместить Зеленского."Пока он не добьется и того, и другого (и это самый минимум), Путин не будет торопиться с установлением мира — несмотря на все призывы Трампа. Скорее, он будет методично повышать издержки будущего мирного соглашения", — резюмирует Responsible Statecraft."Пока есть Одесса"Методичные атаки российской армии по украинским портам фактически лишили Украину выхода к морю, пишет американское интернет-издание Daily Caller News Foundation.Как подчеркивают авторы публикации, украинские порты, такие как Одесса, имеют ключевое значение для экономики украинского государства. Однако их время, по всей видимости, подходит к концу, так как российские атаки с использованием реактивных дронов, крылатых и баллистических ракет только усиливаются, говорится в статье."Украинское политическое руководство всегда мотивировано к эскалации, несмотря на то что им суждено потерять любые противостояния. Россия почти всегда может навредить Украине больше, чем Украина может навредить России", — рассказал в интервью изданию старший научный сотрудник Центра Стимсона Питер Слезкин.По его словам, Украине нужно проявлять динамику, рисовать картину победы и создавать эффектные фотографии и видеоролики, чтобы сохранить интерес своих внешних спонсоров. Поэтому Киев постоянно ищет новый способ причинить боль России, зная, что Россия тогда нанесет еще больше боли Украине, рассказал эксперт.Как напоминает издание, морской конфликт обострился в июле, после того как Украина усилила удары по российским судам в Азовском море."Черноморский флот России оказался уязвим для украинских беспилотников и отступил, но во взаимных атаках на инфраструктуру портов в Чёрном море Россия явно имеет преимущество, так как у нее больше портов. Украина в значительной степени зависит от Одессы и доступа к Черному морю, чтобы получать зерно и поддерживать свою внутреннюю экономику", — заявил Слезкин.Кроме очевидной роли в поддержании украинской экономики, порты Украины на Чёрном море играют важную роль в поддержании военных нужд, рассказал изданию старший научный сотрудник Института Гудзона* Люк Коффи.Реальность российских ударов по портовой инфраструктуре Украины такова, что украинская армия вынуждена отвлекать личный состав, перехватчики и другие боеприпасы от передовых оперативных подразделений, ослабляя их передовые силы, подчеркивается в публикации.Потеря доступа к глубоководным портам Украины перенаправила основные потоки грузов в меньшие дунайские порты страны – Рени и Измаил, пишет издание. Однако Россия стала нацеливаться на инфраструктуру, на которую Украина опирается для обхода сбоев в своих основных портах Чёрного моря.Расширяющиеся атаки заставляют Киев защищать не только сами порты, но и железные дороги, объекты на Дунае, пограничные переходы и другую инфраструктуру, необходимую для поддержания экспорта Украины, пока Большая Одесса недоступна, отмечают американские авторы."Конечная цель России может заключаться в полной аннексии украинского побережья", – допускают они.По мнению опрошенных изданием экспертов, для российских стратегов Одесса гораздо важнее Киева. Если бы можно было взять Одессу и соединить с Приднестровьем, Украина стала бы чуть больше Латвии, утверждают они. Но пока у Украины есть Одесса, теоретически есть жизнеспособное экономическое будущее для этой страны, резюмирует Daily Caller News Foundation.*Организация признана нежелательной в РФ

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, россия, украина, одесса, владимир зеленский, владимир путин, стив уиткофф, ес, нато, черноморский флот