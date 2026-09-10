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Условия "капитуляции" и частые визиты в Москву: украинский нардеп пожаловался на переговорщиков США
Условия "капитуляции" и частые визиты в Москву: украинский нардеп пожаловался на переговорщиков США - 10.09.2026 Украина.ру
Условия "капитуляции" и частые визиты в Москву: украинский нардеп пожаловался на переговорщиков США
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер доставили в Киев условия капитуляции Украины, возмутился в YouTube депутат Верховной Рады Дмитрий Микиша
2026-09-10T11:56
2026-09-10T11:56
2026-09-10T11:56
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По словам нардепа, новые жесткие требования Вашингтона возникли сразу после визита американских переговорщиков. Депутат также выразил крайнее неодобрение тем, что американские посланники перед этим посетили Москву семь раз, в то время как в Киев приехали всего однажды.На днях об ухудшении условий мирного урегулирования для Киева заявляла и другой нардеп - Анна Скороход. Она указала, что Кушнер и Уиткофф потребовали от украинского руководства того, чего не было в прошлых проектах соглашений. В частности, речь идет об обязательном признании потери территорий и внесении соответствующих изменений в конституцию Украины.На прошлой неделе американские переговорщики провели встречу в Москве с президентом России Владимиром Путиным, после чего прибыли в Киев к Владимиру Зеленскому. Как писало издание WSJ со ссылкой на собственный источник в Белом доме, официальное объявление о дальнейших шагах по мирному урегулированию украинского кризиса ожидается в течение ближайших недель.Подробнее - в материале "Запомнится на всю жизнь": спецпосланник Трампа Уиткофф — о переговорах с Путиным на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, москва, стив уиткофф, джаред кушнер, верховная рада, украина.ру, владимир путин
Новости, Киев, Украина, Москва, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Верховная Рада, Украина.ру, Владимир Путин
Условия "капитуляции" и частые визиты в Москву: украинский нардеп пожаловался на переговорщиков США
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер доставили в Киев условия капитуляции Украины, возмутился в YouTube депутат Верховной Рады Дмитрий Микиша
По словам нардепа, новые жесткие требования Вашингтона возникли сразу после визита американских переговорщиков.
"Снова появились все пункты капитуляции — а по-другому это не назвать — синхронно с приездом Кушнера и Уиткоффа на Украину. Соответственно, эти самые пункты были озвучены и этими товарищами, которые как раз приехали", — констатировал Микиша.
Депутат также выразил крайнее неодобрение тем, что американские посланники перед этим посетили Москву семь раз, в то время как в Киев приехали всего однажды.
На днях об ухудшении условий мирного урегулирования для Киева заявляла и другой нардеп - Анна Скороход. Она указала, что Кушнер и Уиткофф потребовали от украинского руководства того, чего не было в прошлых проектах соглашений. В частности, речь идет об обязательном признании потери территорий и внесении соответствующих изменений в конституцию Украины.
На прошлой неделе американские переговорщики провели встречу в Москве с президентом России Владимиром Путиным, после чего прибыли в Киев к Владимиру Зеленскому. Как писало издание WSJ со ссылкой на собственный источник в Белом доме, официальное объявление о дальнейших шагах по мирному урегулированию украинского кризиса ожидается в течение ближайших недель.